@VivianaRomano

Nico Riera está más que feliz porque hace algunas semanas se estrenó en Netflix la tercera temporada de "Millennials" y según contó, "fue una de las pocas ficciones que se grabaron el año pasado en plena pandemia, arrancamos en noviembre con mucha consciencia y cuidado de parte de los técnicos y la producción. Todos teníamos necesidad de trabajar", señaló.

- ¿Qué significa para vos estar en una plataforma como Netflix?

-Es un gran desafío, no solo nos miran en Argentina, sino también gente de otros países y otros lugares del mundo. Es una tira que cuenta cómo es la vida de los millennials, una generación acostumbrada al cambio, nacimos -porque me incluyo- antes de los avances tecnológicos, pero nos adaptamos.

-¿Cómo transcurrís la pandemia desde marzo del año pasado?

-Con calma, escuchando lo que me pasa interiormente, el parate me hizo replantear un montón de cosas, tener objetivos más claros en cuanto a lo que quiero; le dediqué tiempo a la casa, leí, miré películas. En cuanto a la actividad física soy de entrenar, pero en la cuarentena estricta, paré. Acepté el stop.

-¿La cuarentena te llevó, como a muchas parejas, a la separación de Giuliana Gabetta?

-No, fue algo más de la vida, la cuarentena la pasamos juntos, estuvimos bien, teníamos distintos caminos y otras ganas de hacer cosas, pero no voy a contar si teníamos proyectos, porque ya no estamos juntos.

Decidido a evitar las preguntas relacionadas con temas personales, Nico contó que estaba con muchas expectativas por el demorado estreno de "La fiesta de los chicos", emblemática obra de Mart Crowley dirigida por Ricky Pashkus, que finalmente debutó el 9 de julio en el teatro Astral. "Ensayamos mucho con Fer Dente, Sergio Surraco, Tomás Fonzi, somos nueve hombres en el escenario y lo pasamos muy bien".

En escena, junto a Tomás Fonzi. (Foto @nadialguzman y @teatroenfoco)

-¿Extrañabas la tele abierta, grabar como lo hacías en épocas pre-pandemia?

-Mucho, pero por suerte volví a grabar para Telefé "El primero de nosotros", con Mercedes Funes, Luciano Castro, Benjamín Vicuña y un gran elenco.

-¿Te molesta que te reconozcan todavía como Tacho, el ex "Casi Ángeles"?

-¡Para nada!, al contrario, es un orgullo, el programa se sigue viendo por Internet después de trece años y todavía me llegan mensajes por las redes. Fue una época muy divertida, entretenida y de mucho aprendizaje.

-¿Tenés relación con Cris Morena?

-La crucé en algunos eventos, pero no tengo un vínculo estrecho. La aprecio mucho, ella marcó mi inicio en el medio de una manera potente, fueron cuatro años increíbles, más dos de gira. Fue el puntapié para lo que después generé en mi carrera.

-¿Seguís con tu banda de música?

-No, pero la música forma parte de mi vida, siempre tengo una guitarra a mano, me gusta tocar y cantar, le gané tiempo al ocio con un hobby que me apasiona.

Ping Pong

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Inquieto, multifacético y alegre.

-¿TU MEJOR VIRTUD?

-Mi adaptabilidad.

-¿TU PEOR DEFECTO?

-A veces, mi mal humor.

-¿QUÉ TE PONE DE MAL HUMOR?

-Tener hambre.

-¿Y DE BUEN HUMOR?

-Tomar un café.

-ALGÚN PASATIEMPO.

-Tengo varios, ahora practico artes marciales.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Hago burbujitas con la lengua.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-Con mi espontaneidad.

-TU COMIDA FAVORITA

-Milanesas con fideos.

-UNA SERIE

-"Millennials"

-SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, ¿QUÉ SERÍAS O HARÍAS?

-Probablemente estaría viajando por el mundo.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Me gusta mucho Gary Oldman.

-¿UNA CANCIÓN?

-"Life by the drop", de Stevie Ray Vaughan.

-¿LAS VACACIONES PERFECTAS?

-Las que están por venir.

-¿UN MIEDO?

-Les tengo pánico a las jeringas.

-ALGUIEN EN QUE CONFÍES CIEGAMENTE.

-En mis hermanos.

-UN PLACER CULPOSO.

-La comida chatarra.

V.R