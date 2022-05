Noelia Marzol lleva un largo recorrido dentro de los medios de comunicación. Tenía apenas 17 años cuando se subió a un escenario por primera vez y demostró que ese era su lugar en el mundo, algo que se sostiene durante su carrera. Versatilidad en televisión, algunas experiencias en cine y un desarrollo dentro de varias áreas del teatro, lo que conecta con su grato presente a nivel profesional y personal. Ahora comparte su carrera con su experiencia como madre, una experiencia que vive intensamente.

La bailarina es una de las figuras principales de "Sex: viví tu experiencia", donde su importancia parece valer tanto en escena como detrás de las luces ya que fue una de las primeras convocadas por José María Muscari en 2019. "Cuando nos trajo la propuesta no es que había un guion armado o algo muy concreto, lo fuimos armando mientras sucedía", se sincera sobre el papel que adoptaron junto a Diego Ramos, otro "histórico" del proyecto.

Como la mayoría de las producciones teatrales, la pandemia obligó a mover fichas que ya estaban acomodadas. Sin embargo, la creatividad del director no se detuvo y pasaron por varios formatos: streaming, autocine y un regreso gradual a la presencialidad, sin regresar a la versión original que aportaba una gran cuota de intimidad. "La gente podía entrar al Gorriti y elegir lo que quería ver, había cuartos entonces podías ir un montón de veces y siempre veías algo diferente porque te quedaba algo por mirar. Me parece que ese formato era súper innovador y muy divertido" confiesa sobre su buen recuerdo sobre la primera temporada.

-¿Qué balance te deja tu paso por "Sex"?

-Ya van casi tres años, es un montón para una obra de teatro porque todo va por temporada, así que es una eternidad. Yo me siento muy cómoda, porque es parte de mi vida ya, tengo acciones acá. (risas)

-¿Cuesta liberarse al ingresar al espectáculo?

-Cada vez que entra alguien nuevo, sabemos que el primer tiempo es casi una adaptación. Es una obra que es súper rica porque hay artistas hermosos pero tiene una cuota sexual muy grande, por ahí no todo el mundo está habituado a manejarse con esa libertad. Siempre hay un periodo de adaptación hasta que uno termina encontrando su lugar y dándose cuenta de que es algo artístico.

-¿Sentís que la obra te abrió la cabeza de alguna manera?

-Una va naturalizando determinadas cosas y también lo que pasa es que hay una gran diversidad de personas y diferentes tipos de vida. Uno se va a familiarizando con otras cosas que en otro momento de la vida, lo veía lejano o lo veía raro porque lo veía desde afuera. Estar inmersa en este mundo de tanta diversidad te abre la cabeza un montón y te deconstruye.

-¿Por qué crees que la gente lo sigue eligiendo?

-Primero porque tenemos un buen boca a boca. La gente que viene se termina divirtiendo y pasándola bien, muchas de las personas que se acercan al Gorriti Art Centre ya vieron la obra, es como que tenemos un público fanático que vuelve. Lo sexual es un tema atractivo y sigue siendo algo tabú, entonces muchas parejas se acercan por curiosidad, para ver cómo es que entramos en el mundo de lo sexual con tanta libertad. También es una salida completa; podés ir con amigos, familia, ¡ha ido mi familia!, el público de "Sex" es súper variado.

Noelia Marzol, señora mamá

Está claro que la bailarina pasó por un 2021 con acontecimientos valiosos para ella. Además de ser la ganadora de "ShowMatch: La Academia", tuvo la llegada de Donatello, su primer hijo, fruto de su relación con el futbolista Ramiro Arias. Sin embargo, y más allá de un notable cambio en sus prioridades, Noelia Marzol buscó continuar con su carrera y dejar atrás ciertas ideas de marginar sus proyectos. A modo de plantar bandera, explica: "Postergué mucho tiempo la maternidad por miedo a no poder seguir trabajando. Un poco a mí me criaron con este discurso bastante retrógrado de que la mujer madre se clava. Para mí cada mujer y hombre tienen que hacer su experiencia personal y elegir criar a su hijo de la manera que los haga feliz y que se puedan seguir desarrollando".

Sobre la maternidad, la actriz apunta con alegría: "Soy una persona mucho más feliz al verlo crecer, es un bebé feliz que por suerte está sano. Llego a mi casa cansada de trabajar, me tiro un ratito en el sillón y mimoseo con él y todo me suma para mejor". De todos modos, el nacimiento incluyó un susto ya que se adelantó dos semanas y debió pasar algunos días en neonatología, lo que sumó una gran experiencia como padres para la artista y el deportista.

