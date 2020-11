@perez_daro

El parate total para los actores pegó muy fuerte en sus rutinas y en su economía. Maxi Ghione no se quedó con los brazos cruzados, y aprovecha el tiempo libre para ejercer como docente de actuación, ser padre y hasta mantener su canal de YouTube. En charla con DiarioShow.com, habla sobre su vida en aislamiento.

-¿Estás muy activo como profesor?

-Estoy dando clases, pero de actuación frente a cámara. No doy clases de teatro porque es como que quiera enseñar a jugar al fútbol por camarita. El teatro es presencial, no se puede hacer de otra manera.

-¿De qué constan tus clases?

-Siempre me gusta empezar por lo difícil, porque lo fácil es el premio. A mí es lo que me parece mejor, después de 25 años de trabajo y docencia. Tiene que ver con mi ansiedad, no dosifico la enseñanza y quiero que mañana sean actores mis alumnos. Voy rápido y explico simple, soy claro y pedagógico, porque yo me disperso mucho y enseño como me gustaría que me enseñen a mí.

-¿Todo el mundo puede actuar?

-Sí, cualquiera, con método, técnica y ganas. Pero a mí me encanta formar actores, grandes mentirosos.

-¿Cómo quedó tu rol en la serie de Diego Maradona?

-Había terminado de grabar la primera temporada de la biopic. Eso quedó parado, pero estoy tranquilo, porque sé que eso está y saldrá en algún momento. No tengo idea de lo que pasa alrededor, los escándalos, sé que hubo quilombo, pero no tengo la más remota idea. Pero pienso en hacer ficción, porque si yo pienso que mi personaje existe, me condiciona para la composición. Yo voy y actúo, no me involucro en esos temas legales. Tengo buena relación con Dalma Maradona, pero no está a mi alcance ese revuelo.

-¿Cómo surgió tu canal de YouTube?

-Lo hago porque me divierte, para mantenerme en movimiento, porque no gano un centavo. Me ayudan mi hijo y un amigo, que entienden de edición. Y se llama "Ajos y poesía", y mezclo recetas con libros, cuento relatos de mi libro "Literatura de barro". Creo que YouTube es lo que se viene, las nuevas generaciones reemplazaron la televisión por la plataforma. Yo lo uso como una herramienta de dispersión. Ponele que es una inversión a largo plazo.

-¿Cómo es la relación con tu hijo?

-Pasamos la cuarentena juntos, la mitad con su mamá y la mitad conmigo. Él habla japonés, inglés, y se va a ir a estudiar Ingeniería en sistemas a Kyoto, en Japón. Es bastante vanguardista, así que no quiere saber nada con la actuación. Su abuela es actriz y sus padres, actores; está re-podrido.

PING PONG

-¿CON QUÉ PLATO TE LUCÍS?

-El locro jujeño, el costillar a la parrilla y los tallarines caseros con estofado de ciervo y jabalí.

-¿UNA VIRTUD?

-Querer cambiar el mundo.

-¿UN DEFECTO?

-Creer que puedo cambiar el mundo.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE MAL HUMOR?

-Las bocinas, los cortes de luz y la idiotez organizada.

-¿Y DE BUEN HUMOR?

-Una guitarra, un fuego y muchas personas disfrutando.

-¿UNA CANCIÓN FAVORITA?

-”La canción más hermosa del mundo”, de Joaquín Sabina.

-¿ALGÚN PASATIEMPO?

-Escribir. A veces lo tomo como un trabajo. Pero es un pasatiempo, porque escribo sin corregir, como cae, queda.

-¿POR QUÉ NO CORREGÍS?

-Porque deja de ser genuino, honesto. Tiene que ser más instintivo.

"Ajos y poesía", el canal de YouTube donde el actor muestra sus recetas y lee poesía.

-¿UN EJEMPLO DE VIDA?

-Mis padres.

-¿UN CONSEJO QUE DARÍAS?

-No busques los aplausos. Sí a la perseverancia, a la lealtad, a la honestidad, y nunca camines hacia atrás.

-¿UNAS VACACIONES PERFECTAS?

-Hoy con mi hijo podemos disfrutar mucho juntos, y tenemos un viaje pendiente a Pernambuco, Brasil.

-UN LIBRO.

-”Corazón: Diario de un niño”, de Edmundo Amicis.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Anthony Hopkins, porque es actor, pianista y escritor. Cuando lo veo componer siento que está sangrando por sus ojos.

-¿UN SUEÑO?

-Tener una hectárea de campo a dos horas de Buenos Aires con gallinas, ovejas, una quinta, caballos.

Por D.P.