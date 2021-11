@VivianaRomano

Su nombre completo es Fausto Nicolás García Hume, y es actualmente una revelación en la televisión argentina. Cuenta a DiarioShow.com, entre muchas otras cosas, que simplemente lo llaman Nicolás García, “porque mi padre también se llama Fausto, y para diferenciarnos cuando vivíamos todos juntos en familia, lo acotamos”. En estos momentos el público lo puede ver en dos ficciones, “La 1-5/18” y en “El Tigre Ve-ón”, en su nueva temporada, por lo que dice estar agradecido.

“Gracias a Dios tengo mucho trabajo en las dos producciones de Polka y además grabé ‘El Reino’ para Netflix”. Recordemos que Nicolás hace más una década que vive en Argentina, pero su país de origen es Paraguay, adonde vuelve cada vez que puede organizar su trabajo.

-¿Encontrás similitudes entre los dos personajes que interpretás en Polka?

-No, en “El tigre Verón” soy bastante más bruto, en cambio, Lautaro es más pillo, la tiene bastante más clara, es más de calle pero con ambiciones como tener dinero y formar una familia.

.

-Lautaro es un tipo especial con su mujer Rita (Lali González), ¿controlador y machista?

-Sí y un poco violento, jodido, un hombre que ha tomado decisiones malas en su vida y cuando estuvo en la cárcel, también. Es un tipo intenso y desconfiado, es un perso- naje absolutamente manipulador con rasgos encantadores. En definitiva, es nefasto, pero en un punto, Rita siente amor por él y cierto compromiso.

-¿Cómo es un día tuyo durante la semana laboral?

-Me levanto temprano, desayuno un café negro con un huevito, entreno, vuelvo a casa, me doy una ducha y tempranito 7.30 u 8 me pasan a buscar. Llego a Polka, me testean, espero que me den el resultado, me visto, me maquillan, cortan el poco cabello que me creció y arranco. Son diez horas diarias de grabación, vuelvo a casa, recibo el plan del día siguiente, estudio las escenas, me cocino algo o salgo con algún amigo o amiga a picar algo afuera. Así estoy desde hace cinco meses. Los fines de semana intento descansar.

Nico García Hume con Romina Gaetani en "La 1-5/18"

-¿Estás en pareja?

-No, soltero.

-Te adjudicaron un romance con Jazmín Stuart. ¿Tuviste una relación con ella?

-Es una amiga a la cual conozco desde hace mucho tiempo, le tengo un aprecio y una admiración muy grande.

-¿Y con Malena Pichot, con la que que grabaste dos series?

-Ojalá hubiera sucedido algo (se ríe). Malena fue una persona a la cual conocí hace años, trabajamos juntos mucho y nos vemos mucho, también. Somos muy, muy amigos.

-¿Entonces, te adjudican romances con tus amigas?

-Y... sí, pero ya llegará el amor. Ojalá que suceda así me adjudican un romance real.

-¿En Argentina, tuviste una pareja duradera?

-No tuve parejas largas, nunca llegué a los seis meses, tuve amores pasajeros. Novia, novia, no. Tal vez no tuve suerte. En Paraguay estuve mucho tiempo con una pareja estable, nos separamos y después al- guna que otra novia.

Nico García Hume, de la 1-5/18, tiene muchos amigos actores y se divierte experimentando.

-¿Me da la impresión que huís del compromiso. ¿Es así?

-Puede ser, lo voy a trabajar en terapia (se ríe). Mi terapeuta dice que no tengo ganas.

-Haber actuado en “El reino” ¿te dio una proyección internacional en tu carrera?

-Lo que sucedió con “El Reino” fue maravilloso, mi personaje, Remigio Cárdenas, me trajo miles y miles de comentarios y devoluciones sobre mi laburo que me pusieron muy contento y obviamente, me colocó en otro lugar, además de Argentina y Paraguay, en México y España, pero en la actualidad estoy concentrado en “La 1-5/18”, no le pongo la cabeza a nada del futuro, aunque para el año que viene también tengo proyectos de los que todavía no puedo hablar por cábala, y por temas contractuales. Estoy muy contento con los trabajos que me van surgiendo desde hace dos o tres años.

