@AntoBaldi_

"Las Culisueltas" relanzaron su carrera a fines de 2018 y enloquecieron a sus fieles seguidores que acompañaron su vuelta a los escenarios y celebraron sus nuevos hits, pero no todo salió como lo planeado. Después de giras por el interior del país empezaron a desatarse algunas internas que derivaron en la separación de Kitty, la vocalista, y su reemplazo por Bianca, hija de Pablo Lescano.

La ex integrante aseguró que su alejamiento de la banda se trató de una estrategia entre el prodocutor DJ Krass, Diego, el mánager de la firma JR Producciones, y el resto de sus compañeras del grupo. En diálogo con Diarioshow.com reveló que su retiro de "Las Culisueltas" estuvo "armado". Además, denunció que Bianca la imita. "Me copia todo, mis animaciones, sabe todo. Sale vestida como salía yo. Me estuvo observando todo este tiempo", manifestó.

El acuerdo de su alejamiento de la banda fue a través de la promesa de lanzar su carrera como solista, pero reclamó: "Cómo me iba a ir si estaba en un buen momento, estaba trabajando, de eso vivía".

Kitty se prepara para lanzarse como solista.

Kitty tenía intenciones de llevar a su banda a otro nivel, dejar de hacer covers y empezar a lanzar temas propios. Pero cuando presentó su propuesta al productor, éste le respondió que su participación sería solo hasta diciembre del 2019.

En una de las reuniones con la productora, la intérprete fue notificada sobre la incorporación de una nueva voz a la banda, sin embargo no fueron claras las condiciones. "Yo entendía que no iban a trabajar más, que iban a seguir cantando los temas que ya estában hechos", aseguró.

.

"Estuve en una gira en Tucumán y le pregunté a Krass cuándo me iban a dejar hacer temas. Le presenté dos o tres canciones de mi autoría y los que les gustó los registró a nombre mío y de él. Creí que era para lanzarlos en algún momento pero después paramos de sacar temas, no entendía por qué", recordó y contó que en ese momento empezó a querer dejar la banda.

"Cómo me iba a ir si estaba en un buen momento, estaba trabajando, de eso vivía". Kitty ex culisuelta.

Y cuestionó: "Krass me convenció para que me haga solista. Dijo que me iba a presentar con un tema que grabé junto a un artista internacional". Cuando Kitty confirmó su salida de la banda se enteró de que el grupo ya tenía material nuevo junto a Bianca para presentar.

Las integrantes originales de "Las Culisueltas"

"Me llamó alguién del entorno de ellas (sus compañeras) y me dice que la cantante ya estaba, que era la hija de Pablito Lescano, que ya hicieron un videoclip, hicieron dos o tres temas más, hicieron de todo. Y ellas no me avisaron. Me re enojé", remarcó.

La artista se sintió traicionada por su equipo por no avisarle de los planes de la firma. "Después de haberlas ido a buscar para volver a formar el grupo, que no me avisen fue una re traición. Me dolió", reconoció.

"Me convencieron de que me tenía que ir y no me avisaron nada y salieron con una cantante. Ya tenían todo armado", cuestionó tajante.