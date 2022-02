El 26 de febrero Miguel Mateos se presentará en el Teatro Colón, en el marco del Festival Únicos, en donde cantará sus grandes éxitos pero de una manera especial: tocará junto a una orquesta sinfónica en lo que sin dudas es un gran reconocimiento a sus 40 años de carrera. En charla con DiarioShow.com, el cantautor cuenta cómo se prepara para este momento.

"Va a ser algo importante para mí, en los últimos días estuve tomando real dimensión de lo que va a ocurrir, ahora porque me llegaron las versiones sinfónicas, escuchar mis canciones históricas, tan emblemáticas de alguna manera, me pone todavía más en situación", narra con gran emoción Miguel. Y sorprende al contar una casualidad que implica un nuevo desafío: "Al venir de un conservatorio, tengo una formación clásica, y en la pandemia terminé mi opera rock, así que estoy en el momento muy especial, muy ligado a esos sonidos orquestales".

Acerca de si siente este concierto como una suerte de reconocimiento, Mateos Revela: "Sin duda que sí, estoy gratificado realmente, de alguna manera agradezco a la Ciudad y a todos los que me permiten esta locura. Y es muy hermoso escuchar temas tan importantes para mí, como la orquesta acompaña de repente secuencias tan ochentosas como las que tiene mi música y la transforman en otra cosa. En el 2021 hice una gira nacional, en pandemia me di cuenta que arranqué en el 81 y cumplir 40 años con la música. Que mi país me de este regalo me hace sentir muy honrado".

Pero más allá de este momento especial en el Colón, el cantante siente que el reconocimiento llegar por muchos frentes: "En un momento de retrospectiva y reflexión te das cuenta de esas cosas. Arranqué en el 81 siendo telonero de Queen. Y hace unos días toqué en un festival en Mendoza para más de 20 mil personas que cantaban mis canciones. Sigo teniendo una suerte de vigencia que me la dan las canciones".

Miguel Mateos cumplió 40 años de trayectoria en 2021.

Pero sin descansar sobre lo que pasó, confiesa que va estrenar un aria de la ópera que compuso aprovechando que estará en el Colón y da detalles de la obra: "es la historia de amor de dos monarcas, mi ópera tiene que ver con la conquista de América, es una ópera rock escrita para orquesta, banda y cantante. Tres masculinos y dos femeninos".

Y comenta emocionado: "Empezó hace mucho, una idea musical. Yo empiezo a componer y tengo pedazos que voy guardando, que no uso para ninguna canción pero es de algo que me gusta. Tengo guardadas muchas melodías, arreglos y otras cosas. Gracias a Dios eso fue lo que me salvó del tedio patético de dos años de pandemia. Aproveché muy bien todo ese tiempo confinado. De ahí quedaron 92 minutos de música".

Comenta genuinamente al pensar en cómo finalizó semejante empresa: "Quizás sin pandemia no la hubiese terminado, tengo que agradecer a este put... virus que me haya obligado a hacerlo. Alguien me acercó un libro del descubrimiento de América muy crítico, después me metí con otros, y así me fui nutriendo, y dije 'voy a hacer una distopía acerca de la conquista de América'".

Finalmente, indica cómo tiene la energía para pensar en más cosas: "Estoy bendecido y sigo teniendo la estimulación de la pasión por la música. Es eso lo que me lleva. Yo podría no hacer más nada, quedarme con lo que tengo. Ni siquiera pensar en términos de hits, que eso no lo hago hace mucho tiempo. Me di cuenta cómo está la industria, la gente consume y vive de la música de una manera muy diferente. En ese mundo es un desafío". Y cierra: "Soy un cul... inquieto y a esta altura de la vida no me voy a guardar, ¡quiero más! Ya estoy pensando en lo que viene. Esto me mantiene vivo y alerta".