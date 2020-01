@AntoRavinale

Mientras Diego Pérez disfruta de unas cortas vacaciones en Mar del Plata junto a su familia, tras su protagónico en "¿Qué hacemos con Walter?" y estar todos los fines de semana en la pantalla de El Nueve con "Tu Fabuloso Finde", charló a solas con DiarioShow.com

"Me vengo lunes y martes, y los miércoles me pego la vuelta a Buenos Aires para hacer las funciones. Me hubiese gustado que la temporada sea acá, amo Mar del Plata, disfruto. Pasa que el lugar no lo elegís vos, sino que te elige la propuesta. Es un sueño trabajar con un director como (Juan José) Campanella", comenzó a decir el humorista.

"¿Qué hacemos con Walter?" trata sobre un consorcio de propietarios que decide realizar una Asamblea Extraordinaria para tomar una importante decisión: echar a Walter, el encargado. Una decisión que podría cambiar la vida de todos o de, por lo menos, el personaje en cuestión. Esta desopilante comedia sobre la convivencia, el diálogo, los prejuicios y la búsqueda de reconocimiento puede verse de miércoles a domingos en el Multiteatro Comafi de Buenos Aires.

En sus viajes fugaces a La Feliz, el actor aprovechó para ver las obras teatrales que encabezan la temporada: "Moldavsky Reperfilado", "Veinte Millones", "Mi mujer se llama Mauricio", " Departamento de Soltero", entre otras. Y, ¿qué le pareció cada una de ellas? "Mirá, mi corazón está con 'Mi mujer se llama Mauricio' porque la hice en dos oportunidades. Pero lo que me reí ayer con Roberto no tiene nombre, hace mucho no me reía así. Se pone el espectáculo al hombro, casi sin escenografía, él solo con un micrófono, hay que estar ahí. Me parece que este año tiraron toda la carne al asador en Mar del Plata, hay muchísimas obras extraordinarias, me quedaron muchas en el tintero por ver. Por suerte el teatro alberga a los actores que siguen laburando porque sino se nos complica un poco, hay pocas producciones de cine y esperemos que pueda volver la ficción ahora", comentó.

Diego Pérez disfruta de unas "mini vacaciones" antes de su regreso a Buenos Aires (Carlos Ventura/Crónica).

Con los años, Diego sigue siendo recordado por su participación en "VideoMatch". En 2019 reapareció en el programa de Marcelo Tinelli con un nuevo sketch de humor y junto a otros históricos colegas. Sin embargo, hubo dos programas y la gente se quedó con ganas de ver más. "Funcionó maravillosamente pero se decidió no seguir haciéndolo porque estaba el 'Bailando' y porque eso era un presupuesto anexo. Hace años que Marcelo lo viene haciendo y le va bien. Por ahí se levanta una mañana y dice que quiere hacer humor y así se hace. Se deja llevar por lo que siente que puede llegar a funcionar", explicó.

Pero, ¿sería posible una vuelta de "VideoMatch"? "No lo pienso, no es algo que tenga en mis planes. Siempre digo que si me convoca Marcelo voy porque es como mi papá artístico. Para los 50 años de ' ShowMatch' iré con un bastón si me llaman. Le debo todos mis comienzos y mi popularidad. Si aparece, aparece; pero no me quedé con nada pendiente ni es algo que añore hacer. El público me dice todos los días que quiere que volvamos. ¡Un chico de 15 años que lo vio! No me acostumbro a que los chicos estén en las plataformas de YouTube y que de repente vean al 'Insoportable', eso me genera emoción. Pensá que ya somos parte de la historia del país y del esquema de Marcelo", aseguró el conductor.

"Para los 50 años de ' ShowMatch' iré con un bastón si me llaman. A Marcelo le debo todos mis comienzos y mi popularidad"

El humorista es recordado por sus históricos sketchs de humor en "VideoMatch".

De todos modos, en caso de que haya una vuelta del clásico segmento, tendría que hacerse un par de ajustes en la forma de hacer humor. "Creo que todos nos tendríamos que aggiornar a las épocas de hoy. La cámara oculta no se podría hacer de ninguna manera. Las que hacíamos nosotros no, no está el horno para bollos", sostuvo.

"Todos nos tendríamos que aggiornar a las épocas de hoy. La cámara oculta no se podría hacer de ninguna manera"

En la misma línea, manifestó que parte del humor que hizo "corresponde a una época y hay cosas que hoy no se podrían hacer". "En ese momento le gustaba a todo el público. Pero con el crecimiento de la sociedad ya hay cosas que no se hacen. Creo que el humor que hago hoy por mi cuenta ya no tiene los mismos códigos de antes. Veo que dicen que lo de (Alberto) Olmedo ya no se podría hacer, pero creo que Olmedo era vivo y no se hubiese estancado en el humor de esa época".

