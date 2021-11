Nahuel Pennisi es uno de los principales cantantes del momento a nivel nacional. Su voz traspasa géneros musicales, por lo que tiene muchos seguidores gracias a sus temas. El cantautor también se destaca por su talento para tocar la guitarra, algo que aprendió de manera autodidacta.

Su gran presente hizo que llegue a formar a parte de la ceremonia de los Martín Fierro de Cable que serán transmitidos por Crónica HD. La gala se llevará a cabo en el Luna Park y contará con la conducción de Pampita y el Pollo Álvarez. Uno de los principales atractivos de la velada será la participación del prestigioso compositor, quien habló en exclusiva con DiarioShow.com antes de su presentación.

.

El artista bonaerense trabajó como músico callejero desde su adolescencia, aunque recién a sus 22 años lanzó su primer disco bajo el título "Nahuel Pennisi, el Sueño de la Canción". Actualmente ya es un experimentado, en especial luego de pasar por escenarios del cálibre del ND Teatro, Teatro Ópera, Luna Park y hasta en el Festival internacional de la canción en Viña del Mar, Chile.

“Se esperaba tanto este momento, una necesidad de salir a la ruta a tocar, encontrarse con la gente, compartir las canciones, la verdad que se viven emociones que estaban guardadas hace tiempo. Veo mucho entusiasmo en el público, porque también siento que a mí me agarra en un momento de madurez, un poco más grande, con la música un poco más sólida”, revela en el inicio, denotando que varias cosas cambiaron en estos tiempos.

Inmediatamente admite que, si bien es muy seguro con respecto a su música y la interpretación en vivo, más cosas se suman a la ecuación: “Ahora tengo más seguridad en en lo que va más allá de la música, por ejemplo, en el diálogo con la gente, porque estoy más relajado, o por ejemplo al empezar con una canción distinta en la lista de temas. Antes hacía lo que sabía que me funcionaba. Ahora puedo modificarla con tranquilidad, pensando en qué voy a tocar de acuerdo al público que siento que está para verme”.

Nahuel Pennisi volvió de gran manera a los shows en vivo.

Claro que una presentación en el Luna Park ante personalidades de los medios es un gran desafío, en especial en la etapa de reencontrarse con la música en vivo. Frente a eso, comenta: "Me siento bien de la voz, tocando, porque bueno, después de tanto tiempo parado tenía como el temor y se me venía la pregunta de cómo estaría cuando vuelvan los shows fuertes”. La respuesta la encontró al empezar a tocar: “En esta gira tuvimos 13 o 14 show en menos de un mes. Sentí que volvió todo a la normalidad, ¡no quedaba otra! Ahora transpiramos la camiseta a full. El primer concierto me costaba muchísimo hacer la lista de canciones, y eso justamente era por la inactividad”.

Además de lo que ocurra en los Martín Fierro de Cable, se prepara dar brindar un show en el Teatro Ópera el próximo 10 de diciembre. Como si fuera poco, atraviesa un gran momento personal ya que está en la dulce espera junto a su esposa de su segundo hijo. “Lo emocional tuvo mucho que ver, el hecho de haber formado mi familia, haber conocido a mi mujer, que haya llegado Mateo y que me haya cambiado tanto la vida, me dio un incentivo extra en la música, definitivamente cambió mi carrera. Las mismas canciones que venía cantando hace tiempo ahora tienen otro valor y otro significado. Y las canciones que hacemos en este tiempo tienen una conexión distinta por la paternidad y la familia”, concluye.