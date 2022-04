@AnaliaCab

Está en un momento de pleno trabajo, todos importantes y desafiantes. Natalia Oreiro charló con DiarioShow.com sobre el intenso personaje con el que se la verá desde este viernes 29, en "Iosi, el espía arrepentido". La actriz uruguaya interpreta a "Claudia", nombre seguramente ficticio ya que se trata de la "manejadora" de José Pérez, el agente de inteligencia de la Policía Federal infiltrado en la comunidad judía porteña a mediados de los 80.

La relación entre la información que Pérez -un ex agente real, que hoy vive bajo otra identidad en algún lugar del interior del país- recabó y los ataques terroristas a la Embajada de Israel y la sede de la AMIA en los años 90 no fue comprobada oficialmente en la justicia. Pero la investigación basada en la confesión de "Iosi" -el nombre hebreo de José- dio origen a un libro sobre el que se basa la serie de Amazon Prime Video.

Natalia Oreiro encarna a Claudia en Iosi, el espía arrepentido".

"Este proyecto me pareció impactante, ambicioso; que se metieran con un tema tan argentino y que tanto dolor sigue causando" comenzó la charla Oreiro. "Cuando los showrunners Daniel Burman y Sebastián Borensztein me ofrecieron este rol tan distinto a mi personalidad, que requería un trabajo muy minucioso de investigación por mi parte, me entusiasmé enseguida" explicó.

Siendo este tema una herida abierta para nuestro país, la uruguaya contextualizó: "Yo me mudé en 1994 a la Argentina, justo el día del atentado a la AMIA (18 de julio), por lo cual me tocaba muy profundamente este guión. Me parece muy bueno que se hable de este tema y otros de los que no se habla tanto, como la venta de armas. Creo que es la primera vez que se hace en Argentina un thriller de espías".

Iosi, el espía arrepentido" se verá desde el 29 de abril en Amazon Prime Video.

A la hora de describir su papel, Oreiro contó que "Claudia es una agente del servicio secreto de inteligencia argentina, una manipuladora. Ella lo capta a Iosi, lo prepara y le da las primeras herramientas para que se infiltre en la comunidad judía, algo que hace durante varios años. Con esa información es probable que se hayan perpetrado los atentados. Claudia está convencida de la causa, es un personaje... deplorable, realmente".

Y se explayó sobre este punto: "Desde mi perspectiva es muy cuestionable lo que hace, pero justamente interpretar a alguien tan distinto a mí me resultaba muy atractivo". Su rol es duro, frío y no permite acercarse a nadie. La actriz señaló que "no es casual que sea mujer en un mundo de hombres. Ella debe endurecerse aún más allá de esa coraza que tiene. No puede tener una familia en ese ámbito ni permitir que una posible 'sensibilidad' la traicione".

Para cerrar, Natalia -que se dio el gusto de rodar esta serie en "su" Uruguay, contó cómo fue grabar en épocas en que la pandemia aún estaba muy presente. "Eso fue complejo pero a la vez uno agradecía tener continuidad laboral en un momento en que eso no pasaba para la mayoría. A nosotros nos benefició estar tanto tiempo juntos por los mismos protocolos; no podíamos sociabilizar, estábamos en el mismo lugar... Y eso nos dio tiempo para conocernos mucho, ensayar las escenas, investigar. Yo lo disfruté mucho, en un contexto particular, teniendo consciencia de todo, pero lo usé como un punto a favor".

¡Mirá el trailer de "Iosi, el espía arrepentido", el film que protagoniza Natalia Oreiro!

