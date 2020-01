@AntoRavinale

Desde fines del 2018, Cande Ruggeri encontró el amor de la mano de Nico Maccari, un joven muy apuesto conocido por ser el nieto del recordado actor Enzo Viena, popularmente conocido como "Nino".

A más de un año de relación, la pareja charló a solas con DiarioShow.com y se animó a contestar un divertido ping pong de preguntas y respuestas. "Uh, qué miedo, o nos peleamos después de esta nota o salimos muy enamorados", lanzó divertida la modelo.

-¿Quién es el más celoso?

Nico: Ella

Cale: Yo, admito que soy celosa. Hay que cuidar lo que es de uno.

Nico: Con pequeñas cositas ya se pone así.

-¿Quién es el más pasional?

C: Los dos

N: Yo creo que los dos. Cariñoso por ahí, que se yo. Soy de hacerle regalos. Para mí es habitual, cada tanto, traer flores a casa. Ella llega a casa y hay flores.

La modelo presentó al galán en Navidad y a través de las redes sociales.

-¿Quién tarda más en el baño?

N: Decime vos…

C: Pará, por ser hombre tardás un montón. Yo hago bastante rápido para ser mujer, me maquillo, me peino, todo…

-¿Quién es el que elige los lugares para comer?

N: Ella por los canjes... (risas)

C: Yo pensé que ibas a decir vos

N: Elegiría sushi para salir a comer

C: Yo no, verduras salteadas hechas por él

-¿Quién cocina y quién lava los platos?

N: El que cocina lava los platos, pero a veces nos vamos turnando. A veces cocina uno y a veces otro. No es una regla de casa.

-¿Tendrían algún permitido en la pareja?

C: ¡No!

N: Nunca, nada. No tengo, de verdad, porque no lo contemplo.

C: Nunca podría ni perdonar ni hacerlo. Antes de estar con él decía que tenía “mi permitido”, pero estando con él ni en pe… Sos el más lindo del mundo (dice mientras mira a su pareja).

Los novios se muestran como una pareja muy "fit" a través de sus Instagrams.

-¿Pensaron en planes de casamiento?

N: Se habla, se habla... pero no hay fecha. No es algo concreto, pero es algo que se habla.

C: Nos gustaría, nos gustaría más adelante. Están las ganas, pero hay que viajar primero.