Pareciera que el deseo sexual y la tercera edad son opuestos, como el agua y el aceite. Cuando se habla de sexo se piensa inmediatamente en adolescencia y juventud. Existe una falsa creencia de que la experiencia de la sexualidad se debe aprovechar hasta que el cuerpo lo permita y antes de llegar a la vejez. Sin embargo, para algunos este pensamiento está alejado de la realidad y por más que se los considere "gerontes", rompen barreras. Como es el caso del médico Alberto Cormillot.

A sus 81 años, el especialista en nutrición más reconocido de Argentina demostró que es vital en su vida y que continúa en actividad. A la mañana se lo puede escuchar en Radio Mitre junto a Marcelo Longobardi, a la tarde atiende en su clínica médica y a la noche se lo ve en la pantalla chica en " Cuestión de Peso". Pero, más allá de su labor profesional, su vida sentimental está más activa que nunca. En diciembre del año pasado dio el "sí, quiero" junto a Estefanía Pasquini, una nutricionista a la que le lleva 48 años y que conoció hace siete. En este momento lo vive con total plenitud.

No obstante, ¿cómo se hace para mantener la pasión a una edad adulta?, ¿hay prejuicios?, ¿cómo lo vive él? Al respecto, en diálogo con DiarioShow.com, advirtió: "Sí, hay prejuicios, hay presupuestos. Es parte de los 'ismos'. Está el gordismo, el sexismo y el viejismo. Se piensan que los viejos son inútiles, descartables y que no tienen sexo, sentimientos que no son románticos ni sensibles, y que no divierten. Una cantidad de cosas que piensa la mayoría de la gente y que desgraciadamente también la piensan los adultos mayores".

Alberto Cormillot conoció a su actual esposa en 2012 cuando entró a trabajar a su clínica.

"El adulto mayor es el que primero se autodiscrimina, y está incorporado. En toda la discriminación que sufre se ve que el adulto rechaza lo que le dicen, pero hay muchas donde se está de acuerdo: como en las personas con sobrepeso. Muchas, como se sienten con culpa, no registraron que tienen derecho a estar con sobrepeso. En el caso del viejismo, la persona siente que no tiene derecho, además se lo repiten tanto que a tal edad dicen ‘estoy obsoleto’. Después depende de cada persona, hay algunos que se van deteriorando más con el paso de los años", analizó.

Además, explicó que hay personas que llegan con su actividad más intacta y otras que las pierden. "Se van achicando funciones con el tiempo. La previsexualidad se da en distintos grados. Quiero hablar en general porque si digo que ando muy bien la gente va a decir que estoy presumiendo y si digo que ando mal mi ego no lo permitiría", sostuvo Alberto quien en la actualidad hace danza aérea y admite que “le cuesta trabajo” ya que de por sí la disciplina no es fácil.

"Con respecto a la edad, puede ser que algunas personas se sientan más estimuladas con parejas más jóvenes. Tengo uno de mis mejores amigos que se separó y se puso en pareja con alguien un poco menor, se casaron hace dos meses y están muy felices", argumentó.

El doctor trabaja todas las mañanas en "Cada Mañana" .

Por su parte, la sexóloga Roxana Suster comentó a este medio que una de las principales creencias de los adultos mayores es considerar que en esta etapa reina la pasividad, el desapego afectivo, la autoexclusión, la enfermedad y la incapacidad de vivir la sexualidad. Lo cual, según ella, es falso. "Todas estas ideas, sin sustento veraz, son una cuestión cultural que tiene como único producto una actitud negativa hacia la sexualidad en la tercera edad", argumentó la coaching en orientación sexual que estudió con León Gindin y Cristina Fritman.

"Puede pasar también que las alteraciones hormonales, junto con enfermedades crónicas y medicación les juega en contra del deseo y la líbido, pero no todo es físico. También pueden incidir elementos emocionales como la depresión de involución, que puede aparecer por distintas pérdidas como la juventud, el estatus, la potencia sexual o seres queridos", agregó.

En la tercera edad, el amor en la pareja se transforma en una parte fundamental de la vida porque está comprobado que los años de convivencia no influyen en la intimidad. "Los abrazos, los besos y las caricias ofrecen una nueva dimensión a las personas en esa etapa. La frecuencia sexual disminuye, pero los sentimientos, afinidades e intereses se fortalecen. Si se perdió la pareja puede ser difícil imaginar o comenzar otra relación; pero para muchos adultos mayores solteros, socializar vale la pena. Nadie es demasiado mayor para necesitar cercanía e intimidad emocional", cerró.