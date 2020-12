@perez_daro

DiarioShow.com charló con Nacho Gadano, quien se ganó un nombre como uno de los mejores villanos en las telenovelas argentinas, el 17 de diciembre estrenará en Cine.Ar "Encontrados", filme que protagoniza como un financista enfocado en el dinero y con muchos problemas personales que resolver.

-¿Cómo te encuentran estos días de cuarentena?

-En este momento estoy en un cuarto en una clase de yoga, que es un cuarto donde hago todas mis actividades, desde el inicio de la cuarentena que hago todo ahí. Y estoy tirado en el piso, con muchos elementos, hace nueve meses que es mi oficina.

-¿Sentís que sos un cultor del bajo perfil?

-No estoy en la farándula. No es una decisión conciente pero es mi manera de ser. Hay muchas cosas que uno debería hacer en el oficio del actor y no solamente actuar, entonces lo dejo como un debe en mi carrera. Debería aparecer más, pero con los años me sentí cómodo así y no es algo que necesite hacer. Prefiero quedarme en mi casa, soy un poco relajado, y no conviene tanto ser así.

-Volvés al cine...

-¡Sí! Cuando vi en el guion que era un protagónico, me sorprendí porque en cine siempre es muy fuerte. Para los actores, el cine es algo que uno hace para la eternidad, uno se imagina la pantalla grande y generando un impacto muy fuerte.

El actor encontró en el yoga uno de sus espacios favoritos.

-¿Es un personaje duro el que te tocó?

-Es tremendamente actual y tenía mucha relevancia, es un financista, dentro de una época en la que había un gobierno, el de Mauricio Macri, en el que las finanzas eran todo. Mi personaje es un talentoso en esa área, pero en el plano personal lo tiene relegado. No es muy enriquecedor vivir así aunque paradójicamente esa vida te dé mucho dinero.

-Una reflexión sobre la soledad.

-Mi personaje está vacío. Y se ve vacío el paisaje, un barrio privado, que sabemos que no funciona, porque el mundo siempre es con los otros, es imposible un mundo solo, no existe en la naturaleza. Cuando decimos la patria es el otro sabemos de lo que estamos hablando, pero en realidad el mundo es el otro. La propuesta individualista de la meritocracia, el éxito, la guita, te lleva inevitablemente a un estado no humano, nos deshumaniza.

-Hace 22 años estás con Andrea Bonelli. ¿Hay algún secreto?

-No tenemos hijos, y nos gusta viajar, priorizamos eso, y somos actores. Son tres cosas de nuestra relación que nos han mantenido tantos años. Tenemos más libertad y menos responsabilidades en la pareja. Y ser actores también nos ayudó porque nos acompañamos y somos bien distintos.

Nacho Gadano lleva 22 años junto a la actriz Andrea Bonelli.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Soy alguien comprometido con mi propia vida y a partir de ahí me comprometo con todo lo demás.

-¿UNA VIRTUD?

-No invado el espacio del otro.

-¿UN DEFECTO?

-Pretender ser mejor de lo que soy, ser pretencioso.

-¿UNA PELÍCULA FAVORITA?

-”Solaris”, de Andréi Tarkovski.

-¿Y UNA SERIE?

-”After Life”.

-UN ARTISTA FAVORITO.

-David Bowie.

-COMIDA FAVORITA.

-Un bife con ensalada verde es un plato espectacular.

-¿UNA BEBIDA FAVORITA?

-Vino tinto. También me gusta el whisky y la cerveza artesanal aunque no tomo porque me cae mal.

-¿UN PLATO CON EL QUE TE LUZCAS?

-Me gusta inventar, pero los platos nunca me salen igual.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-El mar. Me da alegría como cuando era chiquito.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-Los ruidos fuertes, especialmente de las motos.

-¿UN MODELO DE VIDA?

-Admiro a mucha gente pero no pretendo tener la vida de otro, cada uno hace su camino.

-UNAS VACACIONES PERFECTAS.

-Es la que nunca tuve, la nueva, la que queda por descubrir. Nunca voy a buscar algo que ya pasó, quiero sorprenderme.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Ando mucho en bicicleta, tengo mucha destreza.

-¿CÓMO TE CUIDÁS?

-Hago mucho yoga, y para lo aeróbico, mucha bicicleta. También baile contemporáneo, siempre entreno el cuerpo para mi profesión.

