La reconocida bailarina, coreógrafa, directora y productora Mora Godoy opinó en diálogo con DiarioShow.com sobre la difícil situación por la que le toca atravesar al sector del tango en medio de la pandemia de coronavirus y aseguró que "el año está perdido; será imposible revertir todo esto".

"Uno no puede negar que esto es una pandemia a nivel mundial y todos tenemos miedo que colapse el sistema de salud. Al margen del cuidado que hay que tener, creo que esto también delata mucha parte vulnerable de la sociedad. Y nosotros en el tango estábamos ya muy vulnerables. Si bien yo tengo una situación diferente, no es la de muchos de los chicos. Sé que hay grupos donde se está recolectando dinero para los bailarines que no tienen para comer", manifestó.

Además, expresó: "Y esto también desnuda la máscara del especulador, del empresario que especula y no le importa el otro. Que cuando hay mucho dinero se lo guarda y cuando hay crisis también. Distinto es el pequeño productor, la pyme, el que tenía un negocio chiquito y no puede sostener el alquiler porque está cerrado. Y distinto es el que recaudó millones sin parar y hoy en día, cuando su gente necesita, le da la espalda. Esto tiene que ver con tener conciencia social".

En tanto, sobre la ayuda del Estado, indicó: "Hay empresas que reciben los subsidios y hay todo un sector que no. Esta pandemia se hace larga y falta todavía. En lo personal, no estamos recibiendo ayuda. Algunos chicos tienen los diez mil pesos (del IFE) pero son muy pocos".

Acerca de su cuarentena, contó: "Actualmente estoy abocada a mi hija, yo estuve mucho tiempo sin poderle dedicar el tiempo que ella necesitaba por mis giras, y estoy ocupándome de la casa". Y agregó: "Estamos viviendo un día a día, no hay vacuna, no hay cura. Yo soy una mujer emprendedora que toma riesgos y que nunca paró. Pero el bailar en un escenario, después de ser madre, es lo mejor que me pasó en la vida. Entonces se me hace muy difícil".

"Tenemos la esperanza de que en el verano, aunque sea con los recaudos necesarios, se pueda retomar. De a poquito todo va a ir volviendo a la normalidad. Mientras tanto, estoy subiendo contenido a mi cuenta de Instagram 'MoraGodoy Tango'", finalizó.

El tango, un sector asfixiado y en suspenso

Cerca de 15 locales porteños que se dedican al tango, ya sea con shows en vivo y/o bailes, están en una situación desesperante. Cristian Caram, dueño desde hace 15 años de Madero Tango, que combina restaurante con un show, sabe que su negocio no se volverá a poner en marcha por lo menos hasta el próximo verano.

"El turismo es el sector más afectado. Estamos lejos, al final de la cola, entre las actividades que podrían volver a funcionar. Más allá de tener protocolos, el público no va a estar. El 95 por ciento son turistas extranjeros. Por más que se abran las fronteras, ¿quién va a estar dispuesto a viajar?", anticipó a Infobae Caram, quien enfrenta mensualmente costos fijos cercanos a los 6 millones de pesos.

Solo el alquiler del local en Puerto Madero es de 2 millones y tiene unos 150 empleados, entre la parte gastronómica y los artistas. Uno de los negocios que no pudo superar la situación es La Flor de Barracas.

Carlos Cantini, quien estuvo a cargo del establecimiento, ícono del sur de la ciudad ubicado en Arcamendia y avenida Suárez, comunicó el 20 de marzo, apenas dictada la cuarentena, que el local bajaba su persiana. Inaugurado en 1906, el histórico bar no pudo hallar la salida en el contexto de aislamiento.

"Esto terminó de asfixiar nuestra actividad, que ya venía herida y era sostenida a costa de un gran esfuerzo familiar. La decisión de cerrar nos excedió. En este caso la gastronomía era persona de riesgo. Los respiradores del Estado no alcanzan para todos", afirmó resignado el empresario.

Como bien sabemos, el contacto es lo primero a evitar para escaparle al coronavirus. Y vaya si hay contacto en el tango, quizá la danza con más cuerpo a cuerpo del mundo. Por eso, los bailarines están "en el horno".

Ante la gravedad del cuadro decidieron nuclearse en el flamante Movimiento de Bailarines de Tango (MBT), que reúne a unas cuatrocientas personas, entre artistas de locales tangueros y otros que trabajan a cielo abierto en sitios como San Telmo y Caminito. Cada uno en lo suyo, la reinvención parece el único camino, pero todos coinciden en que el panorama es desalentador.