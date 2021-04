@AntoBaldi_

La noticia de la detención del cirujano Aníbal Lotocki luego de la muerte de un paciente tomó por sorpresa a Mónica Farro, quien desde hace años se atiende con él y siempre tuvo buenas experiencias.

Sin embargo, el doctor cuenta con muchas denuncias por mala praxis en su carrera como profesional y tiene el testimonio en su contra de varias figuras de la farándula argentina con quienes aplicó sus servicios como Silvina Luna, Pamela Sosa, Virginia Gallardo, Vicky Xipolitakis y Mariano Caprarola. Incluso algunas de ellas le iniciaron una causa judicial.

El sábado, la Policía de la Ciudad allanó sus consultorios en el barrio porteño de Caballito por la investigación de la muerte de Cristian Adolfo Zárate de 50 años. El hombre habría sido mal intubado y murió luego de someterse a una dermolipectomía, según las primeras versiones.

Mónica Farro se realiza tratamientos con el Dr. Aníbal Lotocki desde hace diez años

En diálogo con DiarioShow.com, Farro contó que durante el operativo policial se puso en contacto con la esposa del cirujano y hasta donde pudo saber todavía no estaba detenido. Pero con el correr de las horas, se confirmó su acusación por homicidio culposo y fue trasladado a la excomisaría 11 de la Avenida Avellaneda 1548, en la Ciudad de Buenos Aires.

"Es una pena su detención. Yo no tengo ni tuve problemas físicos de nada de lo que me hice con él", remarcó la vedette. Y contó cómo es su vínculo con el doctor: "Tenemos una relación normal de dos personas que se conocen de hace años y cada dos por tres hablamos y nos vemos si yo voy hacer algún tratamiento con sus esteticistas, pero hace tiempo que no voy por la pandemia, fui hace unos meses por una consulta".

En ese sentido, la actriz uruguaya enumeró que entre los tratamientos que ofrece Lotocki ella se realiza "transferencias de grasa desde hace diez años y cambio de prótesis hace cuatro". De todas formas se mostró movilizada por la acusación que rige sobre el profesional y reflexionó: "Es preocupante que muera alguien".

"Ahora tendrían que seguir las investigaciones, la Justicia tendrá que resolver esto. Si queda libre de todo me imagino que podrá seguir atendiendo, sino no", advirtió.

Por A.B.