Después de casi dos años de pandemia del coronavirus, Nico Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas regresaron a Mar del Plata para una nueva temporada de su obra de teatro de comedia, "Una Semana Nada Más".

Con un exclusivo evento en el complejo La Normandina, ubicado en Playa Grande de la ciudad balnearia, los distintos famosos elencos promocionaron sus respectivas obras y DiarioShow.com aprovechó la ocasión para charlar con los actores argentinos.

Inició una nueva temporada de teatro en Mar del Plata.

Como productor y cabecilla de la obra, Nico Vázquez fue el primero en tomar el mando de la situación y expresó su emoción de volver a la Costa argentina para esta nueva temporada: "Es una felicidad poder trabajar de lo que uno ama y que nos vaya tan bien. Es un género nuevo para el teatro que ya fue aprobado".

Además aprovechó para tirarle algunas flores a su pareja y destacar la cantidad de personas que veranean en la ciudad: "Es una bendición trabajar con Gime, lo cual hace que sea todo mucho más hermoso. Es una temporada muy importante para todos ya que se reabre todo y la gente tiene muchas ganas de venir. Hay un 99% de ocupación en Mar del Plata así que todo es un motivo de festejo".

Sobre el gran éxito de su obra, Accardi aseguró: "Es la cuarta temporada y las otras tres fueron una victoria entonces esperamos que se repita en Mar del Plata. Agradecemos al público porque van al teatro sabiendo que se van a ´caga...´ de risa. El ´boca en boca´ es la mejor publicidad. Trabajamos mucho para que el ´boca en boca´ sea buenísimo. De eso se encarga Nico que es el productor y Mariano Demaría, el director".

"Hacen un trabajo muy meticuloso para que la gente salga y diga ´¡Que espectacular todo!´. Es una comedia perfeccionista que llegas a cambiar una coma y se caga el chiste, entonces tenemos que estar muy concentrados arriba del escenario", detalló la ex actriz de "Separadas" a este medio.

Nico Vázquez, Gime Accardi y Benjamín Rojas en el evento " Mar del Plata levanta el telón".

Luego, el ex "Casi Ángeles" destacó el gran amor que recibe como actor: "Es cariño, es un agradecimiento profundo. Hay que agradecer trabajar de esto. No hay muchos trabajos en los que te aplaudan, te digan cosas lindas, que te pidan foto, que te paguen para verte, que te admiren. Es impagable todo lo que vivimos".

Con el asentimiento de su compañero Benja Rojas, Gimena señaló el regalo más lindo que recibió: "Es lindísimo que te hablen de la obra y te pregunten por vos, pero es aún más lindo, que nosotros que estamos instalados en Mar del Plata hace ya una semana, que te dediquen palabras de agradecimiento. Más allá de la foto, que a veces ni te la piden porque ni les interesa, es recibir una palabra de amor y es felicidad pura".

Nico Vázquez agradeció el amor y apoyo de sus fanáticos. (Pablo Villán/Diario Crónica)

El productor de "Una Semana Nada Más" "Todo tiene que ver con ponerte contento por el otro. Si te la creés un poco podes pensar que la gente te conoce: te conoce de la televisión o de toda tu carrera de laburo, pero en realidad no te conoce e igualmente te desea lo mejor. Poder desearle al otro lo mejor siempre. Lo conozcas o no".

"Tener un mundo más empático, igualitario y amoroso. La pandemia vino para enseñar eso cuando deberíamos ser así desde siempre. Hay que tratar y llevarlo a cabo", recalcó a DiarioShow.com.

No todo es color de rosa y Nico Vázquez cerró al referirse a los mensajes negativos de los "haters": "La críticas constructivas son hermosas y son bienvenidas. Las críticas que tienen que ver con el odio de lo que le pasa a la persona que no es feliz en su vida y lo proyecta en el otro, le deseo que pueda tener una vida mejor y que pueda visualizar que no está bueno ser así en la vida con nadie".

Y terminó contundente: "Hay ejemplos todos los días. Nosotros quizás estamos preparados para la crítica porque trabajamos en el medio pero hay otras personas que lo sufren mucho y padecen trastornos que son fuertes".

El elenco de "Una Semana Nada Más" en Mar del Plata.

Por S.N.