-¿La etapa en neo te curtió y sacó algunos miedos de "madre primeriza"?

-Definitivamente. De hecho, todo el tiempo inconscientemente pienso en ese momento y trato de criarlo con libertad, de que explore el mundo a su manera, no transmitirle mis miedos. No quiero que sea temeroso a raíz de algo que le pasó y que se lo esté transmitiendo yo, porque él no se acuerda.

-Mencionaste varias veces la idea de tener otro hijo, ¿sigue esa planificación?

-Sigue esa idea pero como a largo plazo. Con Ramiro lejos, es un poco complicado estar embarazada, trabajar, estar con Donatello, sería muchísimo desgaste. En la planificación familiar sigue presente la idea de tener un hijo más entonces veremos cuando vuelva Rami si podemos llevarlo a cabo.

Lo cierto es que la carrera deportiva de Arias lo alejó, al menos físicamente, de su hijo y esposa. Tras conocerse mientras él jugaba en Almagro, y luego de una etapa en Quilmes, el defensor fue transferido a Instituto de Córdoba, lo que lo llevó a mudarse de ciudad. "Recién arrancamos, ahora te puedo hablar muy tranquila", comenta ella con sinceridad.

Noelia Marzol junto a Ramiro Arias, su pareja, y Donatello, su hijo.

Marzol agrega: "Va a ser arduo pero hacemos videollamada, un recurso que usamos a diario. Rami tiene un día libre a la semana entonces viene y cada quince días nosotros vamos allá a pasar tres o cuatro días. Es medio loco porque uno termina viviendo con la valija armada pero es la manera que encontramos de seguir viéndonos con habitualidad".

-¿Cómo se trabaja a nivel familiar una decisión de ese estilo?

-Siempre tratamos de llegar a acuerdos porque amo lo que hago y no me gustaría dejar mi profesión, a él le pasa lo mismo. Me pasa que ahora se me cuestiona solo a mí que dejo a mi marido, eso es una cuestión que él no sufre ni padece porque nadie le dice eso. Me lo dicen a mí pero son acuerdos a los que llegamos nosotros, sentimos que es la mejor manera. Son decisiones muy privadas y uno no puede meterse ahí porque tiene que ver algo íntimo; pero sufro que todo el mundo me cuestione eso, todavía falta deconstruirnos un poco.

-¿Estuvo la posibilidad de mudarte a Córdoba?

-No, la verdad que no y creo que él tampoco lo imaginó así. Económicamente seguimos necesitando del trabajo de los dos, no tenemos necesidades económicas pero si queremos mantener cierto nivel de vida, necesitamos trabajar los dos. Mudarme nunca fue una opción.

La fama, paso a paso

El camino al éxito no suele ser fácil por lo que aparecen muchas cosas en juego. Sin embargo, Noelia Marzol no se detuvo y fue tachando casilleros en metas por cumplir con expresiones de gratitud constante por su trabajo. De todos modos, no recuerda un punto de inflexión en su búsqueda por trascender: "Fue un proceso en el que fui ganando confianza y llegó el punto que me tenía que dedicar de lleno a esto". Claro que su rubro no permite relajarse y se explaya sobre el privilegio de vivir de lo artístico. "Llegó el momento en el que pude disfrutarlo. Igual esa sensación de inestabilidad siempre está por más que después consigas otro trabajo. Es raro que un espectáculo dure tres años entonces esa sensación perdura todo el tiempo", aclara sobre el redito económico de su profesión.

-¿Te agobió la masividad en algún momento?

-No creo porque sigo tratándome con los amigos de toda la vida y mi familia, entonces son ellos los que me ponen los pies sobre la tierra y me contienen. Diría que en esta época se sufre un poco más lo que tiene que ver con el acoso de redes sociales más que lo que es de televisión, porque en definitiva la gente después te ve en la calle y todos te adoran, nadie te dice que te detesta o te critica.

-¿Tenés alguna manera de lidiar con eso?

-No sé, creo que no podés tomarlo como algo personal porque le pasa a cualquier persona que se expone. Trato de aislarme de los comentarios de personas que no conozco, estamos en una época que la gente quizás termina descargando su ira desde el anonimato. Estamos viviendo en un momento social y global de mucha ira, entonces pienso que lo canalizan de esa manera. Cada uno sabe lo que quiere hacer con su vida y si no puede medir las consecuencias, es un problema del otro.