@Rfilighera

Mujer creativa y emprendedora, apuesta permanentemente desde su profesión a los sueños que, mente y corazón mediante, activan los mejores proyectos. Y en estos tiempos de plena dificultad, angustia y miedos, Mora Godoy apela a sus energías y transita, vía online, trabajos donde pone su sello personal.

La bailarina, coreógrafa y productora habló con DiarioShow.com al respecto: "En Instagram colgué toda una serie de clases para aprender a bailar el tango, se trata de 36 envíos que hice ya varios años atrás y que de esta manera puedo regalarles no solamente a mis seguidores, sino también a todas aquellas personas que quieran aprender a bailar esta maravillosa danza en tiempos tan especiales como los que estamos viviendo".

Y agregó: "Por otra parte, hice vía streaming mi primer show inédito y continuaré, en esta línea, con la presentación de obras no conocidas y, a su vez, con espectáculos que presenté en Argentina y también otros que he llevado a cabo en giras a nivel internacional".

Mora Godoy: “El tango requiere que la pareja baile pegada, rozando los cuerpos y las caras; por ahora no tenemos protocolo para volver”.

Respecto de la posible vuelta -en tiempos perentorios- a las pistas de baile y los escenarios de tango, Mora destacó con franqueza brutal: "Entiendo, por cómo se están desarrollando los acontecimientos, que se va a tornar bastante difícil un regreso en plazos cercanos. No nos tenemos que olvidar que el tango requiere que la pareja baile pegada, rozando los cuerpos y las caras; respirar, muchas veces, en la boca del compañero; así es que por el momento no tenemos un protocolo para volver".

Mora Godoy a corazón abierto.

Sobre el cuadro de situación de las milongas, Mora especificó que "estamos ante una enorme problemática y esto lo conozco desde lo personal. Mi hermano, Horacio, es dueño de La Viruta Tango Club y, en estos momentos toda su actividad se cierne a la posibilidad de organizar clases vía Zoom, algo que felizmente es un gran éxito. Y, alejándome de mi condición filial, no tengo dudas de que él es uno de los mejores maestros de tango a nivel mundial y, a modo de testimonio, mucha gente, desde el exterior, se ha sumado a sus clases".

.

Acerca de si siente que tuvo que "reinventarse" por la cuarentena extendida, analizó: "Realmente no. Es que yo siempre apelé a nuevas formas y a bucear en otros contenidos que sumaran a la dinámica del tango. Por lo tanto, la pandemia me abrió otros territorios que consistieron en reencontrarme conmigo misma y también con mi hija. Era una de mis asignaturas pendientes, que abordé con mucho cariño. Así que la pandemia me dio revancha. El próximo año seguiremos apelando a la dinámica de nuestros espectáculos y, por sobre todas las cosas, dándole mucha cabida a un tango inclusivo y general y que será la gran propuesta que voy a llevar adelante".

Es la bailarina de tango más cotizada: en 2019 hizo casi 500 shows.

CORAZÓN TRANQUILO

En relación con un tópico más íntimo, le consultamos a Mora acerca de su actualidad sentimental; y hay que recordar que hace unos días corrió el rumor de romance con el productor Gustavo Sofovich, si bien ninguno habla del tema. "Mi vida afectiva transcurre en estos momentos de pandemia junto a mi hija Bianca; que es el amor de mi vida y que lo tengo todo junto a ella", respondió la artista.

"Realmente no necesito nada más; me siento acompañada, querida y abrazada por esta hermosura de hija que tengo y espero que ojalá Bianca sienta lo mismo que lo que siento yo por ella", agregó.

"Día tras día me esfuerzo en mejorar nuestro vínculo y darle lo mejor de mí para que le pueda ser de utilidad en su recorrido por la vida. He tenido esta revancha que me ha dado la posibilidad de un reencuentro hermoso y con muchas cosas bellas", continuó.

Sobre su supuesto romance con Gustavo Sofovich, la artista no quiso hacer comentarios. (Archivo Crónica)

Pero, más allá del amor de madre, ¿qué opina del promocionado "sexo virtual", tan comentado en estas épocas de distanciamiento?

