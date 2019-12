@Belucandiaok

Comenzó su carrera en los medios con un perfil mediático, se enfrentó en varias oportunidades con Lourdes Sánchez y fue novia de Federico Hoppe, productor estrella de “ShowMach” y mano derecha de Marcelo Tinelli, pero también fue señalada como la tercera en discordia entre Barbie Vélez y Federico Bal, con quien luego mantuvo un intenso romance. Sin embargo, Laurita Fernández supo reinventarse y actualmente vive una nueva etapa en su vida.

Atrás quedaron sus peleas en el “Bailando” y sus noviazgos ya que este año la bailarina es protagonista de la serie “Inconvivencia”, que se emite en Telefé, junto a Tomás Fonzi, y se prepara para la temporada teatral en Mar del Plata con la obra “Departamento de soltero” desde el 26 de diciembre.

Y como si esto fuera poco, su pareja con Nicolás Cabré, a quien conoció en el musical “Sugar” que produjo Gustavo Yankelevich, sigue adelante y en armonía.

El amor entre ambos marcha viento en popa, tal es así que en los últimos días estuvieron en Miami, donde disfrutaron de unas merecidas vacaciones. En charla con DiarioShow.com, la actriz reveló: “Nuestro motor es el amor”.

Luego, a corazón abierto, contó cómo es vivir bajo el mismo techo con él: “Siempre fui de las que le decían ‘no’ a la convivencia. Soy muy independiente, por eso nunca llegué a eso y le esquivé bastante. Pero con Nico me dieron ganas y es muy lindo”.

Tras ver la ficción que encabeza y abordar los motivos que desgastan a una pareja en el día a día, Fernández comentó: “Puse en práctica muchas cosas que quizás uno descuida y está bueno estar atento si querés mantener el fuego a lo largo del tiempo”. Sus ojos se iluminan y su sonrisa invade todo cuando habla del actor, con quien está en pareja hace hace más de un año.

En medio de rumores de embarazo, la modelo aclaró: “Por ahora disfrutamos de estar bien y en pareja. Cuando tenga que llegar, llegará. Las ganas están (de ser padres) y nacieron a raíz del vínculo que tenemos”.

Laurita Fernández, a corazón abierto (Nahuel Ventura/Diario Crónica).

Al ser consultada sobre su relación con Rufina, la hija que tuvo Nicolás con Eugenia “China” Suárez, respondió: “Me llevo muy bien. Los dos llenaron mi vida de amor”.

Desde que el artista está de novio con ella, se lo ve más animado en las entrevistas y hasta brinda detalles de su vida amorosa, algo que antes no sucedía. Es por eso que Laurita fue consultada sobre si cree que ese cambio fue gracias a ella. “Yo creo que él está más relajado porque está cómodo, más grande, y porque es padre y el tiempo lo aflojó un poco. No sé si yo lo ‘humanicé’, él es un dulce aunque en los medios no lo demuestre”.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré, enamoradisímos (Hernán Nersesian/Diario Crónica).

Chau “Bailando”

En 2018, Fernández pasó de ser bailarina a ocupar un lugar en el estrado del gran show de la tevé. Sin embargo, la blonda reveló en varias oportunidades que no la pasó bien debido a las peleas mediáticas que mantuvo con algunos participantes del certamen. “En el rol de jurado en ese programa no me sentí cómoda, pero este año hice ‘Pequeños gigantes’ (en lo de Susana Giménez) y me encantó, entonces depende el lugar”, disparó sobre su última experiencia en la pista más famosa del país.

Este año, Laurita fue invitada al estrado de "Pequeños Gigantes".

Acerca de si volvería al ciclo para reemplazar a alguna figura, manifestó tajante: “No, porque yo disfruto mucho más bailar que estar sentada y juzgando a los participantes”. En ese sentido, reveló: “No miro el ‘Bailando’ porque estoy con el teatro y cuando estoy en mi casa con Nico y su hija miramos programas infantiles”.

Laurita Fernández aseguró que no volvería al jurado del "Bailando".

Por otro lado, la artista, que participó en ficciones y condujo en radio y televisión, relató qué le espera para el año entrante: “Hay otros proyectos en televisión y teatro que están dando vueltas, pero aún no puedo confirmar nada. No me cierro a nada, este año aparecieron muchas propuestas que las tomé y las disfruté”.

