@VivianaRomano

Llorenç González visitó la redacción de Crónica. El actor español nacido en Barcelona logró popularidad en la serie "Gran Hotel" donde compuso el personaje de Andrés y en "Velvet" fue Jonás. Al igual que otros colegas, se enamoró de Argentina y eligió el país para subirse al escenario del Teatro Regina para hacer su unipersonal "Tocando al frente", el mismo espectáculo que estrenó en agosto de 2018 en El Vitral. Lorenzo, así lo llaman sus padres, tiene un hermano actor que trabaja en Madrid y "somos hijos de dos profesores, papá de catalán y mamá de primaria". Tiene 35 años recién cumplidos y recuerda que desde los 6 su madre lo impulsó a estudiar música. "En casa crecimos sin televisión por una cuestión filosófica. Después tomamos clases de teatro orientados a la comedia musical".

Cuenta que su primer trabajo en la televisión española fue en "Gran Hotel". "Era el hijo de la gobernanta -Concha Velazco-, el heredero de ese imperio ya que mi madre había tenido un amorío con don Carlos, el dueño del hotel". Para llegar hasta ahí hizo dos casting, el segundo con su íntimo amigo Yon González. Después llegó "Velvet". "Entré en la segunda temporada como Jonás, el primo de Pedro, y me convertí en popular a tal punto que me han llegado mensajes de todas partes del mundo".

En una escena de la serie de Netflix, "Velvet", como Jonás.

-¿Sos amigo de tus colegas españoles?

-Con Miguel Ángel Silvestre, de "Velvet", coincidimos pocas veces

-¿Después de tanto éxito, cómo siguió tu carrera?

-Me volqué al teatro con mi obra, "Tocando al frente". Es la segunda vez que vengo a la Argentina y la primera que me animo a escribir y actuar algo que yo mismo escribí. Recorrí Argentina hace tres años en solitario y al volver a España tuve la inquietud de contar todo lo que viví en Salta, Jujuy, en la Península de Valdés, Calafate, Buenos Aires y la mesopotamia, pero con Pedro Alonso de " La casa de papel", el que hizo de Berlín, forjamos amistad porque trabajamos en "Gran Hotel". Es más, él me aconsejó que escriba la obra.

Amante del tango, señala que cada milonga es una historia y también valora el profesionalismo de Ricardo Darín, su hijo, Leonardo Sbaraglia, Diego Peretti, Cecilia Roth, Fabián Vena, Pilar Gamboa, Érica Rivas y Darío Grandinetti, entre otros. Su cara enrojece cuando se le pregunta si tiene pareja. "Si, estoy de novio con una mujer y no es celosa, por suerte".

-Qué opinás de la famosa grieta entre los que apoyan a Mauricio Macri y los fanáticos de Alberto Fernández?

-Bueno, no sé... Pero siempre hago el paralelismo con España porque venimos de un proceso de seis o siete años sin gobierno ya que no son capaces de ponerse de acuerdo en una coalición. Creo que hay un distanciamiento importante entre los políticos y el pueblo. Cada uno va por su lado.

_¿Hincha de qué club?

-Del Barça y por correspondencia, sería de Boca en Argentina, pero conocí el Monumental, me invitaron los de River (se ríe)

-¿Qué te gusta comer en Buenos Aires?

-Chorizo y una tirita de asado. Ah, y a la tarde, alfajores de dulce de leche con mate.