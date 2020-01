@Belucandiaok

Mónica Farro brilla en la comedia "Veinte Millones" junto a Carmen Barbieri, Sol Pérez, Marcelo De Bellis, Alberto Martin, Sebastián Almada y Christian Alonso en Mar del Plata en el teatro Atlas. Tras varios años sin subirse a un escenario en La Feliz, la vedette se muestra entusiasmada y llena de expectativas en esta temporada 2020.

En diálogo exclusivo con DiarioShow.com, Mónica aseguró sobre su presente laboral: "Esta temporada es diferente para mí porque emocionalmente estoy muy bien y físicamente me siento espléndida. Estoy casada y tengo un marido maravilloso. Siento que todo se puso en orden después de haber pasado por momentos duros con otras parejas o por estar angustiada, por la soledad o por estar siendo golpeada. La última temporada que hice en Mar del Plata, mi hermano tuvo un derrame cerebral y yo la pasé mal así que ahora la estoy pasando bárbaro".

Sobre cómo es compartir la obra con sus compañeros de elenco, manifestó: "Nos llevamos muy bien y eso se nota arriba del escenario. Para mí es importante trabajar con gente copada y no pasarla mal en mi trabajo porque si es así prefiero no estar".

Muchas son las personas que veranean en la Costa Argentina, donde disfrutan del mar y las playas, de su gastronomía y de una cartelera llena de obras teatrales repleta de figuras. Sin embargo, son pocos los que pueden pagar sus costosas entradas. A raíz de esto, Farro comentó: "Nosotros hacemos dos funciones de martes a domingo y la verdad es que no llenamos la sala porque son 850 butacas, pero estamos muy bien con la cantidad de espectadores. Hay mucha crisis, pero igualmente la gente asiste al teatro".

Respecto a cómo es volver a trabajar con Carmen Barbieri, quien en muchas ocasiones la eligió como primera vedette para sus espectáculos, "Fantástica", "Bravísima", entre otros, respondió: "Me habían ofrecido dos proyectos, uno en Buenos Aires y otra en Villa Carlos Paz, pero cuando Guillermo Marín me propuso esta comedia junto a Carmen Barbieri, no lo dudé y acepté porque amo trabajar con ella. Tenía muchas ganas de volver de que compartimos una obra porque sé la clase de ser humano que es".

Mónica Farro protagoniza "Veinte Millones" en Mar del Plata.

En relación a su matrimonio con Leandro Herrera, su ex personal trainer, contestó: "Desde que llegué de Cancún, con Leandro estamos más enamorados que nunca".

Hace un tiempo, la actriz había manifestado que su luna de miel fue un "embole". Rápidamente, sus palabras se hicieron eco en las redes sociales y en los medios. Al respecto, explicó: "En la luna de miel nos aburrimos porque llovió una semana en Punta del Este y no podíamos salir ni hacer actividades más que hacer el amor. Entonces llega un punto que no podés estar todo el día así. Los dos somos muy activos y por eso llegó un momento que nos aburrimos, pero no como pareja".

En este momento, Mónica y Leandro están "separados" por varios kilómetros ya que ella trabaja en Mar del Plata y él se encuentra en la Ciudad. En cuanto a esta relación a distancia, expresó: "Es complicada. Él estuvo hace una semana y vuelve a fin de mes. Cada quince días viene unos días porque nos extrañamos mucho y necesitamos la piel de cada uno, es así, el cuerpo pide carne".

A cinco meses de dar el "Sí, quiero", la artista aseguró a corazón abierto: "Todo lo que veo de él me derrite. Me gusta que sea dulce, cariñoso, amable y respetuoso".

Mónica Farro y su esposo Leandro Herrera.

Además, se refirió a la posible llegada de la cigüeña: "Él tiene su hijo y yo el mío, así que hablamos mucho de tener otro y no nos interesa tener uno en común. Ya está decidido que no vamos a ser padres. Tenemos un ritmo de vida muy agitado y no tenemos ganas de parar para criar un bebé".

También reveló si aceptaría una relación abierta con su pareja: "No se nos ocurriría a ninguno de los dos porque no nos compartimos y eso ya no es amor sano. Estamos muy bien así".

En 2018, Farro lanzó su tema "La Catrera" y se presentó en diversos programas musicales para mostrar su nueva faceta como cantante. Aunque, dos años después no hay lugar para la música en su vida. "Fue algo que me propusieron en su momento y me divirtió hacerlo porque saqué siete temas y gané algo de plata, pero no es lo que me gusta. Prefiero actuar, hacer teatro y televisión", concluyó con total sinceridad.