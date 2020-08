@RFilighera

El recuerdo de Néstor Fabián sobre la figura del inolvidable Nito Mores vino acompañado de la mano de la sensibilidad y los mejores afectos. “Lo conocí en ocasión de ir a ensayar a la casa de Mariano, ubicada en Rodríguez Peña a metros de Libertador. En una primera etapa me costaba adaptarme a lo que el maestro pretendía. Y a mí esto me ponía muy mal ya que me exigía y quería corresponderle a don Mariano como realmente se merecía”, destacó Néstor en el comienzo de la charla.

Y agregó: “Entonces, Nito venía a solidarizarse conmigo y a asegurarme que estaba todo bien y que no iba a suceder ninguna situación que me incomodara. A partir de ahí generamos una muy bella amistad ya que se trataba de un muchacho muy especial, una persona de luz y con muy buena energía”.

Cabe recordar que Néstor Fabián debutó en 1961 como cantante televisivo en Canal 7, en el programa “Luces de Buenos Aires”, en el que interpretaba el bolero “La noche de mi amor”, acompañado por Mariano Mores. También se destacó como solista y en este sentido transitó una trayectoria consagrada en la repercusión popular y de la crítica especializada. Fabián comenzó a grabar discos con la empresa Odeón y registró una destacada versión de “Qué solo estoy” con la orquesta de Atilio Stampone. A esto le sumó su versátil condición de actor de teatro en las comedias musicales “Buenos Aires de seda y percal” y “Buenas noches, Buenos Aires” en el teatro Astral de la calle Corrientes junto a Mariano Mores, Virginia Luque y Susy Leiva.

Fabián también evocó que con Nito compartían el mismo peluquero y que tenía su sede en el barrio de Barracas: “Le gustó tanto el corte de pelo que me hacían que quiso conocerlo, y a partir de ese episodio visitó esa peluquería de por vida”. Una y otra vez, el cantante subrayó la calidez de la personalidad de Nito y su permanente vocación para darle una mano al semejante. Un muchacho que tenía códigos y ponía siempre de manifiesto la hermandad por sobre todas las cosas. "Lamenté muchísimo su partida y su recuerdo permanece muy firme en mis mejores sentimientos” concluyó.