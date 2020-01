@Perez_daro

María Abadi es la protagonista de “Volar volar”, una de las obras de enero del Microteatro, en la que interpreta a una chica que está en un aeropuerto esperando el vuelo que la va a reunir con un amor que conoció a través de una app de citas.

-¿Te pasó algo así alguna vez?

-Todos tuvimos algún amor a la distancia, o enamoramiento repentino. Nunca usé aplicaciones para citas, me costaría vincularme de esa manera.

-¿Cómo te llevás con las redes?

-Están todos haciendo nuestra revista, viendo qué foto subimos para mostrar y en qué circunstancia. Ya ni te acordás de los cumpleaños de las personas... Yo siento que soy de otra época, no me siento parte. Tengo redes sociales y a veces me divierten, pero siento que es más lo que sacan que lo que dan. Se perdió cierto misterio del actor. Antes a los actores y actrices los esperabas para verlas en el programa, o en alguna nota, y ahora lo tenés 24 horas mostrándote su vida.

En 2019 se lució con un papel jugado en "Pequeña Victoria".

-¿Tenés más cuidado en las redes por ser una figura pública?

-No lo padezco porque siempre tuve perfil bajo. Es todo a escala, mientras más te exponés, más aparecen otras cosas. Este año estuve en “Pequeña Victoria”, y tuve más exposición que la que acostumbro, y además mi personaje tuvo una romance con una mujer, entonces ese tipo de cosas siempre generan más revuelo alrededor.

-¿Cómo te llevarías con la fama más extrema?

-Si me pasara a esta altura de mi vida, con 34 años, que ya no soy una adolescente, y esa fama es producto de un trabajo que me gusta, lo voy a disfrutar. A lo sumo sería incómodo no viajar en subte y hacer mi vida normal. A mí nunca me interesó ser famosa, porque la actuación es algo sagrado. Soy una privilegiada porque somos pocos los actores que podemos vivir de lo que amamos. La fama puede ser circunstancial, como viene se puede ir. A veces digo que me gustaría ser famosa para conseguir canjes y poder viajar a Punta Cana gratis, pero fuera de eso, no es un tema que me movilice.

-¿Cómo llegaste a enseñar teatro?

-Cuando empecé me veía más como profesora que trabajando como actriz, quizás fue algo de mi formación. Me gustaba la idea de trasmitir. Empecé con un grupo en 2012, con una amiga, y armamos una escuela, en la que enseñé por seis años. Ahora estoy sola dando seminarios. Pero siempre estás cambiando, investigando, eso te lo da la docencia.

.

PING PONG

-¿Cómo te definirías en pocas palabras?

-Intensa, sensible, curiosa, insegura y dogmática.

-¿Un sueño a corto plazo?

-Poder sacar con tiempo un pasaje para irme de vacaciones y no tener que devolverlo porque me salga un trabajo.

-¿Y uno a largo plazo?

-Tener más continuidad laboral en cine.

- ¿Lo qué más te gusta de tu profesión?

-La docencia.

-¿Si no te dedicaras a la actuación, qué serías?

-Durante la secundaria tenía la idea de estudiar mitología, y sino me gustaría ser guía de turismo.

-¿Un talento oculto?

-Estoy por recibirme de astróloga.

-¿Cómo te llevás con las críticas a su estudio?

-El que quiera creer que quiera, y el que no, que no lo haga. La parte predictiva de la astrología me importa poco.

-¿Cómo es tu relación con la religión?

- Soy atea, mi familia es judía pero no tengo creencias de ese tipo.

-¿Con qué plato te lucís cocinando?

-Marquise con dulce de leche y crema de caramelo.

-¿Comida y bebida favorita?

-Milanesas con puré y gaseosa de limón.

-¿Película favorita?

-”¿Quieres ser John Malkovich?”

-¿Y serie?

-”Breaking Bad”, es una obviedad pero rompió todo en su momento.

-¿Artista favorito/a?

-Marilú Marini. la vi actuar cuando era chica y fue revelador para mí.

-¿Músico/a o grupo?

-Soy fan de Charly García desde chica.

-¿Una virtud y un defecto?

-Soy muy buena dando contención. Y defecto es que soy muy ansiosa.

-¿Qué buscás en una pareja?

-No sé qué busqué, desde ahora buscaré alguien que no sea negativo. Y mientras más corrido del sistema esté, más me va a gustar.

-¿Tu lugar en el mundo?

-Mi casa, el lugar en el que vivo ahora.