Aún así, figuras populares hicieron un mea culpa de sus conductas pasadas y hasta Marcelo Tinelli se disculpó ante cámara por sus "cortes de polleras": "Sí, hizo perfecto".

"Marcelo es como mi papá artístico", declaró Pérez.

Feminismo: la lucha de mujeres que marcó un cambio de paradigma

El empoderamiento femenino hizo cambios impensables en todo el mundo y muchos se debieron replantear distintos aspectos. Al respecto, el humorista afirmó: "Me parece perfecto, tiene un lugar extraordinario hoy, en los medios, en el trabajo. Lamentablemente las cosas suceden a partir de hechos trágicos. Con el 'Me Too' de Estados Unidos, que tuvo mucha repercusión acá, se comenzaron a destapar muchos casos. Cuando ves que hay un femicidio por día no podés creer. Cuando van a hacer la denuncia y le preguntan: ‘cómo estaba vestida’ o ‘usted lo provocó’ todo eso corresponde a conductas que de a poco se van yendo, no se puede vivir así. Pero está bueno que hoy la mujer empiece a tomar ese poder y puedan decidir un montón de cosas que antes no se la tenía en cuenta".

"Está bueno que hoy la mujer empiece a tomar ese poder y puedan decidir un montón de cosas que antes no se la tenía en cuenta"

"Pasado mañana cumplo 56. Mi generación vivió muchos cambios. Pasamos de la tele blanco y negro a la color. La guerra de Malvinas, los desaparecidos, (Raúl) Alfonsín y la ley del divorcio. El matrimonio igualitario. ¡Vivimos tantas cosas! Nos reeducamos. Mis hijos la tienen más clara. Siento que me educaron mis padres y ahora mis hijos", acotó convencido.

Diego Pérez conduce "Tu Fabuloso Finde" los sábados y domingos con Verónica Varano (Pablo Villán/Crónica).

Pablo Rago, Juan Darthés y Fabián Gianola son algunos nombres del medio que fueron vinculados a casos de abuso y acoso sexual. A una gran parte de la sociedad le sorprendió que reconocidos artistas sean partícipes de importantes causas y Diego Pérez es uno de ellos. "La justicia es la encargada. La verdad que uno no lo quiere creer porque son gente que conoce y le tiene cierto cariño, pero tendrán que pagar como todos cuando nos mandamos una macana. Es duro para las chicas porque imaginate que te cuesta tomar la decisión si denuncias a alguien tan querido y conocido, pero bueno, la ley es la ley y si se descubre que fueron tendrán que tener el castigo que corresponde o la absolución si fueron inocentes. Porque sino esta gente está quemada de por vida por algo que no fue, si es que no fue", declaró.

"La verdad que uno no lo quiere creer porque son gente que conoce y le tiene cierto cariño, pero tendrán que pagar como todos cuando nos mandamos una macana"

Política: ¿cómo ve el gobierno de Alberto Fernández?

"Vamos a ver, creo que hay que esperar. Hay una gran ansiedad de que pasen las cosas bien. Hay que esperar, sobre esta fase, si me lo preguntabas hace cuatro años cuando asumió (Mauricio) Macri, hubiera dicho lo mismo pero yo siento que vengo esperando desde que nací. Como buen argentino quiero que le vaya bien, como quise lo mismo con Macri, Cristina (Fernández de Kirchner) y Néstor (Kirchner). Por más que uno tenga una idea, si tirás mala onda porque no lo votaste es espantoso", reflexionó el capocómico.

"En el medio estamos todos, quiero que podamos tener las cosas claras. El argentino medio no necesita mucho. No es tan ambicioso, pero dejalo que pueda respirar. Hay que apoyarlo y no criticarle todo", agregó.

Diego Pérez se mostró esperanzado por el gobierno de Alberto Fernández

El crimen de Fernando Báez Sosa, el hecho que angustió a toda una sociedad

Otro de los temas que conmocionaron a la sociedad argentina en estos días fue el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Dolido por lo ocurrido, Pérez exclamó: "Una angustia terrible. Mi hija tiene 16 y mi hijo 13. Hoy hablé con ellos porque no le podés prohibir que vayan, no pueden dejar de divertirse. Uno trata de educarlos para que tomen las medidas necesarias y las precauciones. Cuando vayan a un boliche no les puedo decir que no tomen cerveza ni nada. Hay que divertirse y pasarla bien sin molestar a nadie, como me educaron a mí y a mi esposa. Pero esto es durísimo. Son cosas que no las podés creer".

"Tampoco se si estigmatizarlos porque son rugbiers. Unos de mis mejores amigos, Carna, es rugbier y nunca le pegó una piña a nadie, es más bueno que Lassie atado. Pero hay que tomar medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, no puede tardar una ambulancia media hora, Gesell no es tan grande", cerró.