La salida de Rodrigo Lussich y Carla Conte de " Confrontados" sorprendió a cientos de televidentes que veían todas las tardes el programa de El Nueve. Al igual que sus conductores, la productora decidió renovar al panel para dar paso a caras nuevas que acompañarán a Marina Calabró, quien conducirá el ciclo desde marzo.

Mimi Alvarado es una de las integrantes del histórico ciclo de espectáculos y entiende los cambios del canal. "' Confrontados' para mi ha sido una gran escuela donde aprendí mucho y donde puse en práctica mi vocación. Lo de la noticia no me sorprendió tanto porque entiendo como es la tele (sic), es un negocio y todos apuntan a que el canal funcione bien por el tema rating. Obviamente, (Rodrigo) Lussich y Carla Conte son los conductores del barco", comenzó a decir en diálogo con DiarioShow.com

"Lussich no podía estar en el cambio de horario y por eso se decidió cambiar el equipo completo, pero dejamos un programa muy lindo instalado en donde nos fue muy bien. Obviamente, en el verano todos los ratings estaban bajos y los directivos del canal tanteron algunos cambios. Ahora tienen que ver cómo les va con el nuevo ciclo de ' Confrontados'", manifestó la periodista.

La periodista se despide de " Confrontados"

"No me cayó ni mal ni bien porque en la tele (sic) nada dura para siempre y hay cambios todo el tiempo. Son etapas y creo que cumplí mi ciclo. Fue maravilloso y nunca tuve una pelea con nadie, la productora siempre me cuidó mucho. Siento que Canal Nueve es mi casa y me quieren mucho", sostuvo convencida.

En la misma línea, explicó que tras su salida se irá de viaje: "Me voy, pero después vuelvo. Segurmante después cierre algunas otras cosas porque el trabajo dignifica. No hay nada mejor que trabajar de lo que a uno le gusten y gracias a Dios tuve esta oportunidad y la sigo teniendo. Marcelo (Tinelli) fue quien me abrió las puertas en Argentina y me dio visibilidad. Después, evidentemente, le guste mucho a la prensa y me sostuve en el tiempo".

En paralelo, contó que otros ciclos la llamaron durante todo este tiempo, pero no pudo ir por "problemas personales que tuvo que resolver" y tampoco tuvo "mucha energía para estar en otros programas". "Por eso me aboqué al mío, 'Confrontados', y estuve en mi silla durante tres años muy feliz", indicó Alvarado.

"Creo que ya es hora de despejarme un poco porque realmente vengo muy 'quemada' todo este tiempo y necesito un respiro"

"Como en dos años y medio no me tomé vacaciones, creo que ya es hora de despejarme un poco porque realmente vengo muy 'quemada' todo este tiempo y necesito un respiro. Después volveré y cuando vuelva: ¡vuelvo con todo!", aseguró convencida.

Su relación con El Tirri

Finalizada su etapa en " Confrontados", la puertorriqueña reveló que irá a Los Ángeles a visitar a "su pollo", mejor conocido como Luciano " El Tirri". Luego de dos años alejados, la pareja tendrá su merecido reencuentro. No obstante, antes de volver a verlo, Mimi deberá hacer algunas escalas importantes: "Mi idea es irme en principio a Miami por un tema de laburo ahí, tengo que firmar unas cosas. Y no quiero entrar en detalles porque es algo personal, después más adelante por ahí sabrán a través de mis redes".

"Después tengo que ir a mi país a resolver temas personales con mi mamá también, ver a mi familia que hace años no veo y luego de ahí ir a Los Ángeles a ver a Luciano, a visitarlo, pero no a quedarme", resaltó Mimi.

Tras su aclaración, remarcó que regresará a Buenos Aires para continuar con sus proyectos. "No pienso quedarme a vivir allá, por ahora. Más adelante quién sabe. A veces la vida te lleva por caminos que por ahí uno ni se llega a imaginar. Y Luciano también tiene planeado volver a Argentina, a mediados de año, no sé la verdad. Esas son cosas que después se verán", concluyó.