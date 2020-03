Tiempo de descuento para Mirtha Legrand. Faltan apenas horas para el retorno 2020 de la diva a la televisión, en su temporada número 52, récord mundial, con sus dos ciclos semanales -”Almorzando” empieza este domingo y “La noche”, el próximo sábado 14- que siguen marcando agenda e instalando debates.

En esta oportunidad, la conductora se propone un tránsito más moderado por la arena política, casi inexistente, según su propio testimonio, aunque nos cueste, en la previa, aceptar tan firme definición, habida cuenta de sus convicciones, que le valieron fervientes admiraciones y ocasionales disgustos y broncas en varios pasajes de su trayectoria.

En charla exclusiva con Crónica, la "Chiqui" se refirió a todos los temas de actualidad, ya que, como es habitual, siempre está muy informada.

-¿Cuáles son sus expectativas con este nuevo regreso?

-Estoy disfrutando por estas horas de una linda previa, me siento muy feliz y, sobre todo, particularmente acompañada.

-Se trata, seguramente, de una temporada, aguerrida artísticamente, ya que los sábados volverá a disputar terreno con “PH”, ¿no?

-La sensación es revitalizante, porque es volver a ser parte de una temporada muy competitiva y con muchos temas para tratar en diferentes órdenes. Realmente, la veo bien, muy rica en contenidos y propuestas para desarrollar a esta temporada.

-¿Y cómo observa el panorama en nuestro país hoy?

-Lo veo recorriendo un camino de esperanza. Yo entiendo que esta es la última oportunidad que tenemos los argentinos; hay que apoyar este momento y dejar de lado las antinomias y los rencores. Tenemos que abandonar todo eso, porque no nos lleva a ningún lado positivo; debemos salir adelante, porque no nos tenemos que olvidar de que contamos con un país maravilloso, que se debe recuperar.

-Sin embargo, la tan mentada grieta parece no aflojar.

-Cuesta bastante superarla, pero hay que tratar de evitarla. Tiene que desaparecer, inevitablemente. Respecto de esto, mi actitud siempre va a ser positiva; no obstante, en esta oportunidad, voy a hablar menos de política, me voy a referir más a temas artísticos; en fin, todas las cuestiones que a mí me interesan y que aparecen, día tras día, en el temario de la gente. Con esta problemática del coronavirus, por otra parte, estamos todos muy preocupados.

“Hay que apoyar este momento y dejar de lado las antinomias y los rencores, este país maravilloso se debe recuperar”.

-¿Cómo percibe lo que rodea a esta epidemia?

-Es una pandemia que está azotando de manera muy cruel y nos agarra, por otra parte, a mitad de camino, ya que no se cuenta con ningún tipo de vacunación. Hay una psicosis muy fuerte, porque aquella gente que tiene tos y un fuerte resfrío ya piensa en lo peor; es todo muy desagradable, porque uno no sabe, reitero, cómo luchar frente a todo esto. Estamos muy temerosos, y no es para menos, si bien en nuestro país hay un solo registro, hasta ahora, de esta enfermedad (en las últimas horas se confirmó el segundo caso), se lucha contra algo que desconocemos. Necesitamos imperiosamente una vacuna.

-Por otra parte, estamos abrumados de episodios policiales: femicidios y crímenes de una crueldad inimaginable.

-El tema de Fernando Báez (Villa Gesell) ha sido un crimen horrible. Pobrecito... Dios mío. Y estos temas los vamos a desarrollar con especialistas, es la agenda de actualidad que va a formar parte de mi mesa.

-¿Cómo analiza este cuadro de violencia extrema en las calles?

-Hace unos minutos estaba mirando un noticiero y pasaron cómo le robaron de manera salvaje a una pobre jubilada; un feroz crimen en la localidad de Saavedra: ingresaron a una vivienda y fusilaron a su dueño... Es terrible lo que estamos viviendo... Y lo peor es que uno se va acostumbrando a este panorama y acostumbrarse a esto es muy malsano.

-Hace unas horas sucedió el horroroso crimen de Brenda, en Catamarca; el asesino la asfixió y luego la asó en una parrilla...

-Terrible, y el asesino (Naim Vera) tiene 19 años. Todos los días aparece algo y se convierten, lamentablemente, en temas comunes de las charlas cotidianas. El balance que podemos hacer es que, para determinada gente, la vida humana no tiene valor alguno. Hace unos días veía a la mamá de Fernando llorar desconsoladamente el día del cumpleaños de su hijo y me emocioné muchísimo. Matar a una persona a patadas es algo atroz, inimaginable.

