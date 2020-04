@perez_daro

Hace algunas semanas Nahuel Pennisi enfrentó al "monstruo" de Chile, el famoso público del Festival de Viña del Mar en el que participó con su canción "Avanzar". Si bien cuando fue presentado por primera vez y los conductores mencionaron que era argentino los silbidos no se hicieron esperar, Nahuel pudo domar al monstruo no bien comenzó a cantar. "Fue muy fuerte lo que viví, emocionado por lo que la música me sigue regalando. Es un renacer de alguna manera, porque estuve más en silencio en mi carrera, y esto de Viña fue gigante y me dio un gran impulso para lo que viene", dice Nahuel en charla con DiarioShow.com.

Por la tradicional competencia que existe entre el país trasandino y el nuestro, las cosas no arrancaron fáciles: "Allá en Chile empezás el partido 1-0 abajo. Hay una rivalidad, que es sana, pero de alguna forma a algunos los ha afectado eso. Pero el festival es distinto porque la gente habla por sí sola y es la voz del festival. Si les gusta o no les gusta lo que cantás, te lo hacen saber. No me puedo quejar, porque me acompañaron desde el primer segundo, y tomaron mi canción como algo importante. El respeto de la gente me llamó la atención", cuenta él.

Acerca de esa canción en especial, explica que "no podría hacer un disco en el que cante letras que no digan mucho. Hay una simbiosis entre lo que expresás con las letras y con la voz, uno se emociona. Avanzar me emociona siempre. Haberla tocado en un festival tan grande como el de Viña, en un contexto social tan fuerte como el que estamos viviendo ahora en Latinoamérica, fue especial".

En agosto de 2019 llegó a la vida del artista su primer hijo, Mateo. Hoy, por la cuarentena, Nahuel y el bebé permanecen en Tucumán, donde ambos aprovechan para conocerse más. "Mi hijo es una cosa única en la vida, ¡te enseña tanto un bebé!, todo el tiempo estás aprendiendo. Y también lo vivís con la responsabilidad de enseñarle cosas. Un hijo saca lo mejor de uno, pero también te exprime al máximo. Hay que estar con todas las energías", explica este momento maravilloso. Si bien siente mucha tristeza cuando por su trabajo y las giras está lejos de él, el cantautor declara que "es parte del camino, porque cuando él no había llegado al mundo yo sabía que esto podía pasar, son los caminos que uno va eligiendo. Ahora espero que no le falte nada nunca".

A pesar de extrañar a Mateo, sabe que el sacrificio será una enseñanza más para la crianza del niño. "Desde hace mucho pienso que puedo transmitirle a mi hijo mi felicidad por hacer lo que me gusta. Cuando sea más grande y le diga que vaya detrás de su sueño, me va a tener como ejemplo. En algunos momentos no es tan fácil, y me siento un privilegiado por tener esta fortuna, cuando mucha gente no puede vivir de lo que ama. Usar ese privilegio para contagiarlo será lo más lindo del mundo. Cuando uno tiene la posibilidad de viajar y verlo poco, hay que aprovechar para que esos momentos sean únicos".

Pero más allá de lo que pasa en su vida, el vínculo padre e hijo, para Nahuel, será cada vez más potente: "A medida que pasen los meses y años, vendrán los temas para él, quizá con él y siempre por él. Mi próximo disco tendrá mucha inspiración en lo que significa para mí ser padre. Siento que me hizo madurar en la interpretación ser padre. El disco va a tener ese espíritu de papá y el de mi hijo reflejado en mí. Desde que nació, todas las cosas que hago en mi carrera tienen un único destinatario".