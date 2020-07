@eristchardy

La semana pasada se abrió un gran debate en las redes sociales a raíz de la tapa de la revista Caras. Recordemos que en la última edición se eligió poner en la portada a la reina de Holanda Máxima Zorreguieta y a su hija Amalia, de 16 años, bajo el título: "La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size".

Rápidamente fue repudiada por los usuarios y luego también se trasladó la polémica a la televisión. Por su parte, los responsables de la portada explicaron qué quisieron comunicar con aquella nota, pero sus argumentos no convencieron. Es por eso Liliana Castaño, directora de la revista, publicó un comunicado el sábado pasado donde pedía disculpas y reconocía que la publicación no fue acertada.

La desafortunada tapa de revista Caras que recibió miles de críticas la semana pasada.

A fin de cuentas, la tapa no fue un caso aislado ya que existen múltiples ejemplos que demuestran la persistencia de una mirada peyorativa e innecesaria sobre los cuerpos de aquellas personas que no encajan en los cánones de belleza. Tiempo atrás, Nazarena Vélez participó, junto a su hija Barbie Vélez, de "Mamushka", el ciclo de entretenimientos conducido por Mariana Fabbiani en El Trece, y las opiniones de los usuarios se centraron en su aspecto físico más que en otras cuestiones.

Consultada por DiarioShow.com sobre la cuestionable tapa de Caras, la productora sostuvo: “Me parece que seguimos atrasando un montón como sociedad al calificar a una criatura de 16 años, como en el caso de la revista Caras, por el talle de su ropa. Pero no creo que lo hayan hecho con mala intención. Lo que pasa que hay que deconstruirse, hay que aprender un montón de cosas. Tal vez piensa que está haciendo algo con inclusión y estamos haciendo todo lo contrario".

La reacción de Vélez al ver la tapa de la revista Caras.

Y continuó convencida: "Particularmente lo de Caras lo repudié, no me gustó. Pero sé que no fue hecho con mala intención, les creo lo que sacó después la revista. Siguen existiendo todo este tipo de polémicas. Si seguís siendo Trending Topic por si engordas o adelgazas, o es en lo primero que se pone en la mirada, seguimos atrasando un montón".

En ese sentido, resaltó el lado positivo de las redes sociales al recordar el inspirador posteo de Oriana Sabatini donde habló de sus trastornos alimenticios. "Me parece que hay mucha gente que está haciendo un montón en redes, me encantó lo que hizo Oriana Sabatini, me pareció súper valiente. Me hubiese encantado, como ella puso en su posteo, haberlo leído yo cuando era chiquita y eso me hubiese hecho muy bien. Tal vez hubiese sido un alerta para no tomar anfetaminas y un montón de cosas. Pero vamos arrancando, va queriendo, seguimos atrasando, pero la intención de avanzar está. Fundamentalmente en los más jóvenes, los más jóvenes la tienen muy clara", declaró segura.

En su momento, Nazarena se tomó con humor las opiniones sobre su cuerpo tras participar en "Mamushka".

"NO ME ENTUSIASMA VER TELEVISIÓN"

Este lunes arrancó el "Cantando 2020" luego de idas y vueltas por las complicaciones que implicó la pandemia de coronavirus. Vélez fue participante del reality de canto en 2006 y sorprendió al admitir que no siente interés por ver televisión.

“No lo vi (el estreno del Cantando), no miro prácticamente nada de televisión. Me encanta que se hagan nuevos programas, me parece que está buenísimo. Basta de enlatados y de novelas extranjeras. Tenemos que apoyar a los que hacen cosas acá en el país, pero la verdad no soy una consumidora de la televisión. Es más, la cuarentena creo que me alejo más. La televisión no es algo que me entusiasme para ver y me encanta, participe del Cantando, fui una de las primeras participantes en 2006. Me encanta, me parece divertido. Pero hoy no elijo la televisión. Hoy consumo diez veces más Youtube que televisión", manifestó sincera.

Justamente YouTube es la plataforma que eligió para desembarcar durante esta cuarentena y así probar suerte como "youtuber", una rol que se le da muy bien ya que cosechó más de 80 mil suscriptores. Al respecto contó: "Es lo que más me gusta, me parece fascinante. Es una es una cosa que armó y produzco yo sola. Si bien me ayuda mi pareja Santiago (Caamaño), en todo lo que tiene que ver con la logística. Pero me encanta, me parece que es una plataforma donde vos podés llegar a todos lados. Mis videos son muy visto en España, en distintos lugares que de otra manera no hubiese llegado".

Pablo Yotich, Nazarena Vélez y Alejandro Fiore protagonizan "HDP".

Por otra parte, Nazarena no abandonó su faceta como productora y actriz. Además de su trabajo en el mundo virtual, comenzó a moldear una obra de teatro. "Estoy preparando una comedia por streaming porque si bien tengo pensado algo para el verano. todavía no sabemos cómo van a ser los protocolos en los teatros. Pero tratando de reinventarme dentro de los cánones y de lo que uno puede".

En la misma línea, pronto volveremos a verla en ficción. A mediados de agosto será el estreno de "HDP", una serie con mucha acción y protagonizada por Vélez (Denis), Alejandro Fiore (Héctor) y Pablo Yotich (Piero). "Es un policial que está buenísimo, que lo grabé hace más de un año. Mi personaje es Denis, una secuestradora cocainómana. Es asesina y no le tiembla el pulso para nada. Estuvo buenísimo poder interpretarlo", reveló sobre este nuevo desafío actoral que podrá disfrutarse muy pronto en la plataforma Mirar.

