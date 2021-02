@perez_daro

Junto a sus compañeros de “Caprichos”, obra que puede verse en el Teatro Premier de Buenos Aires de jueves a domingo, Nancy Anka tiene la difícil tarea de cambiarle el ánimo al público después de muchos meses de angustia y que sus risas traspasen los barbijos. En charla con DiarioShow.com, la actriz habla de su nuevo proyecto y de cómo vive estos momentos con optimismo.

-¿Cómo te sentís en la obra?

-Ahí el protagonista es el humor, y la devolución de la gente es hermosa porque a pesar de que genera un poco de tristeza que se escuchen las risas apagadas por los barbijos, no dejan de reírse y eso es un alimento para nuestro espíritu.

-¿Un aprendizaje de esta cuarentena?

-Siempre digo que toda adversidad genera crecimiento y desarrollo, nunca te deja igual. Esto es una enseñanza para todos, aun el que quiera resistirse a ver lo bueno, porque la misma situación te lleva a acomodarte y tener una conducta nueva ante lo que sucede. Creo que el barbijo llegó para quedarse un rato largo y no me parece mal.

-¿Cambió tu forma de ver las cosas?

-En realidad me ayudó. Siempre tuve una mirada optimista, y siento que todo el 2020 fue poner ese aprendizaje en acción. Uno tiene que abrir su corazón para crear valor de una circunstancia adversa. Para muchos fue un castigo, pero para mí fue el mejor momento para desarrollar la generosidad y la solidaridad, y la conciencia de que tenemos que cambiar muchas conductas, para entender que si queremos un cambio mundial tenemos que ponernos en acción con el par y no mirarnos al ombligo.

La actriz asegura que "se siente mejor" que a los 25 años.

-¿Siguen en casas separadas con tu pareja?

-En realidad convivimos, pero en casas separadas. Nuestra convivencia es una casa de 30 cuadras. Vivimos a esa distancia, hace muchos años que estamos juntos, pero tenemos esta convivencia itinerante. Encontramos equilibrio en esto, porque cada uno tiene por separado su propio equilibrio. He convivido con mis anteriores parejas y no me ha funcionado bien como con esta decisión.

-¿Cuáles son los beneficios?

-Se respetan más los tiempos del otro. Somos dos personas grandes, con sus propias mañas. Nos gusta compartir momentos con nosotros mismos. Fuimos novios hace mucho y después nos reencontramos para estar juntos el resto de nuestras vidas sabiendo cómo somos. En algún momento puede que lleguemos a convivir, cuando seamos más grandes. ¡Con 49 años nos seguimos considerando chicos!

-Es importante eso...

-Yo el año que viene llego a los 50, y todavía no lo puedo creer, pero no por tristeza, sino porque yo siento que tengo la mitad. Me siento mucho mejor que a los 25, tengo un espíritu muy joven y creo que desde ese lugar sigo tomando mis decisiones. He decidido madurar, pero no envejecer.

-¿En qué aspectos te notás de 25?

-Tanto lo interior como lo exterior. Veo fotos de cuando era joven y siento que hoy estoy muchísimo mejor. Pero también porque cuando uno decide madurar y vivir manteniendo su espíritu joven, enfrentando desafíos, con ganas de aprender y manteniendo cierta inocencia frente a lo que te toca, todo es distinto. Uno envejece cuando padece la vida en vez de vivirla.

.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Humana.

-¿UNA VIRTUD?

-La fortaleza frente a cualquier tipo de circunstancia.

-¿Y UN DEFECTO?

-Me enojo fácilmente.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE MAL HUMOR?

-El mal humor.

-¿Y DE BUEN HUMOR?

-Levantarme y poner música, el contacto con la gente, mi hija, muchas cosas.

-¿UN PASATIEMPO?

-Leo mucho.

-¿UN LIBRO FAVORITO?

-”El Principito”.

-¿UN OBJETO FAVORITO?

-El mate.

-¿TU MEJOR PLATO?

-Mi hija me dice que hago muy rico un pollo a la mostaza con papas.

-¿COMIDA FAVORITA?

-Las milanesas y el arroz amarillo con pollo.

-¿BEBIDA FAVORITA?

-Soy muy cervecera.

-¿UNAS VACACIONES PERFECTAS?

-Todas las que tuve, y las que sueño con tener, porque me gusta salir de la rutina y disfrutar.

-UNA PELÍCULA FAVORITA.

-”La sociedad de los poetas muertos”.

-¿UNA SERIE?

-Con mi hija compartimos el fanatismo por “Gilmore Girls”, la vimos muchas veces.

-¿ARTISTA FAVORITO?

-Fito Páez, desde los 12 soy fanática. Tuve la chance de conocerlo, pero me rehusé, porque no quería sacarlo de mis artistas favoritos.

-¿UNA CANCIÓN FAVORITA?

-Me gustan mucho “Ámbar violeta” y “Cadáver exquisito”, pero no sé si son mi favoritas, porque me gustan muchas de sus canciones hasta “Naturaleza sangre”.

-¿QUÉ ENCONTRASTE EN TU PAREJA?

-Un compañero, con todo lo que eso conlleva. Es difícil encontrar uno.

D.P.