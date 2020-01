@franNutti

Oscar Demelli, dueño de los derechos del personaje "La Momia Blanca", continúa su lucha contra la empresa "Titanes en el Ring", fundada por Martín Karadagian y actualmente administrada por la hija de éste, Paulina. "Muchos compañeros han muerto en la indigencia por no haber cobrado nada", indicó.

El conflicto lleva décadas. Desde 1983, Demelli dice ser "la locomotora" que impulsa todos los juicios para reinvidicar a los ex luchadores del staff que han sufrido despidos y falta de aportes jubilatorios. "Soy como un asesor. Represento a todos los luchadores y peleo por ellos. Yo no saco ningún beneficio con esto", expresó.

"Algunos murieron sin poder cobrar las indemnizaciones", señaló y apuntó contra la hija de éste, Paulina. "Heredó el apellido, mucho dinero, pero no las neuronas. Tiene neuronas cero y es muy distinta a su padre. Martín era un ideólogo de su programa y si esta chica creyó que podía reflotar 'Titanes en el Ring', fue totalmente muy pobre. No se puede tener éxito así; no hay dos éxitos de un mismo programa con diferentes personas. Con Martín murió lo que es la lucha, mas allá de todas las diferencias que pudimos tener".

.

En ese sentido, Demellis sostuvo sobre Paulina que "Ella dijo que ganó el juicio pero es mentira, porque no hay sentencia firme, está en la Cámara de apelaciones". Asimismo, recordó a sus compañeros: "Ulises, el Griego, Kangai el Mongol, Mister Moto, el Gran Sullivan, el Profesor Eduardo Davis, D'Artagnan, el Gitano Ivanoff, Jorge Di Cicca, Chicho de Catanzaro, entre otros", destacó.

"Ellos no solamente fueron grandes atletas sino también excelentes actores. El éxito que tuvimos en aquellos tiempos fue único e inigualable, por lo que la mala imitación de nuestro espectáculo que impulsó Paulina años más tarde, no nos llega a atar ni los cordones. Entonces, ¿cómo no voy a luchar por nuestros compañeros? No voy a parar hasta la reivindicación económica y moral de todos", enfatizó.

Su personaje era uno de los más populares del show.

La leyenda

Por último, Demelli recordó cómo fue el inicio de la Momia Blanca que tuvo tanto éxito en "Titanes en el Ring": "Cuando nació el personaje estábamos en una gira por Santa Fe. Me había quebrado tibia y peroné y ya no podía luchar, pero Martín quería que yo siguiera; incluso Rubén Peuccelle decía que era una locura hacerlo. Sin embargo en un momento de lucidez se me ocurrió que podía hacer de momia, así que decidí mandar a comprar vendas, con las que luego me envolví y salí rengueando. Rengueaba porque me dolía en serio, el dolor era real, pero eso generó tanto temor entre los más chicos que luego fue reconocido por todos".