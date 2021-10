Por @perez_daro

Nació bajo el nombre de Ignacio Urtizberea, pero solo con su apellido (confusión con su hermano Gonzalo, aparte) e incluso con su apodo de tres letras, es fácilmente identificable porque es único. Por ser polifacético, y en consecuencia un artista difícil de clasificar, Mex Urtizberea derrama talento en cada proyecto que encara, lugares en los que se considera un capitán.

De familia de otros artistas, también conocido como “padre de”, gracias a la popularidad de su hija Violeta, y recientemente abuelo de Lila, Mex charló con DiarioShow.com sobre su presente, que considera muy difícil pero puede sortear gracias a una obra teatral (“Mi amigo Mex”) y un programa de radio (“El Mañana”).

“Había sacado un disco por Sony Music, por intermedio de un amigo que me dijo que tenía que hacer un disco ahí, y y nunca había tenido la experiencia. Yo siempre había producido mis cosas y dije ‘bueno, vamos a experimentar’”, comienza narrando una anécdota que tiene una importante moraleja para arrancar la entrevista.

“Me pusieron a Rafa Arcaute, que es un un productor increíble y experimenté toda una cosa nueva que fue hacer un disco con sesionistas, con un sonido increíble, algo que nunca había hecho. Quedó un disco muy lindo y el tema estaba después en que había que presentarlo al disco, había que salir a tocar y dije, ‘¿pero qué soy yo? Ya no soy actor, no soy músico, qué mier... hago? ¿voy a ir a hacerme un grupo,

mío?’”, dice sobre la confusión que sufrió en 2015, ante la edición de “Muac”.

"No encontraba la puerta para presentarme como músico con su banda. La gente me conoce más como actor u otra cosa, que además hace música. Pero a Pedro Saborido se le ocurrió que algo teníamos que armar una obra en vez de solo un concierto. Era un quilombo hacerlo, pero estaba buena la idea”.

-Tuviste una crisis sobre como te ven. ¿Vos te definís de alguna manera?

- No y no me preocupa tampoco. No me produce ninguna angu tia, en lo más mínimo. Es al revés, es curioso, me pongo a hacer cosas, soy autodidacta de todas las cosas en general, estudié muy poquito de música y después, mirando, de atrevido y qué sé yo, audaz. Me puse a hacer cosas y me gusta eso, pensar algo y llevarlo a cabo. Que puede ser, no sé, un programa de radio, como estoy haciendo ahora, o una obra de teatro. Me encanta ir por distintos lugares, me divierte eso. Todavía no puedo contestar qué profesión tengo.

-Dejás que la gente te conozca como quiera, ¿entonces?

-Sí y no. Me parece que es algo que no hay que preguntárselo después de tanto tiempo. Siempre te preguntan qué ponés en tu en la tarjeta de embarque. Y siempre contesto que músico/actor porque estoy así en la en la Afip, inscripto como músico actor.

-Solo te definís ante las instituciones por formalidad.

-Claro, lo pongo por eso, pero no pondría nada de eso, no tengo un orgullo de tener una profesión, tengo una cosa más relacionada con lo artístico. Lo que haga, conducir o lo que sea tiene ese sello. Es algo personal que no sé explicarlo.

-¿Se puede explicar este presente?

- Es una mier... Recién estuve en Radio Metro y ves a toda gente trabajando, porque ahora es así, presencial y va la gente que está con los barbijos y cuando salen, se lo baja. Ya se acostumbró como nos pasa a todos, a convivir con barbijo, protegerte, y cuidarte. ¡Y es una mier...! Es un presente largo. No sé, por un año más vamos a estar conviviendo con barbijos y cuidándanos, hasta que se vaya todo y ésto se termine. Entonces- tá bueno pensar en cosas que te coloquen en otro lugar.

- Y en el teatro, qué sucede?

