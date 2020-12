@perez_daro

"Muchachos, ya no intenten más, tengo novia", dijo Natalie Pérez y en las redes causó revuelo, aunque no muchos advirtieron que su nueva pareja era nada menos que la guitarra que sostenía en la publicación de Instagram. Es que, más cantante que nunca, Natalie acaba de editar su segundo álbum, "Detox", en donde vuelve a demostrar su talento para hacer bailar a todo el mundo, quitándose las penas y con música que empuja a desintoxicar.

En charla con DiarioShow.com presenta su disco, que, siguiendo la misma línea sanadora de "Un té de tilo por favor", su primera producción, aquí Pérez profundiza con letras que hablan de libertad y empoderamiento, al mismo tiempo que la música es una pista para moverse. "La idea es que sea una bomba, el primer tema, Penita de mi corazón arranca muy arriba, muy directo a lo que quiero decir, a la energía y aclarando que conmigo no van a jugar, para que todo el que lo escuche pueda identificarse. Es muy personal y fue muy divertido hacerlo. Y creo que tiene buenos consejos en las letras, empezando por salir de lugares tóxicos y que no te hagan bien".

Aunque siempre se hable del amor romántico con otra persona, esta sección del álbum también tiene que ver con el amor por uno mismo y el aprendizaje de la soledad: "La soledad es muy linda, uno tiene que aprender a estar solo para estar con alguien. Estar solo no es tener que estar encerrada en tu cuarto viendo películas, tomando helado y ansiolíticos. Está bueno ser feliz en esos momentos".

Más allá de la valoración de lo personal, también el estado de quietud para Natalie es fundamental: "A veces el árbol te tapa el bosque, la locura con la que vivimos te obliga, te demanda a vivir a full, con WhatsApp, Instagram, y cualquier red social. Nunca paré desde que empecé a laburar, y recién ahora pude reencontrarme conmigo, y con mis deseos, y con toda esa parte linda que se había perdido por la locura en la que vivo". Es llamativo que con tanto éxito en su carrera alguien se sienta preso de esa situación. Sin embargo, la protagonista de "Pequeña Victoria" aclara que es posible: "Desde que arranqué en Chiquititas en el 99, salvo algunas vacaciones, nunca frené. Tampoco podía parar la cabeza, que es casi lo mismo que no descansar. Es violento, por eso el año pasado recomendé un té de tilo y este, un detox. Quizás el próximo disco ya salga con un whisky".

Retomando el tema musical, Pérez asegura que la variedad de géneros en su disco la representan: "No me quiero quedar con las ganas de nada en la vida. No hay una música que me represente al 100 por ciento. Soy inquieta, siempre trato de explorar, y en mi segundo disco sigo buscando porque la música es infinita. Es todo lo que tengo adentro, somos una mezcla de músicas, colores, sabores, sentimientos y olores. Tiene que ver con mi inocencia, lo que soy y lo que muestro. Me gusta jugar. En uno de los temas, Flasheé en colores, al equipo con el trabajé no le gustaba mucho y querían dejarlo afuera del disco porque es un tema que va de la cumbia al reggae, y me decían que no se entendía mucho. Pero yo lo defendí porque para mí el amor es así, te lleva a pasear por distintos ritmos y lo tenía que plasmar en la música".

Esa espontaneidad la acompaña siempre: "Yo me di cuenta de que cuanto más auténtica soy, es cuando más la gente me quiere y me acepta. Yo no puedo armar un personaje. De hecho me juega en contra no tener filtro, porque no me banco cosas, pero me brota por la piel, me emociono, me tiento y no puedo controlarlo. Creo que por eso aún no tomé conciencia del lugar en el que estoy, de adónde pueden llegar mis palabras o mis canciones".

