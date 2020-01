@AntoRavinale

Era impensado que Mónica Gutiérrez iba a dejar la pantalla de América. Fueron 22 años los que estuvo allí. Sin embargo, cumplió un ciclo y se despidió del espacio que ganó por derecho propio. No obstante, lejos de tomarse su merecido descanso, la periodista emprendió un nuevo proyecto en Canal Trece y se puso al frente de "Crónicas de la Tarde", un programa en donde las noticias policiales son las protagonistas.

"Estoy bien, es un programa nuevo que comienza al principio del verano y le estamos buscando su identidad. Los programas de televisión van encontrando su forma sobre la marcha, así que estamos trabajando en eso con el equipo de Mandarina", comenzó a decir la presentadora en diálogo con DiarioShow.com.

"Yo acepté ser conductora de éste formato por tres meses. Con la conducción estoy muy conforme en el sentido de que yo hago mi trabajo rodeada de profesionales y me siento muy cómoda en el canal. Todo fluye. El formato está en exploración y buscando su forma, su identidad. No me voy a poner a juzgar ahora el contenido", continuó Gutiérrez.

Mónica Gutiérrez habló con DiarioShow.com sobre los rumores de renuncia a "Crónicas de la Tarde".

De todos modos, algunos críticos de los medios coinciden que el nuevo formato todavía no logra despegarse de lo que fue " El Diario de Mariana", el ciclo que encabezó Mariana Fabbiani hasta hace algunas semanas y que en la actualidad ella "ocupa" esa franja horaria e incluso hasta el mismo estudio. "Yo no veía ‘DDM’. Acá no hay panelistas que hablan de cualquier cosa, hay periodistas que están enfocados en los temas del día y especializados. Son panelistas, que en general están dispuestos a hablar de todos los temas que vayan pasando, acá no. Sabemos los temas del día y cada uno se aboca a aportar información sobre ese tema. Después si va a servir o no es otro debate, pero el formato es distinto y la escenografía también.Todos son súper profesionales. Después me podés decir garpa o no garpa en términos televisivos, pero ese es otro debate", sostuvo.

Consultada sobre la incorporación de Ricardo Canaletti al espacio, expresó: "Es cierto, viene del espacio anterior y estaba en la propuesta".

"Este no es el programa de Mónica Gutiérrez. Soy la conductora de un canal y así asumí mi responsabilidad y así la cumplo de la mejor manera que puedo", manifestó Mónica. Y agregó convencida: "Estamos a mitad de enero, es un programa nuevo, estoy en un canal nuevo y tengo que darle tiempo a toda esta situación. Soy una profesional que hace lo mejor que puede de su parte, después lo que siento es irrelevante a lo que ocurre porque una es las cosas que siento y otras las que van pasando".

Mónica Gutiérrez comenzó el 6 de enero con "Crónica de la Tarde".

Además, comentó que el objetivo del programa es interesar a la audiencia y lo que ella siente en relación a lo que puede pasar "no es verdad". "La verdad es lo que va a pasar. Yo lo hago con la mayor pasión posible porque soy una periodista. A lo mejor no es lo que la gente está esperando a esta hora, pero lo que sienta es otra cosa", dijo con firmeza.

Mónica Gutiérrez junto a Ricardo Canaletti en "Crónicas de la Tarde".

Mónica Gutiérrez y los rumores de renuncia a "Crónicas de la Tarde"

En el transcurso de estos días trascendió que la periodista no estaría conforme con el nuevo proyecto ya que, más allá del bajo rating, tendría conflictos con la producción. Es por eso que este portal fue directo y le preguntó por aquellos rumores. Al respecto, Gutiérrez advirtió: "Soy una persona muy responsable con el laburo, hace 45 años que laburo en radio y televisión. Yo no voy a renunciar ni renuncio a un trabajo con el que acabo de empezar. He tenido situaciones en las que he tenido que renunciar por situaciones de fuerza mayor y no he podido. No soy una tilinga que va renunciando por la vida, que tiene problemas de melena y se va ¿Estamos todos locos?".

"Puede andar o no la cosa, pero no voy a renunciar a los tres días. Yo asumo la responsabilidad. No digo que el rating sea todo responsabilidad mía, soy la parte del equipo más visible que le pone el cuerpo y la cara. Funciona, funciona y sino después vemos. No soy una persona que se levanta a la mañana y dice ‘a ver qué siento con esto’. Creo que he dado pruebas durante toda mi vida de esto y cuando fue así, fue fundamentadamente y con previo aviso. También, cuando me han ofrecido algo que de movida sabía que no iba conmigo no lo he tomado y te puedo dar una lista de situaciones", argumentó.

Mónica Gutiérrez afirmó que continuará con su ciclo de Canal Trece.

"El rating está más allá de lo inmediato de la voluntad de uno. Hay que respetar a las audiencias y la televisión está en un momento especial. Supongo que hay que darle tiempo, no soy yo la que diga eso. No es solo trabajo, me podría quedar en mi casa y no trabajar. He trabajado toda la vida sin interrupción. Respeto mucho la situación de trabajo, no solo la mía sino la de los que me rodean. No voy liviana por la vida diciendo: 'Me gusta o no me gusta'", exclamó. En paralelo, la comunicadora entiende que si al formato no le va bien "cada chancho a su rancho y se termina". "Uno de mis lemas es: 'No te vayas antes de irte. Mientras estoy, estoy a full. Respeto a todos los que me rodean y no los ando boludean…'", afirmó.

"En el 94 tuve un embarazo de alto riesgo, el primero en mi vida que llegó a término después de haber perdido varios, y no me pude bajar de un contrato mientras paría una hija y veía morir a mi madre. Después de esa experiencia… que no me vengan con boludec…"

"En el año 94 tuve un embarazo de alto riesgo, el primero en mi vida que llegó a término después de haber perdido varios, y no me pude bajar de un contrato y lo respeté hasta el último día. Mientras paría una hija y veía morir a mi madre. Después de esa experiencia… que no me vengan con boludec…", concluyó filosa.