-Estamos todos puestos en otro lugar. Necesitamos que nos sigan sucediendo cosas, sentir cosas, extrañamos cosas, y una de ellas es el teatro. Estar ahí, disfrutar de eso es una cosa que precisás, de los dos lados, tanto el tipo que está arriba del escenario, como el público. Es encontrarnos en esta situación que estamos viviendo, estamos todos en lo mismo y sorteándola, pasándola por arriba.

Familia

-Violeta, tu hija, tuvo a Lila, ¿cómo te sentís como abuelo?

-¡Es maravilloso! No lo sabés hasta que no sos abuelo. No te lo podés ni imaginar. Es raro ver a la hija de tu hija, es como que arranca todo de vuelta, pero desde tu hija, o sea, todo una cosa que vos viste ahora la volvés a ver, pero desde tu hija. Es un amor como de hija, ¡y con un placer! Yo cuando tuve a Violeta tenía 24 años, no entendía nada de mi vida, qué hacer, estaba viendo para dónde iba. Y ahora uno está grande. Está de vuelta en un montón de cosas y la disfrutás mucho más. Todo los domingos la traen a Lila a casa y me quedo con ella un rato largo, juego, de a poco va hablando, cada vez nos entendemos más. Todo ese proceso es hermoso y estoy disfrutando mucho.

- El inicio de todo con tu hija y con tu nieta se conectan. Ambas con padres artistas (Violeta, actriz, está en pareja con el cantante Juan Ingaramo), ¿Cómo es la vida de un niño con padres artistas?

- Yo me acuerdo que no quería que Violeta haga lo mismo que hacía yo. Fue un accidente, porque estábamos haciendo el casting del “Magazine For Fai”, lo hacía en casa y ella miraba todos los castings pero yo no la hacía participar porque no quería que mi hija esté en un programa donde yo tenía que estar dando órdenes o haciendo cosas, o ni sabía si a ella le gustaba. Quería que haga lo que a ella le naciera, cerámica, danza, pero no que yo le impusiera. Pero hicimos el programa piloto y faltaban chicos que se habían enfermado. Entonces le dijimos si quería estar y estaba feliz. Le parecía lo más y a partir de ahí empezó. De grande estudió psicología, pensando que podía ir para otro lado y yo le dije ‘dejate de joder, sos actriz, ya está’.

-¿Y salió bien?

-¡Salió Bárbara! Es buenísima. Pero fue por otro lado. Fernán Mirás fue padrastro de Violeta cuando era chica, tenía 6 años, y él si le dio más empuje en ese momento, la hacía actuar, la filmaba con una VHS y hacían escenas y jugaban a actuar, cosas así más teatrales, fue Fernán. ¡Lo voy a decir, no me importa nada, que se sepa! Tenía todo un entorno, y bueno, se hizo justicia, se hizo lo que ella quería y eso me hace feliz.

-Viendo como crece tu nieta, ¿cobra otra expectativa el mañana?

-Obviamente, porque tenés ganas de verla crecer, y te la imaginás hasta tal edad, y después más grande y querés vivir todos esos momentos. Todo ese proceso que uno ya conoce, poder hablar de ello con ella, aconsejarla, ver qué piensa en ese momento, te da mucha curiosidad y eso te da vida.

Capitán

- Te llevás bien con la autogestión, ¿te considerás líder?

- En la mayoría de los lugares en los que estuve pude armar grupos, me gusta eso, siempre fui capitán de los lugares, hacer que todo funcione, porque me gusta mucho meterme, como hacíamos en “Pura química”. En ese programa era así, se basaba en esa ficción de la relación de (Germán) Paoloski conmigo donde era el conductor y yo el capitán. La gente era cómplice de eso, todo entraba en un mundo de ficción que yo lo empujaba.

-¿Tenés una personalidad muy proactiva?

