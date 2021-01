@perez_daro

Mónica Farro arrancó el 2021 con una gran noticia. El verano pasado en "Veinte millones", Sol Pérez la acusó de violencia y la insultó. El hecho terminó en una demanda, y hace poco las partes llegaron a un acuerdo económico que, se sospecha, es de cifras millonarias. En charla con DiarioShow.com cuenta cómo finalizó todo.

-¿Se terminó el conflicto con Sol?

-Sí, y todo fue rápido, no tuvimos que ir a juicio, que era una posibilidad porque la otra parte se acercó varias veces y nunca se había podido terminar de cerrar. Ya se entregaron los cheques, y a disfrutar.

-¿Como te sentís?

-Feliz. Va más allá de la plata. Creo que es un acto de justicia porque cuando uno hace las cosas bien, la vida te recompensa. Hay que entender que en la privacidad uno puede hablar lo que se le canta las pel... pero no se puede ensuciar el honor de las personas. Lo malo es que de la otra parte niegan todo, dicen que es mentira el acuerdo. Es loco que sea tan negadora. Yo siempre dije que era una mitómana.

-¿Fue muy lejos la pelea?

-Si esta persona (Sol) se hubiera disculpado conmigo aunque sea por teléfono, todo habría terminado antes. Esa frase que dijo que no fue verdad y nunca existió. Pero meterse con mi familia, con mi hijo y conmigo fue demasiado bajo.

-¿Cómo fue el arreglo?

-No se pueden decir cifras. Se estuvieron tirando montos que pueden ser, más o menos. Será una incógnita. Yo sé que voy a disfrutar mucho en mi casa (risas) o donde me vaya, porque la plata la tengo.

-¿Fue un problema de competencia entre la dos?

-Cuando hay trayectoria y talento, la competencia no existe. Cuando pasan estas cosas, porque hay mucha gente que surge de la nada, están unos años y pueden seguir haciendo una carrera. Pero también está en como uno sea como ser humano. Yo tengo una trayectoria de 30 años. Te guste o no te guste, yo soy Mónica Farro. Lo lamento, quién seas vos, a mi no me interesa. Desde un principio esta persona no quería que yo esté trabajando en la obra y quiso sacarme.

El verano pasado compartió elenco con Sol Pérez en "Veinte Millones", pero las cosas no terminaron bien.

-¿Cómo fue tu 2020?

-Yo pensaba que iba a ser muy bueno, pero fue un año de miércoles. Dentro de lo malo, lo bueno es que aprendimos a trabajar con las redes sociales, aunque yo soy una artista, no soy influencer. Mi generación no está acostumbrada a que todo pase por la cantidad de seguidores que tenés y por lo que subís.

-¿Por qué creés que la gente te siente cercana?

-En los años que estuve en Argentina me pasaron tantas cosas que le pasa a toda el mundo. El público a veces piensa que los famosos somos todos millonarios y no tenemos problemas. Y yo pasé por golpes, por tener un novio preso, ser engañada, por problemas con mi papá, con mi hermano que casi se muere. Y todo lo viví con cámaras, así que la gente ve que me pasan cosas como a cualquiera.

-¿La vida de pareja en cuarentena fue buena?

-Tuvo sus altibajos. Ahora estamos bien, hubo crisis porque ser feliz las 24 horas es imposible. Hubo que adaptarse a estar todo el tiempo juntos, pelearse y bancarse compartir el espacio y no hablar, hasta que dijimos 'basta, la vida es una', queremos estar juntos y vamos a seguir adelante hasta el final.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Generosa, antipática y tímida.

-¿TU MEJOR VIRTUD?

-Saber escuchar.

-¿TU PEOR DEFECTO?

-Ser rencorosa.

-¿UNA COMIDA FAVORITA?

-Amo los canelones de verdura y carne.

-¿Y UNA BEBIDA?

-Agua sin gas y natural.

-¿CON QUÉ PLATO TE LUCÍS?

-Bolognesa con albóndigas.

-¿UNA CANCIÓN FAVORITA?

-Cualquiera de Aerosmith, los amo.

-¿UN EJERCICIO QUE TE GUSTE MUCHO?

-Amo hacer glúteos.

-¿Y UNO QUE ODIES?

-Hombros.

-¿ALGÚN CONSEJO PARA DAR?

-Intentar vivir la vida hoy, mañana no se sabe.

-¿QUÉ ENCONTRASTE EN TU MARIDO?

-Un compañero en todo.

-¿UN OBJETO FAVORITO?

-El control remoto de la tele.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-Despertarme con una sonrisa.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La mentira.

-ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE.

Mi instinto.

-¿UN EJEMPLO A SEGUIR?

-No miro ni admiro a nadie. Mientras tenga salud, todo funciona.

-¿CÓMO ES TU DIETA?

-Me doy mis gustos, me cuido pero no me prohíbo nada que quiera. No como con sal ni condimentos, no tomo alcohol, trato de que sea todo natural, y en porciones pequeñas.

-¿UN PLACER CULPOSO?

-Me gusta la pizza.

-¿UN DESEO PARA 2021?

-No hay deseo. Ser feliz eternamente, que es imposible! La felicidad son momentos.

Por D.P.