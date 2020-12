@perez_daro

"Para mí es un año absolutamente al revés que para el resto. La mayoría tuvo que parar y se perdieron muchos trabajos, pero en mi carrera se precipitó todo", dice con sorpresa Maxi Pardo, cantautor al que el 2020 lo encontró con muchos proyectos, en plena cuarentena: estuvo en dos programas de Kuarzo, "Con amigos así" y "Pampita Online" y tuvo tanta repercusión que hasta se transformó en el conductor de "Una cita con el amor", donde todos los sábados a la medianoche entrevista a grandes artistas argentinos y canta con ellos en mini recitales.

En charla con DiarioShow.com explica que tuvo que adaptarse: "Tenía planeadas otras cosas, y de repente me cayó bocha de laburo en la tele, y varios estrenos musicales, además mi disco estuvo nominado a los Gardel. Y Una cita con el amor es como el broche de oro". Sin embargo, no considera que haya postergado nada porque vive en el pleno presente: "No pienso en el viejo mundo y el nuevo, estoy en este que nos toca, viviendo el momento. Quizás por eso me supe adaptar y surgieron las propuestas. No tengo un principio ni un fin, estoy sumergido en esto, y no planeé mi año pensando en lo que va a ser la post pandemia, sino haciendo todo lo que pueda en estas circunstancias, con las herramientas que tengo ahora. Tomé la pandemia como una oportunidad para desarrollar cosas. Sigo para adelante como me toque".

Maxi Pardo, el cantante y compositor que la viene rompiendo.

Siempre entrevistado, ahora cruzo al otro lado y se transformó en el que pregunta, a colegas y amigos, sobre sus carreras y sus vidas. "No lo siento como algo separado de algo, yo entré a Con amigos así a entrevistar músicos porque creía que tenía un condimento diferente. Es que al entrar a trabajar con Kuarzo, más allá de tocar en los programas, quería aportar algo más, y así surgió. Y el programa lo planteo como una charla de músico a músico, para poder demostrarle a la gente cómo son los artistas en la realidad, conociendo desde adentro el tema", describe su ciclo.

Maxi Pardo:“Que otros artistas pongan la voz en canciones mías es mucho. Me gusta acercar la pelota al lado de la línea para que el gol lo haga el otro”.

El artista aclara que se siente un privilegiado por tener trabajo en tiempos de pandemia, y también porque "¡puedo tocar también!, cuando nadie puede. Me gusta porque creo que agarro a los artistas cuando están con poca actividad. Lo importante es que sigue generando música. Hay un montón de gente laburando para el programa y eso me gusta, generar ruido. Que haya buena energía, que en tiempos difíciles podamos colaborar me parece increíble".

Pardo arrancó su carrera en la adolescencia, en un hecho que él considera casual: "Empecé de muy chico. Un primo estudiaba guitarra en su casa, y yo por presenciar una clase, pensé que podía ser una cosa para matar tiempo, yo tuve muchos quilombos en la secundaria, lamentablemente, y ahí me gustó. El profesor que tenía él me dio unas clases de guitarra a mí, y al poco tiempo empecé a componer canciones, me salía naturalmente, como si alguien me hubiese dicho ah, esta es tu profesión, y yo voy a hacer que te luzcas. Fue el destino".

Aunque tiene una ascendente carrera como cantante, en la industria musical es conocido hace tiempo como compositor. Sobre ello, recuerda que la primera gran alegría fue cuando compuso "Hasta otro carnaval" para el grupo jujeño Los Tekis: "Ahí pensé que la pegué, y me sentí groso. Después escribí canciones para Cristian Castro y otros artistas. El que pongan la voz en canciones mías, y que tengan tanto significado, es mucho. Y Soledad, Los Caligaris, Luciano Pereyra, Dread Mar I, muchos artistas que confiaron en mí después. Es un hermoso momento porque me gusta acercar la pelota al lado de la línea para que el gol lo haga el otro".

Por D.P.