Tonada original

-¿Conservás la tonada paraguaya o combinás palabras que se usan acá?

-Tengo una mezcla de Asunción de Paraguay con porteño, cordobés, misionero, correntino... Creo que no perdí mi tono del todo porque no tengo buen oído, igual, todos me entienden.

-Arnaldo André llegó al país para quedarse. ¿Vos, qué sentiste cuando pisaste suelo argentino?

-Vine a buscar crecimiento artístico, a explorar nuevas ramas de la actuación y obvio, a trabajar en la industria, pero en estos once años también viajé varias veces a Paraguay para hacer teatro y filmar películas. Allá hice de todo, pero éste es mi lugar ahora, tengo amigos y gente que quiero mucho, quiero seguir explorando la ciudad, no sé por cuánto tiempo será, pero mientras dure este romance, estoy súper enamorado.

-¿Qué fue lo primero que te impactó?

-Las distancias. Acostumbrarme a salir mucho tiempo antes de mi casa para llegar a un lugar, allá todo es muy cerca en diez o quince minutos estabas bien. En Argentina, la primera vez que fui desde Saavedra hasta el microcentro tardé una hora y media.

-¿Seguís en Saavedra, o te mudaste?

-Estoy en Palermo, grabo en Don Torcuato, pero estoy cerquita de los cafecitos donde vivo ahora.

-¿Qué comidas te gustan?

-La entraña, ensalada de hojas verdes con Parmesano, la comida coreana, soy muy fan de un restó pun- tual, me encantan las medialunas con café, los sandwichs, las cosas dulces. Amo comer, soy muy faná- tico de la comida, me gusta cocinar y ocuparme de lo que voy a comer.

-¿Seguís con el bar en Asunción?

-Lo cerré, era un barcito y en un momento funcionó como una especie de sótano con un escenario donde entraban 80 personas. Esa movida estuvo recontra buena, pero lo cerré cuando vine a Buenos Aires. "

Amistad compatriota en "La 1-5/18"

En la tira de El Trece, componen a Lautaro y Rita, una pareja conflictuada de La Peñaloza. Él salió de la cárcel e intenta reinsertarse en el barrio. Ella esta en la búsqueda de su hijo al que dio en adopción cuando era una adolescente.

-¿Con tu compatriota, Lali González, se ven fuera de Polka?

-Comemos siempre con Lali, le cocino yo, me cocina ella, hacemos un asadito en su casa, o salimos a cenar, somos muy amigos.

-En la novela conforman una pareja explosiva, ¿Qué pensás?

-Somos bravos, y en los próximos capítulos vamos a estallar.

Se anima a todo y más

Nico le puso el cuerpo a una variedad amplia de roles. “Trabajé en 'La Leona ', compuse un personaje que se llamaba Charly, el mejor amigo del hermano de la protagonista, que fue Nancy Dupláa. Tuve una historia de amor con Ludovico Di Santo, hice de gay” recuerda.

-¿Te tocaron personajes románticos con una mujer?

-Sabés que no... Uno pequeño, cuando comencé en Paraguay, nada más.

-¿Con qué actriz argentina te gustaría hacer de galán?

-No sé, decime vos con con quién...

-Me parece que harías muy buena pareja de ficción con Celeste Cid.

-Ahhh, ahora mismo le prendo una vela, me encantaría, es re buena actriz.

-¿Miraste “El juego del calamar”?

-Vi los primeros capítulos, me enganchó muchísimo, todavía no terminé la serie completa, es larga la lista de cosas que tengo que mirar y hacer, y no tengo tiempo de nada.

-¿Te interesa el fútbol de Argentina?

--Sí, miro partidos de primera división, de la B; me gusta Racing, Ferro, Defensa y Justicia, Comunicaciones y ahora me está gustando mucho Chacarita.

Por V.R.