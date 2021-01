@sofinabias

Mar Tarres, una activista y modelo "plus size", y Mimi Alvarado fueron invitadas al programa "Despierta América" de la cadena Univision para debatir sobre obesidad. Luego de que ambas dieran su punto de vista y contaran sus experiencias sobre el tema, el cruce mediático subió de nivel y continuó en las redes.

En diálogo con DiarioShow.com, la novia de El Tirri, primo de Marcelo Tinelli, se mostró muy confundida sobre la posible denuncia de gordofobia de parte de la influencer y apuntó nuevamente: "No le voy a dar más cabida a esta persona. No me interesa lo que diga y no me voy a poner a su altura. Es una maleducada que no entendió nada".

La modelo y la mediática se dijeron de todo en las redes.

"Yo no entiendo qué es lo que va a denunciar esa mujer. Si yo ni siquiera me referí a ella. Yo hablé de influencers y periodistas. Dije que hay que tener cuidado a la hora de comunicar 'estén cómodos con sus cuerpos'", manifestó.

"Hay muchos influencers, y no hablé de ella específicamente, que dicen 'coman lo que quieran', y para mí es un mal mensaje porque muchas de las personas que siguen a estas figuras padecen de obesidad, y lo que hace es potenciar a la persona a que siga comiendo. Y la obesidad no se debería normalizar. Una cosa es normalizar la obesidad y otra cosa es el bullying, que es horrible", argumentó.

Mimi desmintió los dichos de Tarres sobre la gordofobia.

En la misma línea, la mediática oriunda de República Dominicana dio a conocer una historia familiar relacionada al acoso: "A nadie le gusta que le hagan bullying y no solamente hablo de gordura sino que de muchas cosas. Ahora con el coronavirus mucha gente murió por ser obeso. Cómo voy a discriminar si yo tengo un hermano que era obeso y se hizo la operación bariátrica porque ya tenía problemas de salud, que casi le da un infarto", aseguró.

Y agregó: "Yo jamás discriminaría a un gordo. Ella me dijo que era gordofóbica pero entendió completamente mal. Lo único que dije es que hay que tener cuidado a la hora de transmitir el mensaje porque hay muchos seguidores con sobrepeso que la siguen. Muchos influencers, y hasta con más seguidores que ella, dicen 'coman', 'la vida es corta' o 'es su propio cuerpo' y me parece de una irresponsabilidad enorme".

Después de su cruce en redes, Tarres manifestó que Mimi "tiene que ser denunciada".

"Al igual que la obesidad, la anorexia también es muy peligrosa, y así como a ella le hacían bullying, también al flaco le hacen bullying, como al negro o al albino. Todos en algún momento sufrimos bullying. En todo caso, la que me discriminó a mí fue ella al decirme que me fuera de su país. Me dijo de todo pero hay muchas cosas que no leí porque la bloquee. Pero sé que me dijo que era una put..., que si yo solo era la 'novia de...', que solo quiero cámara. Cuando yo tengo cámara en mi país, en Estados Unidos o en donde yo quiera y no porque sea 'la novia de...'", continuó súper enojada por los insultos que le habría dicho Tarres.

"Yo vengo de una familia que está en los medios, pero como sabe tan poco de mí solo se queda con eso, pobre. Yo no voy a gastar mi tiempo ni mi energía en una persona que sé que es una quilombe..., porque ya me dijeron que es una persona conflictiva, y menos en este contexto de pandemia", concluyó convencida.

Por S.N.