Cuando finalizó la compra semanal en el supermercado, volvió al departamento, separó lo que iba a la heladera y los artículos que se guardan dentro de las alacenas y Mercedes Funes, protagonista de " El primero de nosotros", bien predispuesta, concedió una entrevista a DiarioShow.com en la que habló de todos los temas sin prejuicios ni medias tintas.

Su excelente momento profesional con "Me duele una mujer" en teatro y " El primero de nosotros" en la tele se potencia en el plano sentimental celebrando su matrimonio con el periodista Cecilio Flematti, tras varios años de convivencia y tres “con libreta”.

"Estaba muy optimista con respecto al programa, sabía que al público le iba a gustar porque es un producto de una calidad superlativa, pero aún me sorprende que desde el primer capítulo recibí manifestaciones de amor por mi personaje y por los que interpretan mis compañeros” comentó sobre la novela éxito de Telefé.

“Me encanta mirar el programa, ya que al grabarlo cada uno sabía su parte, pero ahora es integral y lo miro desde la cama con mi marido por Paramount+, ya que llego del teatro cuando terminó de salir al aire. Gusta porque trata problemas reales, no solo de enfermedad, sino de amor y amistad. Los problemas de Soledad, mi personaje, aparentemente son chiquitos, pero no tienen nada de pequeños ni de tontos. Al contrario son temas profundos relacionados con la concreción de deseos personales y a sentirse relegada en cuanto al afecto", analizó sobre esta ficción.

La serie fue grabada el año pasado, desde abril hasta fines de noviembre. "Teníamos distintas locaciones, los estudios de Martínez y exteriores con protocolos estrictos e hisopados para todo el mundo" recordó.

Cuando hablamos acerca del reencuentro con Benjamín Vicuña, con quien trabajó en "ATAV" admite que fue “algo hermoso”. "Teníamos muchas ganas de encontrarnos porque ahí grabábamos todo el día juntos, acá no fue tan así, él sobre la línea de Santiago, y yo con Soledad. La verdad que nos quedamos con ganas de más. A Benjamín lo adoro, es un compañero divino, trabajar con él siempre es una fiesta".

-¿Se llevaron bien como grupo humano?

-Sí, formamos una “cofradía”, lo que se ve sucedía con las cámaras apagadas. Por ejemplo, con Damián De Santo coincidimos en muchos programas, lo adoro, es amigo, con Jorgelina Aruzzi trabajé en "Le Prenom" en teatro, a Paola Krum la conocí acá y nos hicimos amigas instantáneamente, es un ser de otro planeta; de una calidez y generosidad sin precedentes, lo mismo sucedió con Lucho -Luciano Castro-, el encuentro entre los seis protagonistas fue hermoso y no quiero dejar de lado al resto, porque todos son maravillosos y destaco también al que hace de mi marido, Sebastián Presta es especial, un capo. Me conmovió trabajar con él y con Benjamín Alfonso “el gasista matriculado”, jaja. Pasamos por todos los estados, nos reímos y emocionamos. También Rocío Gómez que hace de Uma, es fabulosa. Es conmovedor lo que hace, encima tiene una expresión en la cara impresionante. Es una revelación.

-¿Es cierto que la historia se escribió teniendo en cuenta la enfermedad de Gerardo Rozín?

-No estoy al tanto de eso, pero lo escuché, dicen que el proyecto estuvo ligado a Gerardo, pero no lo puedo confirmar, cuando me convocaron la historia ya estaba escrita.

-Debido a la repercusión, se dice que harían una segunda parte, quizás precuela. ¿Estás al tanto?

-Por el momento no sé nada. Es maravilloso lo que está pasando y ojalá esto sirva, no solo para una segunda temporada, sino para generar otras ficciones con la misma calidad que " El primero de nosotros".

-Contame cómo fue volver al teatro con "Me duele una mujer".

-Fue genial subir otra vez al escenario del Multiteatro, la pasamos muy bien.

-¿Cómo es un día de semana tuyo?

-Hago las cosas del hogar, me gusta estar en mi casa, trato de hacer ejercicios, aprovecho para leer y a la tarde ya me voy para el teatro, me gusta estar una hora y media antes. Las funciones son a las 20.30, menos los sábados que hacemos dos, y la primera es a las 20. Amo la rutina del teatro, tomamos mate, café con leche, charlamos y escuchamos música mientras nos maquillamos.

Amor y convicciones

-¿Cuándo te encontrás con tu marido?

-En varios momentos del día, por suerte. Obvio, cuando vuelvo del teatro si es que Cecilio no fue a jugar al fútbol, porque practica mucho deporte todo el tiempo, ahora está jugando tres campeonatos de tenis al mismo tiempo. Por las mañanas está en radio Colonia y en la Metro, los domingos a partir de las 7 de la mañana. De todas maneras, tenemos con Cecilio una rutina hermosa, todas las mañanas vamos a desayunar a un bar que queda a una cuadra y media de casa, en el barrio Las Cañitas, nos gusta compartir al máximo nuestro tiempo, y a la noche nos copamos mirando una serie o una película, cenamos algo rico en la cama. Yo estoy muy agradecida a la vida por esta familia hermosa que conformamos con Lorenzo, el hijo de mi marido. Amo mi hogar y lo disfruto.

-¿Cuentan los años de casados desde que están juntos, o separan los de noviazgo?

-Cinco que estamos juntos, pero en 2019 nos casamos, justo antes de la pandemia. Por suerte pudimos organizar la fiesta de casamiento y planificar la luna de miel, en definitiva, transitamos eso con tranquilidad teniendo en cuenta lo que sucedió después.

-¿Renunciar a la maternidad te llevó un tiempo de maduración?

-Sí, definirlo me llevó un tiempo, pero me ayudó mucho el acompañamiento de mi marido. Creo también en las decisiones personales y conozco madres que siguen buscando quedar embarazadas a los 50. Las festejo, pero es tarde para mí. Lo acepto y asumo con amor. Sentí una profunda paz cuando tomé la decisión, tal vez el día de mañana quedo embarazada naturalmente, pero decidí correrme de esa búsqueda específica porque me iba a provocar más dudas y angustias que plenitudes. Por lo que me queda por vivir, que no sé cuanto será, trato de elegir estabilidad y paz emocional, esos son los condimentos principales que quiero para mi vida de aquí en adelante, dure lo que tenga que durar.

-Pertenecés al Colectivo de Actrices. ¿Te considerás una feminista “moderada”?

-Soy muy respetuosa de las opiniones de los demás como regla número uno. Soy feminista, vengo de un hogar feminista, mis padres siempre me apoyaron cuando quise ser actriz, nunca recibí un no, pero me inculcaron que fuera independiente y autosuficiente. Papá me hablaba en términos metafóricos y me decía que tenía que tener mi propio caballo, y que no me obnubilara si llegaba un príncipe azul en un caballo blanco. Me decía que no cometa el error de quedarme con un caballo imaginario porque me podía pegar una patada en el culo y dejarme tirada en el medio de la nada. Yo sé que nunca debo abandonar mi caballo. Desde chica me hicieron entender y valorar que lo mío, vale. Yo, volviendo al tema de la pregunta, elijo la moderación en todos los aspectos, no creo en las confrontaciones, aunque a veces son necesarias porque los muros se derrumban a golpes. Las grietas dividen más de lo que construyen.

