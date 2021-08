@Rfilighera

Nunca se queda de brazos cruzados. Siempre bosqueja en su agenda de trabajo, actividades y diversos emprendimientos, más allá de las lógicas y razonables dificultades que hay que enfrentar en tiempos de pandemia. Sin embargo, Nito Artaza, en etapas de mayor apertura, dirime proyectos en sus dos grandes pasiones: la ruta artística y la política. A esto le agrega su rol de empresario de pyme en la industria del espectáculo. Por otra parte, su sociedad profesional y conyugal con Cecilia Milone, se hace más fuerte en todos los terrenos. Síntesis, en definitiva, de una pareja que se construyó en base al pilar insoslayable de la perseverancia. En charla con DiarioShow.com, el actor, guionista y productor habló de todo: teatro, pandemia, grieta y el rol que tuvo su esposa en la unión con sus hijos.

-¿Cómo ves esta nueva apertura de salas teatrales?

-Creo que desde este momento hasta fin de año, el objetivo radica en acostumbrar al público a que vaya, nuevamente, al teatro. Realmente, la apertura de salas no tiene un fin comercial. Por otra parte, hay que pensar, con anticipación, en la próxima temporada de verano. Yo voy a continuar con mi unipersonal que se titula "Barrilete cómico" que ya lo hicimos en diferentes regiones del país y, además, estamos analizando la posibilidad de reponer "La jaula de las locas", aunque no debemos superar determinada cantidad de actores arriba del escenario, circunstancia que era posible en tiempos de normalidad. Y a esto le voy a sumar una comedia junto a Cecilia en el teatro Enrique Carreras de Mar del Plata y, además, contamos con la expectativa de plasmar un proyecto televisivo del que formarán parte Dorys del Valle, Cecilia y yo. Será una comedia costumbrista de varios capítulos, una muy linda idea que nos trajo Dorys y por la cual estamos conversando con una importante emisora. Y la cosa no termina ahí: en octubre, en el teatro Astros realizaré un show de comicidad junto a tres humoristas uruguayos.

En vínculo con este tema, Artaza subrayó "la necesidad de implementar una ley de mecenazgo que apoye la actividad cultural como la que existen en Uruguay y Brasil. Y si bien en Buenos Aires, está, sus efectos se dan en menor medida. Las grandes empresas, podrían destinar-en lugar de algún impuesto- un aporte destinado a un fondo para apoyar la cultura en todos sus ámbitos. Y no nos olvidemos que Buenos Aires, en definitiva, es visitada por numerosas corrientes de turismo, a nivel nacional e internacional. Por otra parte, es muy importante, también, apoyar a toda las salas independientes".

-En tiempos de pandemia, ¿se agudizaron las grietas y antinomias?

-Hizo falta grandeza desde todos los sectores. Estamos viviendo una tragedia que azotó a todo el mundo. Argentina debió haber dejado de lado la especulación política, y trabajar codo a codo. Faltó grandeza en la dirigencia política. En una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo tenés que dejar de lado los intereses personales. Es como estar en una guerra, no podés estar dudando de qué lado vas a estar. Debes tener identidad nacional y grandeza por la patria.

-¿Y cómo respondió la sociedad argentina en función de esta crisis?

-Yo creo que se ha visto manipulada por una oleada de informaciones desde un sector y otro. En el mundo, en definitiva, hoy existe un poder real que son las grandes corporaciones económicas, un poder formal -los representantes de la Nación-: presidentes, gobernadores, legisladores; y un poder inductivo que está representado por los diferentes medios de comunicación. Yo sigo insistiendo en un gran proyecto nacional, un gran acuerdo entre todos.

-¿Cómo vivís el rol de abuelo?

-Es uno de mis grandes sentimientos. Yo tengo tres hijos adorables: Sabrina Juan y Leandro y ahora hizo su aparición en escena Muna (hija de Sabrina) y en la que se conjugan sentimientos tan hermosos y ya me preparo, no solamente para mimarla, sino también para malcriarla. Todos los días me comunico con ella y verla crecer, realmente me emociona mucho. Ellos están en Francia y deseo de manera ferviente que llegue el momento en que la pueda abrazar y besar.

-Por otra parte, también es motivo de alegría el renovar los votos del contrato matrimonial.

-Esa es una idea que siempre tuvimos con Cecilia. Hemos cumplido cuatro años de convivencia y nos volveremos a casar dentro de tres. Aunque, por necesidad nuestra y de todos, ojalá podamos realizar la ceremonia junto a nuestros hijos y amigos, y estrecharnos en un gran abrazo. Esta vez lo haremos en Mar del Plata.

-¿Alguna razón en especial?

-Mar del Plata es un lugar que amamos y tiene que ver con nuestras vidas y la vida de los artistas. Nos encantaría que podamos consagrar este bello episodio en medio de una gran alegría después de tanta tragedia. Todos hemos perdido amigos y familiares en esta terrible emergencia sanitaria. Nos gustaria llegar bien y que se convierta en una excelente oportunidad para festejar la vida.

-Justamente, tu historia sentimental con Cecilia tuvo idas y vueltas, marchas y contramarchas. ¿Esperabas -finalmente- concretar este viejo amor?

-La verdad que fue rápida la decisión. Cuando estaba solo me encontraba en una etapa de mi vida que tenía que ver con esta historia y en la que debía encontrarle la mejor de las resoluciones. Y, en definitiva, con Cecilia, somos como un imán. Fue así que nos encontramos, y casamos, y disfrutamos muchísimo el hecho de estar juntos. Ambos tenemos la suerte de poder de compartir cosas, de amarnos. Dormimos juntos, vemos cine juntos, proyectamos nuestro trabajo juntos y hasta hicimos autoteatro juntos, en Palermo. Además, tenemos, en nuestra casa, a otro integrante de la familia que es un perrito llamado Diego; precisamente, Cecilia venía de perder a Any, la mascota que la acompañó durante 17 años. Entonces, ahora Diego también ocupa un lugar importante en la familia.

-Tanto vos como Cecilia atesoraban el sueño de ser padres. ¿Sigue firme esa posibilidad?

-Hoy, en definitiva, te diría que no. Tanto Cecilia como yo pensamos que estamos para disfrutar de la etapa del "jubileo" (risas). Yo me hago responsable; dejé pasar mucho tiempo para estar con ella y nos hubiera gustado tener un hijo juntos. Yo tengo 62 y Cecilia tiene 52 y pensamos cómo sería la vida de un chico de su tiempo. Estamos muy bien de esta manera. Por otra parte, Cecilia ha ensamblado, de manera maravillosa, a mis tres hijos conmigo, que son de madres diferentes. Hacíamos reuniones antes de la pandemia y, ahora, en forma separada, salvo con Sabrina que se encuentra radicada en Francia. Pero me interesa destacar esto: Cecilia contribuyó muchísimo a la relación que tengo con mis tres hijos. Supo contener y unir a la familia. Por otra parte, ella conoció a su hermana 30 años después. No la había visto nunca. Ella vivía en Italia y ahora se encuentra en la Argentina. En consecuencia, esta también ha sido otra bella historia de afectos junto a la de mis hijos.

