Quizá sea uno de los más perjudicados por los protocolos de distanciamiento social, pero no sólo por ser artista, sino porque su talento tiene que ver con el humor más físico y debe alejar a los fans que siempre se le acercan a pedirle alguna foto. Sobre ello, Nazareno Mottola habló con DiarioShow.com, a horas de estrenar “Dos solteros post pandemia”, que se realizará este viernes a las 21 vía streaming.

“Acá estamos, tratando de aprender esta nueva modalidad, de estar con barbijo, de encontrarte con alguien y no saludarte, esta nueva forma de vida que nos toca pasar hoy. Volví hace poco de Corrientes, viajé en vuelo privado y volví, ya listo para hacer la obra”, saluda entusiasmado Nazareno, que aclara que no siente tanto peligro debido a que ya fue positivo de Covid-19: “En mi caso no fue mala la experiencia, sólo tuve falta de olfato, y dos días con fiebre, pero nada grave. Pero obviamente siempre está el susto y los peligros”.

Gracias a su talento para el humor se convirtió en un personaje querido por mucha gente, lo que representó dos problemas en esta cuarentena para él: “Mi humor es físico y suelo acercarme a las personas con las que interactúo o trabajo con el entorno. Y en la calle también es difícil porque la gente siempre se me acercaba o me abrazaba. Todos se cuidan, pero si me piden una foto, yo no tengo problema pero pido que mantengan la distancia, siempre se entiende, nadie se lo toma a mal. Sí me saco el barbijo para el momento de la foto, porque podría ser una tortuga ninja. Cuesta explicarlo porque a uno le gustaría ser más cariñoso y responder al afecto del público”. Sobre ese amor que recibe, declara que “todavía me sorprende que la gente me sienta tan cercano. Incluso muchos nenes que no habían nacido hace veinte años me dicen que me conocen de las cámaras ocultas de ‘VideoMatch’. Quiere decir que es un humor universal, inocente, que cualquier persona lo entiende y se divierte”.

Parte de su asombro es porque para él todo siempre fue un juego: “Yo arranqué en una escuela de circo, y aprendés jugando, de ahí surgió una carrera casi sin quererlo, por eso me considero principalmente un artista de circo. Nunca imaginé trabajar para Marcelo Tinelli, Susana Giménez, Marley y Antonio Gasalla. Cuando nombran programas en los que estuve no lo puedo creer. En la vorágine de trabajar, te olvidás de lo que vivís”.