- Donde estoy, siempre me meto. Así, de arengar a la gente. Me gusta eso, reúno a la gente, les hago asado, vemos qué se puede hacer. Eso soy. Ahora estoy preparando una serie documental sobre lo que está pasando y lo que piensa la gente que va a pasar en la pos-pandemia. Son cuatro capítulos y va a estar divertido. Lo voy a hacer con Violeta, da para mucho. Está bueno para reflexionar y escuchar a distinta gente que sabe del tema, también hay muchos niños opinando lo que se imaginan, es divino eso.

- ¿Es innato o lo aprendiste con el tiempo?

- Hay una cosa inconsciente, yo tuve un gran maestro, el padre de Lito Vitale. En mi adolescencia me enseñó a tocar el piano y me enseñó muchas cosas, y una gran libertad. A ser insolente y ser curioso. Todo eso te lleva a hacer cosas que vos decís ‘no lo haría’. Tiene un valor muy grande animarse y hacer las cosas, tiene un valor divino, y después la satisfacción es inmensa. El mundo te tienta a que te pase todo lo contrario, porque el mundo tiene un control, hay un control en como tienen que ser las cosas, y los límites que tienen las cosas. No podés pasarte y las cosas suceden cuando se abren, cuando explotan, la revolución, cuando algo se rompe. Y uno hace cosas que ya se hicieron, pero busca hacerlo de otra manera, o contarlo de otra manera algo, probar, te puede salir bien o mal.

-¿Cuesta sacarse esos controles del mundo particularmente?

-Por supuesto que es angustiante esta vida, porque cada cosa que hacer te cuesta un montón, animarte a eso, ponerse ahí arriba pero es gasolina que uno necesita.

Una reflexión sobre los medios

Urtizberea trabajó muchos años en TV, y excepto algún hiato a principios de los 2000, desde inicios de los 90 siempre se lo vio en disímiles roles en ficciones y programas de actualidad y entretenimientos, como “Cha cha cha”, Magazine For Fai”, “Las 13 esposas de Wilson Fernández”, “Los exitosos Pells”, “Pura Química” y tantos otros envíos. Pero desde hace unos años no se lo ve en proyectos nuevos.

- ¿Qué es para vos la tele?

-La tele como como yo la conocí de chico ya va dejando de ser, se va a transformando en una pantalla de eventos y noticias, y realities, y hasta ahí, después los otros programas van desapareciendo. No hay programas de humor, no hay programas de otras cosas como había antes. Menos ficción, todo pasa por el reality que tampoco hay mucho entretenimiento.

-¿Por qué creés que cambió?

- No lo sabría, pero sí sé que existe ese contenido y se fue a otro lado, se fue a YouTube, a lugares donde podés ver las cosas cuando querés, no están más los horarios, y es una generación de gente grande, que sigue viendo y que necesita de un horario, de esa rutina. Es como una cosa cultural ya, que necesita almorzar y cenar con la tele y ponerla en el comedor, tiene que ver con costumbres que vienen de hace mucho tiempo y que está desapareciendo. La pendejada no sabe quién es Tinelli, pero muchísima pendejada. No tiene la menor idea de quién es Tinelli, eso creo que es una síntesis. No digo que esté bien o mal, sino que es un síntoma de la época.

En la radio

Desde agosto está en el aire “El Mañana”, y se puede escuchar de lunes a viernes de 8 a 11 por la FM 93.7 Nacional Rock y en la plataforma Relatores, donde se suben diariamente los programas. Mex dirige la orquesta de un viaje mágico junto a Irina Hauser, Pedro Saborido, Alfredo Zaiat, Lula Mangone, Sol Despeinada, Cecilia Elía y Claudia Villapun.

-¿El programa funciona como una búsqueda?

- Es un programa que desde el nombre y el contenido trata justamente de invitarte a ponerte en el mañana, porque el presente es horrible. Entonces nos ponemos a analizar cosas, que nos interesan escuchar y que nos corren un poco de este presente de repente, hacemos alguna nota que tenga que ver con el tema del día o Zaiat se pone a hablar de las bitcoins, pero se trata de eso, algo que te corra para poder pensar justamente en lo que viene.