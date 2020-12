@perez_daro

Si bien hizo mucha televisión y cine, sin dudas la marca registrada de Osqui Guzmán es "El Bululú", unipersonal que este año cumple diez años y que lo hizo recorrer el país y gran parte del mundo. El próximo domingo se podrá ver la obra en el CC 25 de Mayo de Villa Urquiza y emocionado por el regreso de las funciones, charló con DiarioShow.com

-¿Cómo es volver al escenario?

-Muy emocionante, el público tenia ganas de reencontrarse con el teatro. Es vital para la existencia. Esta ciudad es una capital del mundo en lo que se refiere a teatro, hay mucha demanda alrededor de la actividad teatral. Es cierto que nuestro trabajo no es esencial para la vida, pero es imprescindible para la existencia.

-El Bululú es tu sello. ¿Sentís orgullo?

-Es una sensación de afecto que el tiempo no va a derribar. Ese afecto que tiene el público que se vincula con uno desde lugares del pensamiento, de la existencia, el teatro es la expresión que resume todas las artes. Y en la búsqueda del sentido de la existencia se presentó siempre como la única forma de expresión capaz de unir a hombres con dioses.

-Pero debe ser popular...

-El teatro debe ser la expresión del pueblo. El bululú es esa con-fusión la fusión-con. Mezclo mi herencia boliviana, porque mis padres son bolivianos y hablo de la colonización y la matanza de los españoles que sacaron el oro de Bolivia. Así funciona el mundo, sesgando a unos para que otros avancen.

-¿Cómo tomaste los dichos discriminatorios de Los Pumas?

-La discriminación existe y existirá. A mí la discriminación nunca me volteó, nunca la palpé. Mis padres me criaron con el orgullo de ser como era porque ellos tenían orgullo de ser bolivianos. Pero no puedo ni debo decir que no existe, porque si no estoy siendo cómplice y verdugo de aquellos que lo sufren.

-¿Se puede hacer algo?

-Es mi responsabilidad decir que sobre esta situación de Los Pumas ya habría que haber actuado hace mucho porque no es actual. Hay que tomar el toro por las astas y el Estado tiene que estar presente. ¿No es las selección nacional de Rugby? ¿No tienen los colores de la bandera? Tienen sponsors. Los sponsors que auspician, ¿están de acuerdo con que avancen con esto? Auspician a este nivel de pensamiento, clasista y horroroso, aunque no son ellos solamente, yo los sacaría del medio.

-¿Por?

-Porque estamos haciendo lo mismo que ellos, no tenemos que demonizar a la persona. Es una manera de pensar la sociedad supremacista que se cree superior. El Estado debe defender la igualdad. Además, ¿cómo es que no se pronunciaron enseguida frente a la pérdida de Diego Maradona? Se habla de odio. Yo creo que la raíz es ignorancia absoluta.

-¿Cómo te tocó la muerte de Diego?

-A todo el elenco de "Sueño Bendito" nos pegó mucho porque estábamos empapados de su historia y de su intimidad. Pudimos conocer aquello que dramáticamente llamamos "el héroe". Nos pegó por ese conocimiento y por el afecto que ya nos unía a Maradona como a todos los argentinos. No lo podíamos creer, lloramos, desconsolados, porque no habrá ninguno igual. Diego nos ponía contentos cuando tocaba la pelota, porque él era magia.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS, EN POCAS PALABRAS?

-Atrevido.

-UNA VIRTUD.

-Acepto todo lo que viene.

-¿UN DEFECTO?

-El mismo, acepto todo lo que viene.

-¿UNA COMIDA FAVORITA?

-El asado.

-¿Y BEBIDA?

-Vino o cerveza.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS EN LA COCINA?

-Con el asado, me dicen que es el mejor que comieron en mucho tiempo.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-Nuria, mi hija, y sus descubrimientos.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La injusticia.

-PELÍCULA FAVORITA.

-”Cyrano de Bergerac”.

-¿Y SERIE?

-”Borgen”, y “Algo en que creer”. “Hermanos y detectives”, en la que trabajé, es una gloria.

-ALGÚN OBJETO FAVORITO.

-Cuaderno y marcador de punta fina. Escribo todo lo que puedo.

-UN ARTISTA FAVORITO.

-James Thierrée, el nieto de Charles Chaplin.

-UNA CANCIÓN FAVORITA.

-”Latinoamérica” de Calle 13.

-¿QUÉ ENCONTRASTE EN TU PAREJA?

-El tema es lo que no encontré. Nos sostiene un enamoramiento feroz, sin nombre. Pero una compañera, en todo sentido.

-¿ALGÚN CONSEJO QUE DARÍAS?

-Nunca defiendas tu trabajo con la palabra, sino con trabajo.

-UNAS VACACIONES PERFECTAS.

-Me gustaría recorrer todo el continente asiático.

-¿ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE?

-En Leti, mi compañera.

Por D.P.