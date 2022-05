@perez_daro

Tras volver a su casa en las afueras de Tigre, luego de un día en la ciudad, donde debió atravesar horas y horas de tráfico intenso, Nestor Ramljak, vocalista de Nonpalidece, se encuentra de buen humor. Como consejo para lograr ese ánimo, comienza diciendo en charla con DiarioShow.com: "El reggae te pone en un estado si se consume bajo estricto prospecto". El cantante presentará el sábado 14 de mayo junto a su banda su más reciente álbum, "Nonpalidece", en el Estadio Obras ante una multitud.

"Te ponen un estado relajado y acompaña, te baja y bien predispone", continúa hablando sobre el género que la banda practica hace 25 años. Y sobre su nuevo álbum define: "El momento en que se compuso y cuando salió el disco, no sé si estaba el ánimo como hoy. Es un poco el diario del lunes. Fue un proyecto muy copado que nos sacó de toda esa locura que se vivía. Habernos enfocado en el disco nos ayudó mucho, porque necesitábamos ocupar la cabeza en algo".

Y de ese ayer cercano, pasa a hablar de la actualidad, donde todo es más esperanzador: "Ahora ese ánimo de presentarlo en un estadio mítico, con la gran recepción de parte de nuestro público, de colegas. Estuvimos de gira en México, y está esa devolución que cuando publicamos el álbum no estaba. Celebro que podamos atravesar este momento de buen ánimo, de reencuentro".

Más allá de que el álbum es una fotografía de aquel momento de cuarentena estricta, se puede escuchar todas las canciones sin que queden anacrónicas: "No hay literalidad entre la pandemia y la poesía o las letras. Yo aproveché para pasar un tiempo aprendiendo qué es ser padre por primera vez, además otra sensaciones. Y las letras están muy impregnadas de eso, y quizás no se siente como una asimilación directa con lo pandémico. Siempre intento ser universalista cuando salen mis letras, aunque lo que digo tenga un significado muy específico".

"El sonido del álbum es clásico y me encanta como suena. Es la música que amamos, que nos sale y que queremos tocar. No es que estamos signados por el mercado"

"Nonpa" tiene dos invitados en el disco. Stuart, un rapero y freestyler parte de la nueva generación de artistas de música urbana, y un amigo de la banda y líder de Los Pericos, Juanchi Baleirón. Según Néstor, esas colaboraciones demuestran la convivencia de dos mundos. "Voto que así sea, me gusta generar y tender puentes generacionales y musicales. Juanchi es parte de nuestra historia y lo de Stuart fue loco porque conocí el freestyle en pandemia. No entendía nada pero de repente me encontré viendo estas competencias y me hice fan de Stuart", resume sobre los encuentros.

"Lo que él hace es lo más vanguardista que van a encontrar en el disco. Desde el contacto, que fue por redes sociales. Me causó admiración verlo, cómo resolvía él con poesía cada cosa que le salía en el momento, esa inspiración en milésimas de segundos que no para. Lo que escribió, el mensaje que tiró en la canción es un diez. Pero el sonido del álbum es clásico y me encanta como suena. Es la música que amamos, que nos sale y que queremos tocar. No es que estamos signados por el mercado", exclama el vocalista.

Y para cerrar, Ramljak analiza el panorama actual, declarando que si bien son de dos generaciones diferentes, el rap y la música jamaiquina tienen muchos puntos en común: "La raíz son ellos, el afro pueblo arrancando de su continente. Hay características diferentes en la música de afrodescendientes dependiendo de donde provenían sus colonizadores. Pero todo tiene una raíz, que derivaba en la música".

"En sí el reggae tiene mucho de hip hop. De hecho el reggae y el dub, para mí son las dos músicas que más influenciaron la cultura en los últimos 20 años. Desde la electrónica hasta el rap, escucho una reminiscencia constante, y es música que influye siempre en la cultura", cierra.