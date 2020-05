@AntoBaldi_

El anuncio de la vuelta de "Floricienta" a la televisión cautivó a miles de fanáticos que atravesaron su infancia y adolescencia con la compañía de su historia de amor y sus pegadizas canciones. Aún sin fecha ni horario de estreno confirmada, Nicolás Maiques, uno de sus protagonistas, aseguró que volverá a ser un éxito de la pantalla chica.

A 16 años de la primera emisión de la novela que tuvo como pareja protagonista a Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro, Telefé confirmó su vuelta. Según reveló Maiques a DiarioShow.com, es muy probable que la tira sea emitida en su totalidad, y no solo el primer capítulo como se hizo con otras ficciones en el marco del especial "30 Años Juntos".

"No vamos a esperar 40 puntos de rating o 30 como hemos hecho porque estamos en un momento donde la tele no hace esos números, pero creo que sí va a pegar porque hay ausencia de ficción de este tipo en la televisión, porque es muy recordada y hay una generación nueva que no la descubrió todavía", analizó el actor quien supo interpretar a Nicolás Fritzenwalden, gemelo de Federico, interpretado por Benjamín Rojas.

El elenco protagonista de "Floricienta".

La noticia de su regreso en el canal de las pelotas y en medio de la cuarentena por coronavirus despertó un gran interés en la audiencia que quedó expresado en los cientos de posteos que hicieron en las redes sociales.

Sobre la capacidad que tiene la tira de captar tanto entusiasmo, Maiques consideró: "La clave está en que es multitarget, a diferencia de otros proyectos infantiles, 'Floricienta' permitió un romance que también lo querían ver los adultos".

Los gemelos Fritzenwalden.

Por eso, admitió que "no le cambiaría nada a la novela, porque por algo es lo que fue y lo que es. Si le sacás algo capáz la cag... porque no se sabe cuál fue el componente mágico de que sea tan eterna".

Sin embargo, en tiempos de cambios sociales y reivindicaciones sobre la diversidad sexual, advirtió: "Si tendría que escribir la novela de nuevo hoy le agregaría historias de amor gay".

"'Floricienta' la repitieron muchas veces en diferentes canales y horarios. Tiene algo mágico", valoró. Además, destacó que dadas las circunstancias en las que se encuentra la industria del espectáculo en medio de la pandemia es un buen momento para "la repetición de las novelas argentinas, así los actores mantienen algún ingreso".

"'Floricienta' va a pegar porque hay una generación nueva que no la descubrió todavía"

En ese sentido, el actor de 39 años criticó la apuesta por "latas turcas" de parte de los grandes canales y propuso que por el resto del año solo se transmitan tiras nacionales ya que, aseguró, "al público también le va a gustar".

El éxito de la tira producida por Cris Morena se vio reflejado en la gran cantidad de obras teatrales y giras mundiales que se desarrollaron a partir de la historia. También, en el número de discos lanzados con la banda sonora de la serie.

Una de las parejas más queridas de la ficción.

Consultado sobre el acelerado rítmo de trabajo que se vivía durante las grabaciones de la tira y los recitales, recordó: "Cualquier programa que hagas después de laburar con Cris te va a parecer una bolud... como estar de vacaciones comparado con todo lo que se hace con ella".

"Con Cris, a diferencia de otras novelas, haces teatro, figuritas, giras. Haces muchas cosas a la vez, demasiadas cosas, no parás. Tenés que cantar, actuar, conducir, es muy exigente", concluyó.