Moria es Moria, tal como reza el título de su habitual ciclo televisivo por la pantalla de Canal 9. Personaje emblemático (e indiscutido) del universo del show y del espectáculo en general. Desde sus primeros pasos en la revista hasta nuestros días, pasó mucha agua debajo del puente, hasta convertirse en primerísima figura como lo viene demostrando-desde hace tiempo- en todos los ámbitos que le toque en suerte desarrollar.

Pasan los años y su embeleso adquiere mayor predominio en un escenario, un estudio de tevé o un set cinematográfico. ¿Algún secreto en especial? Seguramente que no. Atributos, en definitiva, de las inolvidables personalidades como Josephine Baker-por citar un solo ejemplo-que, con su sola presencia, son capaces de trasladar a sus auditorios por viajes artísticos inimaginados. En esta oportunidad, la Casán con DiarioShow.com volvió a sentar convicciones con sus respectivas tomas de posición. A lo Moria, por supuesto.

-En tu programa nocturno por Canal 9 llevas adelante una de tus pasiones. La charla frontal que permite desnudar la personalidad de tus entrevistados. ¿Esto es así?

-Creo que les provoco hipnosis. Los invitados entran en un estado de relajación que se olvidan que se encuentran en un estudio. Es como si se introdujeran en una burbuja y no recordaran todas aquellas cosas que tienen a su alrededor. Drenan sinceridad y todo lo que necesitan.

-¿Pensás que el reportaje se ha convertido, con el paso del tiempo, en una suerte de género literario?

-Yo los hago con otras normativas. No soy periodista y si en cambio una mujer del espectáculo que pregunta y repregunta. Y me gusta escuchar. Por otra parte, tengo como un tercer ojo, de la misma manera que la novela de Lobsang Rampa y que me permite ir por otro lado. Me gusta que el entrevistado se sienta cómodo y avizoro esta circunstancia por determinados aspectos de su gestualidad: como inclina los labios, movimientos de manos y piernas. Más que hacer las preguntas puntuales, intento dirigirme por los temas e historias que son atractivas en el abordaje. No lo considero un reportaje clásico. Yo pretendo que se convierta la charla en los perfiles clásicos del show, en donde se de cita la emoción y tenga impacto. Voy por el camino de la charla hipnótica. Y como efecto dominó, si la hipnosis se traslada al espectador, tarea cumplida.

-Si tuvieras la posibilidad de tener en el sillón de los entrevistados a Dios y Lucifer juntos. ¿Qué temas abordarías puntualmente con cada uno?

-Yo creo que todos somos nuestro propio Dios y, a la vez, nuestro propio Lucifer. Existe una combinación impensada. Le preguntaría que tienen cada uno del otro y si sienten que en algún punto se unen.

-¿Como te imaginás una charla con la otra Moria Casán?¿Le harías algún tipo de reproche?

-Creo que tengo tantas vidas; impensadas, desde cualquier punto de vista. Desde niña he tenido una particular sabiduría que me posibilitó atravesar diferentes circunstancias. A la otra Moria Casán no le haría ningún reproche. Al contrario, le agradecería haber podido transitar con hidalguía todos los sufrimientos que le tocó experimentar y, por otra parte, no haberse instalado en esos sufrimientos. Le agradecería todo lo hermoso que le dio la vida y poder estar así despojada de culpa alguna. Ese trabajo de construcción llevó mucho tiempo. Yo recuerdo que en la preadolescencia no podía irme a la cama y dormirme si antes no lloraba. Pero lloraba de emoción, por tanta cosa que me pasaba. Por eso, le agradecería a esa otra Moria Casán de no haberse quedado con resentimiento y culpa, más allá de haber estado en colegios religiosos. Decidí salir adelante, no estancarme. Fijate que el agua es un líquido inodoro, incoloro e insípido, aunque si se atasca genera el mismo olor que el excremento humano. En consecuencia, ningún reproche hubiera sido bueno y menos a ella, a Moria.

-En la película "El séptimo sello", de Ingmar Bergman, el personaje principal mantiene, a lo largo de toda la historia, una partida de ajedrez con la muerte. ¿Cómo se te ocurriría a vos desafiarla?

-En realidad, a la muerte no se me ocurre desafiarla porque el desafío es, puntualmente, con la vida. No me planteo, ni siquiera, a la muerte como un enigma. Y tampoco me hago, por otra parte, preguntas sobre la muerte. Además, si el temor a la muerte formaría parte de una constante, no me atrevería a vivir, concretamente. Por otra parte, soy muy consciente de la finitud. El desafío mío es y seguirá siendo con la vida, es poder batallarla, día tras día. Lo importante para mí es no quedarse nunca en un área de comodidad y, por supuesto, generando proyectos que me hagan bien al alma.

-¿En dónde reside la gran vigencia que tiene la obra "Brujas"?

-El gran éxito de "Brujas" reside en la temporalidad. Además, recorre tópicos como el amor, el desamor, la lealtad, el lesbianismo, la basura escondida debajo de la alfombra, la educación privada católica, el internado, la cotidianidad y los reencuentros afectivos. En la sala anida un gran interrogante: ¿Qué les sucede a esas chicas que se conocen desde hace tantos años? Hay algo que al público lo conmueve mucho y se evidencia desde el vamos. Además, las muchachas incorporadas: Sandra Mihanovich y María Leal junto a las clásicas Nora Cárperna, Thelma Biral y yo, constituimos un equipo muy compacto. "Brujas" es magia y, por otra parte, la gente se siente identificada con la historia y los personajes.

-Tu presente sentimental con Pato Galmarini ha generado, en esta etapa de tu vida, ¿una impensada cuota de pasión y afinidad?

-Mi presente con Galmarini no me lo imagine nunca. Ni en el pasado, tampoco en el futuro. Porque lo mío es el momento presente, de manera absoluta. De hecho, estoy respondiendo tus preguntas desde el jardín de su casa, en San Isidro. Vivo aquí y también, en mi domicilio, en Parque Leloir. Tenemos una gran afinidad y estamos viviendo una relación, como dije antes, impensada. Hace 30 años estuvo en mi cama y 31 años después yo me encuentro en su jardín (risas). Con esto te digo todo.