Por último, se refirió a las críticas que recibió en las redes sociales tras el primer capítulo de “Inconvivencia”, en el cual debutó como actriz protagónica: “A mí me gustan las críticas constructivas, pero siempre está el que te mira y dice ‘ay, a ver qué va a hacer’. Antes del estreno, no me daban miedo los comentarios negativos de la gente porque sí me interesa aquel mensaje que tiene una buena crítica para sumar. En cambio, si son con mala intención nunca les presto atención”.

Hace unos días, Laurita y Nicolás fueron involuntariamente objeto de críticas cuando, durante una entrevista con otro medio, la bailarina contó que su pareja la había “retado” porque ella se había ido de la casa sin hacer la cama.

“Yo soy obsesivo pero no del hincha bolas. Yo lo hago, pero a lo mejor te puedo decir si me voy, vuelvo y está la cama deshecha, yo lo siento como que no me querés más”, reveló Cabré en ese momento.

Aunque ambos se reían, Nico encaró a su novia: “Y hoy te lo pregunto ‘¿te está pasando (de que no me querés más)?”, a lo que ella explicó que no había tenido tiempo de tender la cama. “Bueno por eso no fue un ‘hace la cama’ sino que me preocupa y me angustia”, le respondió Cabré.

El diálogo, un poco ambiguo, generó repercusiones y hasta acusaciones de “machista” para el actor. Sin embargo, poco después Laurita despejó dudas y mostró que estaba todo bien al postear imágenes muy románticas de sus vacaciones juntos en Estados Unidos y México.

En Miami, visitaron la zona de Wynwood Walls, un parque de arte callejero que comprende diferentes murales obra de artistas prestigiosos. Luego los actores viajaron a tierra azteca y eligieron hospedarse en un exclusivo resort all-inclusive en Playa del Carmen. Allí aprovecharon para disfrutar de las altas temperaturas cerca del agua tibia, tomar sol y relajarse.

En una de las imágenes que subió Laurita, aparecen besándose muy apasionadamente. En otras, la actriz se muestra relajada y al natural, muy bella, sin maquillaje ni peluquería. Sin dudas, la mejor manera de prepararse para un verano de pleno trabajo.

Laurita Fernández y Nico Cabré disfrutan de unas románticas vacaciones en México.

“INCONVIVENCIA”, UN DEBUT A LO GRANDE EN LA FICCIÓN PRIMER PROTAGÓNICO



Laurita fue la elegida para estar al frente de la miniserie “Inconvivencia”, que produce KZO y se puede ver en Telefé a las 23.30 y completa en Flow. En total tiene ocho capítulos y en cuanto a la trama, busca reflexionar sobre los problemas de

las parejas cuando llevan muchos años bajo el mismo techo.

El desgaste de la relación debido a los reproches y los problemas de la rutina son algunos de los factores que llevan a Caro (Laurita) y Lucas (Tomás Fonzi) a decidir no vivir más juntos, para experimentar otra forma de relación. “Tenía muchas ansias más que expectativas. Me cuesta mucho verme en mi rol de actriz. Es una historia bien contada y dirigida. Me permití disfrutar. Es un gran desafío porque estaba bastante reacia a actuar. Hice pequeñas participaciones en tele, pero esto

no es lo mismo. Cuando me llegó el libro me encantó, lloré porque

me emocionó el guion y su final”, contó la artista.

Laurita Fernández debutó como actriz protagónica junto a Tomás Fonzi en "Inconvivencia".

Sobre su papel comentó: “No es pretencioso, siento que es sencillo y me gustó mucho interpretarlo”. En la tira se ven algunas escenas de sexo con Fonzi; sobre cómo fue grabarlas contó: “Nunca había hecho una toma de ese estilo, pero tenían un porqué. Estuve muy nerviosa cuando las tenía que hacer, entonces lo hablé con Nico que tiene más experiencia y me ayudó mucho en general”.

Además, profundizó sobre cómo fue trabajar con Tomás: “Él es un profesional y me sentí muy cómoda. Fue divino, pero también todo un desafío porque hacemos de una pareja que está hace siete años y se conoce mucho. Nos llevamos muy bien y

todo fluyó”.

Por último, Laurita aseguró que siempre estudió actuación y que con este proyecto aprendió mucho. “Está bueno cuando confían en vos, me hicieron sentir muy halagada y lo tomé con mucha responsabilidad”, concluyó.