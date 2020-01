@VivianaRomano

Alejandro Wiebe, desde que nació Mirko, no solo le cambió la vida por concretar el sueño de ser padre, sino que sumó millones de seguidores en las redes sociales.

El bebé de dos años es su compañero inseparable, al igual que Bailey, su perro Labrador que Marley le regaló para el primer cumpleaños. El año pasado recorrieron países y ciudades en “Por el Mundo”, este verano descansaron en Pinamar y hace una semana el conductor comenzó con “El muro infernal”, un formato exitoso que le regaló cantidad de puntos de rating hace doce años, cuando se estrenaba en Telefé.

“Recuerdo que iba a ser semanal, pero explotó y fuimos todos los días. Es más, estaba previsto para tres meses y duró un año y medio. El primer programa obtuvo 23.7 puntos, una bestialidad. Hoy la televisión tiene otros números, menores por cierto”, manifestó a DiarioShow.com.

Admite que tiene un público cautivo, “siento que me quieren y mucho más desde que nació Mirko, y tengo todas las expectativas este año, nos va a ir muy bien. Recuerdo que en la primera etapa teníamos a Leandro Penna como bañero y a Delfina Gerés Bosco, en el rol de secretaria; ahora, incorporamos a una chica muy buena de Córdoba y a un chico de Tucumán que salió de un casting”.

-El año pasado viajaste mucho. Comenzar el 2020 trabajando en el país es lo que querías. ¿Es decir algo más relajado?

-Es muy divertido viajar y la verdad que lo pasamos genial, pero también está muy bien quedarse un tiempo en Argentina; siento que soy privilegiado al intercalar ciclos con formatos bien diferentes.

-¿Qué tenés previsto para el segundo semestre del año?

-No hay nada confirmado pero es posible volver con “Por el mundo” y “La voz”,veremos más adelante si reemplazamos a algún jurado, es muy temprano para saberlo.

-Hay versiones que Susana este año hará tres o cuatro especiales porque los domingos hay que pagarle jornada doble a los técnicos. ¿Qué sabés y qué pensás?

-No escuché nada de parte del canal. Pero tal vez es así, a ella le gusta viajar y tal vez lo hagamos juntos porque la pasamos genial. También va a depender de lo que quiera Susana.

-Llegaste hace poco de Pinamar y en una de tus historias contaste que Mirko iba de carpa en carpa pidiendo galletitas. ¿Vos le enseñaste a hablar?

-Mirko sabe los números en castellano, inglés y alemán. Haber viajado tanto le sirvió para ser sociable, tal vez más que un chico de su misma edad. Ahora va a una colonia, en la que está con otros chicos y se adaptó muy bien desde el primer día. No sé... En Marruecos jugó al fútbol y en China, también.

Mirko de vacaciones en Pinamar junto a su papá.

-¿Hasta qué número sabe contar?

-En castellano hasta el 20, en inglés hasta el 10 y en alemán, hasta el 6, creo.

-Vos, a los dos años, ¿eras parecido, igual, o cero sociable?

-Hace poco se lo pregunté a mi mamá y me contó que no, que yo no era tan sociable, ni hablaba tanto.

-Quería que me aclares lo siguiente: En una de tus historias llega tu mamá y Mirko le grita ¿mamá?

-Le dice Oma, que significa abuela en alemán, porque mamá es alemana.

-¿Hay posibilidades, o ganas de que vuelvas a hacer una segunda subrogación?

-Tengo ganas. Lo primero para hacer es ponerme en contacto con la señora que me donó el óvulo para que el hermanito o hermanita de Mirko sea del mismo padre y madre. Tengo que saber si ella lo quiere volver a hacer y después, ver como seguimos.

-Cuándo comienza el jardín?

-Este año. Lo anoté en la escuela, pero me dijeron que no es obligatorio, es para que juegue, de modo que si nos vamos “Por el mundo”, arrancará en julio.

- Antonio Gasalla volvió a repetir que Flavio Mendoza compró a Dionisio. ¿Qué sentiste, te dio bronca?

-Yo creo que lo dijo con maldad y tal vez eso a la gente no le gustó. Obviamente hay madres y padres que no pueden tener hijos y tienen que recurrir a la subrogación, o madres que utilizan el In Vitro y después pueden llevar adelante el embarazo. Obviamente, en esos procedimientos hay que pagar a la clínica, pero no es motivo para decir que el bebé se compra. Espero que Gasalla recapacite y pida perdón.

Marley junto a su primogénito, Mirko, de dos años.

-¿Entre los dos tienen más de 10 millones de seguidores en las redes?

-Yo tengo 5 millones y medio, Mirko, 4.3 millones. Tenemos seguidores de distintas partes del mundo, de Estados Unidos, España, pero la mayor cantidad son de Argentina y Uruguay.

-El 27 de abril de 2017 fue “el día” que te cambió la vida para siempre?

-Sí, y fue inesperado, Mirko nació antes, viajé solo y la verdad que salió todo muy bien. Nadie puede imaginar lo que siento al ser papá. Ese día comenzó esta relación tan linda entre padre e hijo.

-Hablame del país. ¿Tenés esperanza con este nuevo gobierno? ¿La Argentina puede superar la grieta?

-Ojalá superemos la grieta y que a todos nos vaya bien. Le deseo lo mejor a este gobierno; no soy de ningún partido político en particular, lo único que quiero es que el que está gobernado le vaya muy bien.

PEQUEÑO BEBÉ ILUSTRADO

¿Cuántas veces se enfermó Mirko?

-Nunca, tuvo leves resfríos, mocos, pero nada grave.

-¿Recordás qué día dijo papá?

-Sí, estábamos con Cris Morena en Berlín; yo lo tenía a upa y me dijo: papá. Tenía un año y medio. Dijo papá varias veces, fue muy emocionante.

-¿Cuál es su comida preferida?

-Le gusta mucho la carne. Come milanesas, pero también el pescado y el pollo. Come verduras y frutas.

-¿A qué hora se duerme y a qué hora se despierta?

-Ahora en vacaciones se duerme tipo 23 y se despierta 11 de la mañana, pero ahora que va a la colonia y entra a las 9, lo despierto a las 8.

-¿Intentás que deje el chupete?

-Varias personas me han dicho que es hora de que deje el chupete y también voy a intentar que comience a usar la pelela, que avise cuando tiene ganas de hacer caca y demás. Pero con el chupete no afloja. Es fanático de uno que está destruído, pero quiere ese, no uno nuevo.