"¡No quiero hablar más de la cuarentena, no quiero escuchar más esa palabra!", dice a DiarioShow.com enérgicamente Ale Sergi, cantante de Miranda!, con bronca debido a las temáticas de las conversaciones en estos tiempos. Es que, si bien el viernes 4 de septiembre se lucirán en el Movistar Arena en su primer show por streaming adaptándose a los tiempos que corren, sabe que el mayor don del grupo que conforma junto con Juliana Gattas es compartir música y sentimientos con la gente, por lo que esta nueva normalidad lo tiene un tanto ansioso.

Su compañera de aventuras, Juliana, comienza con un tono diferente: "Estamos haciendo cosas, mejor que un montón de gente". La acotación resume un poco los roles de cada uno, que ellos dicen que siempre se denominaron tácitamente y en armonía. Mientras Sergi es el encargado de hacer la música y tiene una mirada más íntima y esencial de la banda, Gattas admite que se puede poner anteojos de subjetividad con la intención de ver más allá, como una especie de supervisora.

"Todo lo que hacemos pasa por el filtro mirandesco, exploremos cosas diferentes o no, nunca nos alejamos demasiado de lo que creemos esencial, porque estamos muy seguros del gen original de la banda", explica. Luego, detalla: "Provenimos del pop-canción, un poco estridente, que te habla en un idioma particular que te hace sentir parte y podes reír y llorar, o bailar y llorar, disfrutar. Todos esos condimentos me siguen convenciendo que tengo una banda en la que elijo estar". Aunque el concepto sirve para hablar de la carrera discográfica de Miranda!, en realidad tiene que ver específicamente con "Luna de papel", nuevo single del grupo estrenado la semana pasada.

La canción y su videoclip tienen brillo, melodrama, y ese estímulo para bailar típico de sus grandes hits. Sobre esa decisión, el vocalista resume: "Siempre buscamos explorar, pero desde nuestro instinto, nunca es algo cerebral de pensar tendríamos que hacer otra cosa. Por un lado, siempre buscamos novedad en la instrumentación, la producción, en la lírica, naturalmente han salido nuevas formas de escribir. En cuanto a lo musical, me gusta Miranda! como es, nunca proyectaría darle un giro muy dramático, sino cada vez más asentarnos en nuestra identidad, porque creo que es única; y si bien tenemos elementos de un montón de grupos, no nos parecemos a nadie y creo que nadie se parece a nosotros".

Miranda estalló de popularidad en una escena de nuevo pop argentino, pero se distanció de esa generación por traspasar barreras y lograr masividad. Al iniciarse en 2001, el grupo está a las puertas de sus dos décadas de vida, lo que para Gattas tiene un gran significado: "Desde el principio no podía creer que desde el show debut hayamos despertado tanto interés, con recitales casi todos los fines de semana de nuestras vidas. Hoy ya es normal. Pero no fue algo de película, de estar en pantuflas en casa a estar en una limusina. Siento que el camino de la banda tuvo coherencia. No es falsa humildad, porque las canciones son tremendas. En todos los discos hay hitazos. Nunca sentí que eso decaiga. Y nunca hubo un cachetazo de realidad".

Su compañero rescata que "vivimos con alegría y orgullo que haya pasado tanto tiempo, y un poco con incredulidad. Nos resultaba increíble, no apostábamos que podía llegar a durar tanto Miranda!, pero porque cuando empezamos nunca nada nos había durado tanto". "Ni nuestra propia vida había durado tanto", remata entre risas.

Para cerrar, el fundador afirma: "Sé que hemos construido algo que es más grande que nosotros dos, creo que se ha vuelto un grupo clásico. Hemos aportado un color diferente a la música argentina. Y un color que a nosotros nos gusta en un estilo de música que nosotros amamos".