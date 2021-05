@Belucandiaok

"Selena, la serie", la bipic que arrasa desde su primera temporada en Netflix. narra la vida de la reconocida cantante Selena Quintallina, conocida como "La reina del Tex-Mex". Su comienzo en la música, su pasión por diseñar sus vestuarios y el amor de su familia son algunas de las cosas que se pueden ver en la ficción, que continúa siendo una de las más vistas en el país a través de la plataforma de streaming.

Si bien la primera parte de la serie se pudo ver a una Selena pequeña que, con la influencia de su padre Abraham, comienza a forjar su carrera musical junto a sus hermanos, Suzette y A.B., y luego se convierte en una estrella que intenta tener una vida normal como cualquier otra persona, en la segunda se refleja su momento de mayor popularidad gracias al éxito de sus canciones "Como la Flor", "Amor prohibido", "Ya no queda más", y "Bidi Bidi Bom Bom", que lograron sonar en todo Estados Unidos y México, y su sueño cumplido: sus boutiques de ropa y bijou en Texas.

Sin embargo, hubo un personaje que no se pudo evitar en esta segunda temporada y tuvo que ver con Yolanda Saldívar, quien fue presidenta del club de fans de Selena y también administradora de sus tiendas. La ex enfermera se ganó su confianza a tal punto que logró ser "la mano derecha" de la artista hasta que en 1995 la asesinó de la manera más brutal e inesperada.

Selena junto a Yolanda Saldívar, su amiga y administradora de sus boutiques.

La actriz venezolana Natasha Pérez, que vive en Estados Unidos, fue quien se puso en la piel de la mujer que mató a la querida cantante texana. En diálogo con DiarioShow.com, contó cómo logró ser la elegida para este papel: "Me llegó primero el personaje de Suzette (hermana de Selena Quintanilla) y me pareció muy interesante porque yo hago música y vi que tenía que tocar algún instrumento, ya sea bajo, guitarra, batería o teclado. Entonces se me ocurrió tocar el bajo. En la primera prueba quedé y en la segunda me hicieron tocar batería, pero al final no se dio. Creo que fue por una cuestión de looks ya que la productora ejecutiva es precisamente Suzette y me imagino que no se vio reflejada en mí".

Natasha Pérez, la actriz que supo ponerse en la piel de Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla.

"Sin embargo, me dieron la oportunidad de audicionar para el papel de Yolanda Saldívar. No sabía que era para la serie de Selena. Estaba en la casa de mi mamá, antes de la pandemia, vi que tenía un sweater verde idéntico al de la foto que me habían enviado de referencia. En el camino al casting pasé por una tienda de pelucas y me detuve a comprar una con rulos para llegar caracterizada. En esa oportunidad sí me eligieron", continuó.

Además, reveló: "En el último día de rodaje, uno de los productores de la serie se me acercó para decirme 'en la audición vimos a más de tres mil aspirantes y siempre volvíamos a mirar tu casting, por lo cual estamos muy contentos de la decisión que tomamos'. En ese momento me emocioné", continuó sobre el arduo proceso que debió atravesar para quedar en la exitosa ficción.

Su preparación para el personaje consistió en subir de peso y someterse a largas horas de maquillaje, para lograr personificar a Yolanda. Al ser consultada por si logró contactarla en la cárcel, donde cumple condena perpetua por asesinato, antes de grabar las escenas, la artista contestó sincera: "Tuve curiosidad de conocerla porque cuando sos actriz y te toca interpretar a alguien que está vivo es un lujo poder conocerlo, pero en este caso sentí que no era necesario porque la familia formó parte del proyecto y hay mucha sensibilidad. Además, no se necesitaba contactarla porque en Internet y en las bibliotecas hay mucha información sobre lo que pasó en esa época".

Además, reveló qué sintió cuando se vio caracterizada como Saldívar: "Me sentí bien diferente y totalmente otra persona, que se logró gracias a un gran equipo de maquillaje que hacen su magia para caracterizar a los personajes".

Natasha Pérez como Yolanda Saldívar en "Selena, la serie"

Cabe recordar que Christian Serratos, la actriz estadounidense conocida por su trabajo en "The Walking Dead", interpretó a Selena y fue muy cuestionada por los fanáticos de la cantante por no parecerse físicamente.

En cuanto al vínculo que tuvo con su compañera de rodaje, Natasha Pérez contó: "La verdad con Christian no tuvimos mucho contacto porque como se grabó en tiempos de coronavirus, nos mantuvimos todos bastantes separados por los protocolos establecidos en el set de grabación. Ella era la primera que llegaba y la última en irse por la gran cantidad de escenas que tenía por día".

Christian Serratos como Selena Quintanilla en la serie de Netflix.

Por otro lado, recordó a Selena Quintanilla y reveló: "Me gustaba lo completa que era como artista siendo tan joven, la libertad que tenía para dibujar y hacer sus propios diseños, y lo osada que fue en aquellos años. Fue muy lindo ver que ella se atreviera a abrir sus tiendas. Ella nos inspira a todas".

Según trascendió los padres de la artista fallecida estuvieron pendientes de cada detalle que se mostró en la serie y asistieron en algunas ocasiones al rodaje. En cuanto a si logró conocerlos, Pérez respondió: "Me dijeron que estuvieron en el set algunas veces, pero yo no los vi y los entiendo porque debe ser duro conocer a la persona que interpretó a Yolanda. Son muy valientes al contar otra vez la historia de Selena".

Las dos temporadas de "Selena, la serie" fueron, sin dudas, un gran éxito en Netflix ya que logró conquistar a diversas generaciones de diferentes países. Al respecto, la joven actriz manifestó: "Yo me imaginé que en Estados Unidos por los latinos que viven acá la iban a mirar porque ella suena todo el tiempo en fiestas y radios, y es parte de la cultura latina, pero logró ser muy vista en todas partes del mundo".

Por último, Natasha aseguró sobre su prometedora carrera en suelo estadounidense: "Estoy trabajando en mi música y en el lanzamiento de mi primer álbum como también viendo otros proyectos para ficciones".

Selena Quintanilla: La reina del Tex-Mex

Por B.C