"No lo haría, si hay una persona que se siente muy sexy soy yo, por lo menos por lo que dicen los demás (se ríe). No lo haría, además, por el peligro que significa el mundo de los hackers y que esas imágenes se puedan difundir por todos lados. Por otra parte, me resulta sumamente aburrido. Además, le quiero agradecer a una importante empresa en este tipo de contenidos que me ha enviado unos lindos regalitos para disfrutar durante esta pandemia", responde con picardía.

-¿Modificaste cosas de tu mundo cotidiano en esta pandemia?

-Entiendo que sí. He mejorado, tal como lo señalé antes, como madre y en otros aspectos que hacen a mi vida profesional . Recurriendo a mi archivo personal me sorprendí de la cantidad de shows realizados aquí y en la órbita internacional. Me encontré con una Mora de gran búsqueda y también con aquella Mora con la que tenía muchas disidencias, y tuve la suerte de amigarme. Yo soy una persona que toda la vida ha tomado decisiones importantes.

En relación con el mundo que se viene, Mora opinó que "estamos ante los umbrales de una sociedad tecnológica. A modo de ejemplo, te puedo comentar que Bianca nació con la tecnología y la maneja con mucha facilidad. Para ella todo le es familiar y, en este sentido, te puedo admitir que me ayuda y me enseña mucho. Me dice qué publicar y qué no en las redes. Creo que los chicos vienen con una gran adaptación a estos universos, aunque, como paradoja, les cuesta mucho más encontrar su vocación, algo que a la gente de mi generación no le sucedía".

La posibilidad de recorrer el camino de la actuación ha sido y es para Mora un verdadero anhelo, según su propio testimonio: "Ojalá pueda llevar a cabo esta aspiración. Verme en una historia de ficción es algo que me encantaría y que me daría, además, la posibilidad de llevar adelante otro desafío en mi trayectoria. Y si bien no me quita el sueño, es una faceta de mi profesión que me agradaría recorrer".

-¿Si volvieras a nacer elegirías la misma profesión?

-No tengo la menor duda que elegiría esta hermosa pasión. Amo bailar, ya que además me ayudó como persona a instalarme fuerte frente a la vida; a dejar los miedos y las angustias; a creer en mí y en convertirme en una gran soñadora. Volvería a ser la misma transgresora de estos días y a luchar por todo lo que creo que me corresponde.

Mora Godoy: “Tengo mucha confianza en el gobierno de Alberto y Cristina; entiendo que el camino que estamos llevando a cabo va a dar los resultados esperados”.

-Durante la pandemia, ¿creés que se agudizó la grieta política?

-La grieta está desde hace varios años y sobre todo, tiene que ver con una ideología de vida, política, social y económica. La grieta se encuentra a nivel mundial y, a través de tantas redes y soportes tecnológicos, se hizo presente, sí, con mayor virulencia.

-¿Cómo imaginás el devenir del país tras esta emergencia?

-Creo que este primer acuerdo con los bonistas (deuda con el FMI) es positivo, de la misma manera que las medidas sanitarias que se tomaron. Tengo mucha confianza en el gobierno de Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner), y entiendo que, en este sentido, el camino que estamos llevando a cabo va a dar los resultados esperados en tiempos medianamente cercanos.

Mick Jagger y Ron Wood (abajo), dos de los Rolling Stones que enloquecieron con el tango de Godoy en su paso por la Argentina.

BAILÓ PARA LOS MÁS "GROSOS"

UNA VERDADERA ROCKSTAR

Algunos episodios en el mundo privado de Mora Godoy dan cuenta, inevitablemente, de la enorme trascendencia que el tango genera a nivel internacional.

También se refirió al famoso encuentro con el ex presidente norteamericano Barack Obama: "La seguridad quería que bailara tango pero a cuatro metros de él, yo no hice caso y cabeceé a Obama; no lo podía creer, él me miraba desconcertado, pero pudimos bailar tango, estuvo bien".

Y, en cuanto a personalidades del show internacional, la bailarina contó detalles del show privado que brindó para los ultraemblemáticos Rolling Stones, en ocasión de realizar la última visita a la Argentina: "Los cuatro estaban enloquecidos, sacaban fotos, gritaban. Cuando terminó el show me invitaron a tomar unas copas y ellos me querían llevar a la milonga. El tango los había deslumbrado de una manera superpotencial. Antes de irse del país, me enteré de que habían comprado discos de Gardel, Julio Sosa y de la orquesta de Aníbal Troilo. Personajes totales".

La bailarina junto a Ron Wood.

Por R.F.