Nazarena Vélez disfruta una de sus mejores temporadas con "Él en mi cuerpo", la obra que protagoniza junto a Belén Francese y su pareja, Santiago Caamaño, en el teatro Roma de San Rafael, Mendoza.

"Estoy alejada de los centros neurálgicos y me parece genial que se conozcan tanto San Rafael como Las Grutas, que se sepa que anda muy bien. El público mendocino es amoroso, son increíbles. Igual tenemos un país hermoso, llena de gente divina. Pero acá la gente es muy cálida conmigo. La estoy pasando genial, conociendo lugares maravillosos", expresó en diálogo exclusivo a DiarioShow.com sobre su desenbarco en la provincia conocida por sus grandes vinos.

"'Él en mi cuerpo' es una comedia increíble porque jugamos con muchísimo humor. Belén (Francese) está fantástica, Santiago (Caamaño) la rompe toda. El director, Carlos Kaspar, sacó lo mejor de los tres. Es una comedia romántica súper divertida y para toda la familia. Lo dejamos todo arriba del escenario, y me parece que hoy hace falta reírse un poco más", comentó sobre la obra que se puede ver de miércoles a domingo.

Nazarena Vélez protagoniza "Él en mi cuerpo", junto a Belén Francese y Santiago Caamaño.

Por otro lado, Nazarena se refirió a su amor con Santiago: "Estamos en pareja hace un año. Vamos muy bien, estamos muy tranquilos. Convivimos y trabajamos juntos. La verdad que no pensé que me iba a volver a enamorar. Él tiene todo lo que necesitaba. Yo ya había bajado la persiana (del amor). Estoy segura que Santiago se ganó cada cosa. Él está en mi corazón y en el corazón de los míos".

Consultada por la posibilidad de ir un paso más y dar el "sí, quiero", la productora manifestó convencida: "No, ya me casé varias veces. No quiero tocar las cosas, prefiero dejarlas así como están. Lo que no quiere decir que no exista un compromiso, de hecho, tenemos una alianza puesta. Estamos muy bien así como estamos". Sin embargo, no cerró la puerta a que en un futuro cambie de opinión. "No quita que el día de mañana se puede hacer una ceremonia y hagamos algo, pero por el momento estamos muy bien", detalló.

Más allá de la idea de volver a contraer matrimonio, la mediática se animó a dar su mirada sobre las relaciones abiertas e incluso sobre el poliamor. "Me encanta, me parece fantástico. No es algo que practico en mis relaciones. Pero me parece que todo lo que le hace feliz a la gente, mientras esté consensuado y no sea falta de respeto, me parece perfecto", aseguró.

El enojo del Chyno Agostini: ¿qué pasó?

El Chyno Agostini, hijo de la actriz y Daniel Agostini, sorprendió a todos sus seguidores de Instagram este jueves al expresar su bronca contra su madre, al parecer, por diferencias irreconciliables en la convivencia entre los dos. Incluso, el joven denunció que no le dejaron retirar su ropa del hogar.

En cuanto a este conflicto familiar, Vélez calmó las aguas y sostuvo: "Amo profundamente a mi hijo. Hay momentos que se enoja con su papá o se enoja conmigo. Tiene 20 años, está haciendo su camino en la música y me parece fantástico. No tengo más nada para decir que amo a mi hijo, amo a mis tres hijos profundamente y que esta todo más que bien".

A pesar del enojo del Chyno Agostini, Nazarena asegura que está todo más que bien con su hijo.

Súper Bailando 2020: ¿veremos a Nazarena Vélez en el certamen de baile?

Si bien aseguró que no hay posibilidad de que vuelva a la pista más famosa del país, admitió que la puerta está abierta para que regrese su hija, Barbie Vélez. "La propuesta la tiene, pero todavía no se definió", adelantó la artista.

En relación al presente de la joven de 25 años, contó: "Recién llego de filmar una película afuera, está laburando un montón. Decidió no hacer temporada este verano porque el año pasado había hecho 'Derechas' por un buen tiempo y entonces necesitaba tomar aire. En este momento está acá conmigo en San Rafael".

En 2015, participó del certamen de baile y estuvo acompañada de Juan Carlos Acosta, el bailarín que, lamentablemente, falleció a fines de enero, de una tromboembolia pulmonar. Ante esta dura noticia, Nazarena declaró: "Me puse muy triste. Más allá de que lo conocía a Juan y que era una excelente persona, cuando muere una persona tan joven y de una manera tan inesperada es tristísimo".

La actriz lamentó la muerte de Juan Carlos Acosta, su bailarín en el " Bailando".

Feminismo, aborto legal y política

Años atrás, Nazarena había revelado que durante su relación con el conductor de "Pasión de Sábado", Hernán Caire, sufrió violencia. Actualmente, son más las mujeres que no se quedan calladas y denuncian estos casos. "Me parece que las mujeres hace rato necesitábamos hablarlo, si bien lo veníamos hablando, me parece que ahora la voz se alza mucho más fuerte. De hecho, se va encontrando un equilibrio. Me parece genial lo que está pasando, fundamentalmente, en nuestro país", advirtió al respecto.

Aborto legal, ¿a favor o en contra? "Completamente a favor. Soy católica y no me practique ni me practicaria un aborto, pero me parece que no se puede tapar el sol con las manos. Me parece que es una problemática, y todas las personas deberíamos tener derecho sobre nuestros cuerpos", reveló segura.

Por último, interrogada por su mirada sobre el gobierno de Alberto Fernández, afirmó categórica: "No me gusta hablar de política".