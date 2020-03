La actriz Mirta Busnelli se animó a participar del segmento de YouTube de Crónica TV "El Pueblo Quiere Saber" y respondió todo lo que los usuarios se preguntan sobre ella en internet. Sus obras, su carrera, su adolescencia, la relación con su familia, su participación en el Colectivo de Actrices Argentinas, su opinión sobre la ley del aborto y sobre la situación económica y política del país.

Como era de esperarse, lo más buscado sobre la actriz en la obra "La Savia", que está realizando todos los sábados a las 20:30 en la sala de el Teatro Metropolitan Sura, sobre la transitada avenida Corrientes. "Es maravilloso lo que me pasa a mí con esa obra, lo que le pasa al público y a mis compañeros. Es una obra hermosa, poética y fantástica en la que mostramos la vida de una mujer, que tiene mi edad, y que se está olvidando de su vida y necesita recordarla", dijo Mirta sobre el espectáculo.

Además, sobre su experiencia en teatro expresó: "Me gusta mucho trabajar en el teatro y ver teatro. Me gusta estar en el modo actriz, me hace bien, es sanador, es una manera de encontrarme yo misma. La vida en el tatro es muy alegre, muy trabajosa pero muy gosoza. Siempre me preguntan si prefiero el teatro, la televisión o el cine y yo contesto que las tres, claro, de distinta manera porque son distintos soportes".

Al ser consultada sobre su adolescencia, relató: "Fue un periodo extraño, uno empezaba a relacionarse con varones, entraba al colegio secundario, socializaba con las primeras compañeras, el primer baile, el primer beso, el primer todo. Fue bien, mal, confuso, doloroso. La época que más me gustó fue cuando entré a la universidad porque descubrí un mundo que no sabía que existía y eso me lo dio la Universidad de Buenos Aires".

Luego, al hablar sobre la relación con su familia, expresó: "Mis padres murieron y un hermano también. Tengo tres hermanas, nos llevamos muy bien y podemos contar una con la otra, están siempre, nos reímos mucho cuando estamos juntas y nos acopañamos". Al referirse a su estado de salud, la actriz que venció al cáncer, manifestó: "Estoy muy bien, por suerte. Estoy tranquila, no tengo ningún dolor".

Tras responder los primeros tópicos buscados sobre ella en Internet, habló sobre los temas que mencionan en relación a ella en las redes sociales. En primer lugar, dio su opinión en cuanto a la situación económica, política y social del país: "Hay privilegios que no son justos, que son privilegios. La relación entre los que más tienen y los que menos tienen tiene que achicarse. Éstas diferencias promueven la no educación, la no vivienda, la violencia, la adicción, el negocio con la droga. Estamos atravesando un momento de un capitalismo salvaje y siniestro".

En tanto, celebró que el presidente Alberto Fernández haya propuesto la ley de despenalización del aborto pero aclaró: "nosotras vamos por el aborto legal, seguro y gratuito. La mujer que tiene un embarazo no deseado debe poder interrumpirlo en cualquier hospital público. Tiene que ser un tema de salud público".

Además, al referirse al rol que cumple el Colectivo de Actrices Argentinas, dijo que es "una organización que trabaja en repensar la situación de la mujer, que tuvo ciertas acciones a nivel público que marcaron una gran diferencia en la sociedad, como fue el caso de Thelma Fardin", la joven actriz que denunció por abuso sexual a Juan Darthés.