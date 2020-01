@eristchardy

Esta semana se conoció uno de los escándalos más inesperados de la temporada teatral en Mar del Plata: la desvinculación de Nicolás Reydel de la obra "Fuera de Línea". Una propuesta que se realiza de jueves a domingos en el teatro Provincial de Mar del Plata y donde Thelma Fardín hizo su gran debut como protagonista.

Sin embargo, no todo es color de rosas ya que Reydel acusó a su ahora excompañera de elenco de haber estado involucrada en este desafortunado hecho. Es por esto que DiarioShow.com se comunicó con el actor para conocer mejor esta escandalosa historia.

"Fuimos amigos durante muchos años y luego por motivos personales nos distanciamos. Yo no comparto su mirada con respecto a varios asuntos profesionales y personales", comenzó a explicar al ser consultado sobre el origen de su relación con la joven que denunció a Juan Darthés por abuso sexual en 2018.

Cansado de las acusaciones por supuesto "divismo" de su parte, el artista publicó este jueves las conversaciones que mantuvo con la ex Patito Feo y el director de la obra, Agustín Aguirre, para demostrar la veracidad de su denuncia y despejar todas las dudas. "Luego de salir a hablar (en Los Ángeles de la Mañana), me enviaron una misiva (una carta) intentando silenciarme. Como se dijo que yo mentía o se dieron motivos erróneos sobre mi desvinculación de la obra, publiqué conversaciones de WhatsApp de cuando Thelma me pidió contacto para comprar seguidores: una oportunidad en 2018 y la otra en 2019. (La última) fue diez días antes de que le hubiera dicho al director que prefería no trabajar conmigo", explicó sobre los cuestionamientos a su acusación y también sobre las dos veces que ella le pidió un contacto para "comprar seguidores" en las redes sociales.

Además, manifestó indignado: "Me fue por atrás, no es coherente que me pida un favor a mi y en paralelo le diga a un director que prefiere no trabajar conmigo. Ensayé dos meses y medio, y tenía programado actuar todo el verano. Yo nunca abandonaría un trabajo, soy un apasionado de lo que hago y me puse la camiseta".

Interrogado sobre el poder que tendría ella para lograr quitarlo de la obra, aseguró: "No puedo responder eso porque firmé un contrato de confidencialidad. Lo que puedo decir es que yo estaba feliz haciendo la obra y era muy efectivo lo que sucedía arriba del escenario. Me hubiera encantado que llegue a verme mi familia y amigos. Duró poco. Fue un baldazo de agua fría".

"Cumplí con todo lo que me pidieron, desde repartir volantes en la puerta del teatro hasta ayudar a armar y desarmar la escenografía, incluso conseguir auspiciante para la obra", declaró sorprendido por todo lo sucedido. Por último, sobre la posibilidad de volver a trabajar con Fardín en el futuro, respondió categórico: "No volvería a trabajar con Thelma. Con el resto del elenco sí, no tuve ningún problema".