Después de un 2019 intenso, que incluyó haber salido campeón del " Súper Bailando 2019", Nico Occhiato cambió de camiseta y este lunes se estrenó en la conducción de "Todo Puede Pasar", un reality de bailarines que busca nuevas figuras y que se emite por la pantalla de canal Nueve.

Claro está que la popularidad que ganó el ex de Flor Vigna en el certamen de Marcelo Tinelli lo ayudó a ser tenido en cuenta por otros canales y, en definitiva, eso a Nico le saca una sonrisa. "La verdad que estoy muy contento, el otro día vinieron más de 700 personas al casting. Estamos de once a doce de la noche, de lunes a viernes. El programa tiene un poco de todo. Hay cámaras ocultas, humor y están muchos de los chicos que integran ´Tenemos Wifi´ (el ciclo que condujo el año pasado en cable)", comentó el joven a DiarioShow.com.

Si bien el presentador televisivo ya era conocido en el medio, su paso por la pista más famosa de país le dio un gran "empujón". "La verdad que es una locura y ganar el Bailando no me lo esperaba ni loco, es increíble. Fue un regalo hermoso para cerrar un año tremendo que me dio mucha popularidad. Además lo pude vivir con mi familia, eso fue hermoso y mágico. El apoyo de ellos fue muy importante, siempre estuvieron en todos mis proyectos", expresó.

Pero no todo fue color de rosa. Estar tan expuesto hizo que Occhiato protagonizara varios escándalos. Compartir el reality con su ex pareja (Vigna) no fue nada fácil, aún así, vivieron de manera armoniosa la gran final y esto hizo que haya un acercamiento entre ambos. "Con Flor siempre nos llevamos bárbaro y por más que se dijeron muchas cosas siempre estuvo todo excelente. Con ella está todo perfecto. En la final se dio todo muy lindo y fue espectacular", sostuvo.

El joven jura que con Flor Vigna está todo bien, aunque no son "amigos".

Pero, ¿hay posibilidad de una vuelta con la actriz? "Hoy estamos bien así y en un futuro no te puedo responder porque no sé qué pasará. Vivo el presente. Hoy en día estoy muy tranquilo, disfrutando la soltería", cerró.

Cortito y al pie

-¿Qué fue lo peor que hiciste con alguna copa de más?

-Ir a despertar a un amigo que no había salido y se quedó durmiendo en la casa. Fuimos y le entramos a tirar cosas en el cuarto.

-¿Un mes sin celular o sin sexo?

-Sin sexo.

-¿Dejar o que te dejen?

-Que me dejen

-¿Cómo conquistás a la chica de tus sueños?

-Sería como soy, no le diría nada que no sienta.

¿Tenés algún Toc o manía?

-Soy muy cabulero con muchas cosas. A todos lados el gps, por más que sepa a dónde tenga que ir. Y para el "Bailando" tenía un montón. Tenía que estar de un costado cuando me daban el voto en el jurado, cómo nos chocábamos las manos con Flor antes de entrar, antes.

-¿Las tres cosas que más odias?

-La falsedad, la mentira y el prejuicio.