A pocas semanas de la esperada final de la segunda temporada de " MasterChef Celebrity", el equipo de producción del reality gastronómico ya está buscando nuevas figuras para incorporar en la tercera edición.

Después de su paso por el "Bailando 2019", More Rial decidió poner pausa a su carrera mediática y se dedicó de lleno a la obra de teatro que protagonizó en Villa Carlos Paz, "La Mentirita". Sin embargo, la hija de Jorge Rial expresó sus ganas de participar en la competencia culinaria.

La mamá de Francesco se mostró muy abierta a la competencia culinaria de Telefe.

En diálogo con DiarioShow.com, la mediática habló de su deseo de formar parte de " MasterChef Celebrity 3", reveló su figura favorita de la segunda temporada y se mostró abierta a las posibles críticas del famoso jurado: "Me gustaría participar. Me parece súper divertido. Me gusta la competencia y me gusta ganar. Sé cocinar todo, así que no creo tener ningún problema".

En cuanto a la figura que más disfruta ver de esta temporada, More manifestó: "Mi participante preferido es Alex Caniggia. Es súper divertido. Siempre tiene esa chispa que lo hace gracioso. Además es el hermano de Charlotte, que es mi amiga y la banco un montón",

"No me gusta criticar a nadie y no tengo por qué. No tengo problemas. Me tomaría las críticas como un aprendizaje porque de todo se aprende. Ellos son grandes en la cocina y saben más que todos, por eso son jurados. Con la mejor onda siempre", cerró sobre las devoluciones de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

En su Instagram también se refirió a la posibilidad de participar y sentenció: "Si me llaman sé que gano. La palabra 'imposible' no está en mi vocabulario".