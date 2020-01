@Belucandiaok

Tras la sorpresiva separación con su esposo Rodrigo Fernández Prieto, Floppy Tesouro comenzó el año reconciliada y llena de expectativas. En diálogo con DiarioShow.com, la modelo contó cómo se encuentra su presente amoroso: "Las cosas con Rodrigo están muy bien. Estamos pasando un buen momento, es un volver a empezar. Vivimos un noviazgo adolescente porque nos volvimos a encontrar como pareja".

Consultada por este portal sobre los motivos de la ruptura, que duró cuatro meses, explicó: "Fue por la vorágine del día a día, porque los dos trabajamos y viajamos mucho, entonces eso hizo que se genere una desconexión entre nosotros".

"Él logró reconquistarme con pequeños detalles que yo estaba necesitando de un compañero. En este tiempo que estuvimos separados, Rodri recapacitó en un montón de cosas y eligió apostar nuevamente a nuestro amor", agregó convencida de su romance el padre Moorea.

Además, manifestó: "Él siempre se portó de maravillas, fue un gran ex. Me costó mucho tomar la decisión, pero siento que pude hacer una especie de duelo. A él le costó más porque fue un cimbronazo, pero se plantó y me decía que me extrañaba, que me amaba y que quería que le diera otra oportunidad".

"Con él éramos amigos, después pasamos a ser novios y al mes quedé embarazada. Fue todo muy rápido, lo cual fue un aprendizaje", reflexionó sobre la historia de amor que los une.

Luego de sus románticas vacaciones en Uruguay, la panelista volvió a "Incorrectas", lugar donde se desempeña como panelista: "Volvimos el martes pasado de Punta del Este y retomé mi lugar en el programa. Estoy aprendiendo mucho de Moria (Casán) y disfruto trabajar en América, me siento como en casa. Puedo opinar libremente y me interesa mucho hacer una carrera en este canal. Apuesto a la conducción. Estoy muy contenta".

Sobre sus días de relax en la ciudad esteña, manifestó: "Lo que más disfruté es estar abrazados, acaramelados, dialogando y conectados".

Acerca del presente de Fernández Prieto, concluyó: "Rodri se fue con Moorea a Panamá. Es la primera vez que me separo de ella en tres años, pero bueno, era un viaje que estaba programado cuando rompimos. Ellos están disfrutando mucho y yo me iré en cuanto pueda, aunque sea una semana para visitarlos y seguramente vuelvan conmigo".