“El tema de Fernando Báez Sosa ha sido un crimen horrible. Pobrecito... Lo peor es que uno se va acostumbrando y eso es muy malsano”.

-¿Usted qué piensa en relación con que haya penas más severas?

-El tema, me parece, radica en que la Justicia no sea tan lenta. En este caso (el de los rugbiers), como en otros, siguen buscando pruebas y, realmente, no entiendo. Hay filmaciones, fotografías y testigos que instalan pruebas irrefutables. Y a nosotros, a la sociedad, esto nos deja la sensación de que, a medida que transcurre el tiempo, en la búsqueda de mayores testimonios, el hecho se va diluyendo, parece que la gravedad del episodio tiende a ir desapareciendo. Tampoco debemos manejarnos con rencor y odio, siempre nos debe guiar el norte de la justicia.

-¿Y los jubilados?

-Es bastante complejo el tema, pobrecitos; les prometen, les prometen, pero, lamentablemente, nunca les cumplen. Hacen colas interminables en las entidades bancarias, bajo el sol, bajo la lluvia, para cobrar una miseria. Es lamentable, realmente lamentable.

Legrand lamentó la muerte de su amiga, la relacionista pública Sofía Neiman.

-¿Cómo la afectó (justo era el cumpleaños de Mirtha) la muerte de la famosa relacionista pública Sofía Neiman?

-Fue muy doloroso; Marcela, mi hija, está destruida. Una gran profesional, un ser adorable, muy allegada a nuestros afectos. Por otra parte, los hijos de Sofía eran íntimos amigos de mis nietos; una verdadera tragedia. Nos sigue afectando muy fuerte. Marcela me decía ayer que no se puede imaginar los días sin ella. Impresionante, murió, pobrecita, en los brazos de Marcela...

-¿Existe algún secreto para estar así de bien a los 93 años?

-En primer término, gracias a Dios, tengo buena salud. Después, entusiasmo y pasión por lo que hago. A mí me encanta lo que hago, me gusta trabajar. Estos dos meses que estuve fuera del aire extrañé bastante mi actividad. Yo siempre ocupo mi tiempo y lo dispongo concurriendo a eventos especiales y a ver diversas obras de teatro. Me gusta estar activa, esto es lo fundamental.

“A los jubilados les prometen, pero nunca les cumplen. Hacen colas interminables bajo el sol, la lluvia, para cobrar una miseria. Es lamentable”.

-¿Su dieta cómo es?

-Como de todo, no tengo excesos pero no me privo de nada. Por otro lado, hago kinesiología dos veces por semana. No camino por la calle porque no me resulta muy cómodo, pero suelo recorrer mi departamento, que es bastante amplio.

-El cerebro es otro de sus fuertes...

-Lo ejercito bastante; leo y estudio, me gusta estar permanentemente actualizada. Profundizo en todos los temas.

-¿Sigue vigente la propuesta de volver al teatro?

-No, en absoluto, yo sigo con la televisión los sábados y domingos y el resto de la semana salgo con amigos o recibo gente en mi casa; también visito a mi familia, no soy una persona que deja pasar el tiempo sin hacer nada, siempre lo ocupo en algo, primordialmente en cosas de mi trabajo. Quiero seguir siendo Mirtha Legrand.

-Y si fuera tentada por una ficción de Netflix, por ejemplo, ¿aceptaría?

-No, tampoco; a esta altura de los acontecimientos, estudiar un libreto no me entusiasma.

Cómo será la primera "Mesaza" del año

Cabe recordar que la "Chiqui" no arranca el sábado a la noche debido a la definición de la Superliga, Boca- Gimnasia y Atlético Tucumán- River, y debuta el domingo. Así dadas las cosas, por similar motivo, se posterga para el sábado 14 el regreso de la gran competencia de la Legrand: “PH”, el ciclo liderado por Andy Kusnetzoff.

Su primer almuerzo ya tiene a sus invitados confirmados: Moria Casán, “prestada” por América, ya que es una figura de ese canal; la conductora Luciana Salazar, que seguramente deberá desmentir por enésima vez un romance con un millonario mientras se prepara para debutar con un programa de actualidad, la actriz Agustina Cherri, una de las protagonistas de “Separadas”, éxito de El Trece; el director de cine Marcos Carnevale y el gerente de programación de la emisora, Adrián Suar.

De esta forma, Mirtha cumple con su idea de no politizar tanto sus mesas y darle más lugar a la comunidad artística. Sin embargo, sus invitados de los sábados suelen ser de otros ámbitos más relacionados con la actualidad; habrá que ver cómo se desarrollan los programas.