@VivianaRomano

Con el entusiasmo que la caracteriza cuando los tiempos que le toca vivir son lindos, Nazarena Vélez, vuela, disfruta, proyecta, comparte y vibra como una adolescente. Su transformación de actriz a productora le facilitó enfrentar nuevos desafíos y, aunque este verano sube al escenario con su marido/novio Santiago Caamaño, admite que se involucra en todo "y estoy pendiente de cada detallecito".

Por primera vez se instalará en Las Grutas, una nueva plaza teatral que en alguna oportunidad supo disfrutar Tristán, pero más allá de la alegría de subir al escenario, solo con su pareja, le entusiasma estar a unos pocos kilómetros de la casa de sus padres. "Lo artístico siempre me interesó, pero me contrataron. Se trata de una comedia de dos personajes, no tiene que ver con la vida de Santiago y Nazarena, sino con una pareja cualquiera con la cual tenemos muchos puntos en común", adelanta para DiarioShow.com.

Recordemos que hace tres verano conoció a su novio. “En enero cumplimos un nuevo aniversario juntos y por suerte, estamos muy bien. Gracias a Dios lo nuestro es maravilloso". Respecto de la temporada, cuenta que viajan con Thiago, solamente: “El Chino vive con su novia, Barbie con su marido, pero seguramente me van a venir a visitar”.

-¿Tenías ganas de trabajar, después de la cuarentena estricta?

-La verdad, sí. A mí no me gusta mucho actuar ni ponerle el cuerpo a mi profesión a partir del momento que comencé a producir, pero después de un año y medio de encierro, me dieron ganas de recomenzar, salir y ver qué pintaba. Es más, en junio o julio tomé la decisión de subir al escenario con algo propio, sin embargo la productora que me llamó me ofreció algo muy bueno y acepté ir a Las Grutas porque mis padres viven a 200 kilómetros, en Puerto Madryn.

-¿Cómo transcurriste el encierro por el Covid-19?

-Primero quisiera aclarar que no tengo ahorros, por eso hice teatro a través de streaming con “Hermanes”, con Fabián Vena, Paula Morales, Barbie, Rodrigo Noya y además trabajé mucho con las redes sociales, hice publicidades con convenios. Desde los 14 años, laburo, siempre me las rebusqué. ¿Si fue difícil? Sí. Pero suelo arreglarme muy bien.

El amor después del amor, con Santiago.

-¿Santiago te acompaña en todo?

-Sí, y estoy muy bien si no, no estaría en pareja. Tengo 47 años, no necesito un hombre al lado para sentirme realizada. Soy mamá de tres hijos, me casé tres veces; de hecho cuando lo conocí no estaba buscando una relación, pero me encontré con un hombre maravilloso, súper compañero; es la primera vez que salgo con un actor, Santiago es un apasionado en lo que hace, muy respetuoso, es cero figureti, no sé cómo explicarlo. “Bocha” es súper familiero, nunca fue papá, pero parecería que sí por cómo se lleva con mis hijos, el trato es muy bueno, es inteligente; estamos cómodos, enamorados y a gusto con el hombre que tengo al lado.

-¿Te llevás bien con su familia?

-Sus papás fallecieron hace mucho, cuando él tenía 17 años, tiene dos hermanos divinos, sus tíos son increíbles, viven en Mar del Plata, los vamos a visitar seguido, y los quiero un montón.

-Hace poco viajaste a Puerto Madryn por el aniversario de casados de tus padres. ¿A esta edad, cómo definirías el vínculo con ellos?

-Cumplieron cincuenta años juntos y siempre tuve un excelente vínculo. Siempre están presentes, son amorosos conmigo, mis hermanas y los nietos. Los amo, los admiro, los respeto, el vínculo es perfecto de toda la vida y ahora que soy más grande valoro mucho más sus cualidades.

-¿Te marcaron límites cuando atravesaste etapas difíciles en tu vida?

-Sí, por supuesto, es el día de hoy que si mi papá ve algo que no le gusta, me lo dice, mi mamá también, igual, son respetuosos de los espacios, los lugares, de la edad que tengo; y yo, por mi parte, les digo lo que me parece. La charla y el vínculo es permanente.

-¿Volverías a elegir a los hombres con que formaste pareja?

-No sé si a todos, pero a los tres padres de mis hijos (Alejandro Pucheta, Daniel Agostini, Fabián Rodríguez) sí. Sin ninguna duda.

La pantalla chica

-¿Qué sucede con vos y la televisión?

-Grabé para “La 1-5/18” unos capítulos como la exmujer de Roly Serrano. Pero no me apasiona actuar, me llamaron para trabajar como panelista, me llaman muchísimo de la tele, soy una agradecida, toda mi vida viví de la tele, de los programas, del teatro, pero no me apasiona aparecer. Ya no me interesa ser famosa, no es algo que esté buscando y económicamente tampoco me reditúa demasiado. Mi pasión está en producir, por eso es muy poco lo que acepto hacer.

Grabó una participación para "La 1-5/18".

-¿En algún momento, sí te interesó ser famosa?

-Yo creo que sí. Este medio fue siempre una salida laboral. A los 14 me compré una bicicleta y a los 19 fui mamá. Hoy no me interesa salir en televisión, cuando me invitan de un programa lo pienso diez veces antes de ir, pienso si me sirve y si me conviene.

.¿Miraste la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara?

-No, porque no miro televisión, escucho música todo el día, es una manera de desconectarme de la triste realidad que vivimos durante mucho tiempo y seguimos pasando. Mirar noticieros no me hace bien, me angustio mucho.

-¿La música te transporta a lugares lindos?

-Sí, sobre todo cuando una sufrió mucho. Tuve momentos donde la pasé muy mal, entonces, ahora trato de pasarla bien todos los días de mi vida. Quiero pasarla bien con mis hijos, relajarme, intento armar cosas, algunas veces puedo, otras, no, pero elijo te repito, lo intento siempre.

-¿Pensás que Barbie quiere ser mamá joven, como vos, cuando quedaste embarazada de ella?

-Me gustaría ser abuela, pero no soy de las personas que presionan a los hijos. En esta sociedad si te pones de novia y te casás, enseguida te preguntan cuándo tenés hijos y eso, es una decisión muy personal. Repito, me gustaría tener nietos de mis tres hijos, pero a Barbie la veo muy tranquila, viendo sus cosas de trabajo, se está tomando su tiempo y yo no quiero, ni se me ocurre presionarla en nada. Cuando tenga que ser, bienvenido sea.

En septiembre, su hija mayor, Barbie, se casó con Lucas.

El casamiento de Barbie Vélez con Lucas Rodíguez, uno de los hijos de su ex marido, Fabián Rodríguez, es algo que Nazarena naturalizó. “Hace rato que están juntos, cuatro años y convivieron antes de casarse durante tres años y medio. Lo que pasó fue que formalizaron, siempre vi a Lucas como su pareja, tienen una relación muy linda, muy organizada; el cambio no se notó aunque pasaron por el registro civil. Celebro el amor que se tienen, el respeto y el humor” asegura ella.

-¿Qué deseás hoy?

-Ver a mis hijos realizados y felices. La base de mi vida está en mis hijos. Soy una mujer feliz, me siento muy bien conmigo y con mi vida, tal vez, dentro de un par de años me gustaría tener un bar frente al mar y dedicarme a eso. Creo que en el fondo tengo algo de hippie. La vida es un instante, pasa todo muy rápido.

V.R